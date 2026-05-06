Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

"Perfume Patria" se puede ver todos los viernes en Espacio Madma y es parte de la agenda teatral rosarina para este fin de semana

En Rosario siempre hay mucho teatro . Con el comienzo de un nuevo mes, hay recambio de cartelera y muchas nuevas propuestas para ver el finde largo en la ciudad. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Un grupo de jóvenes decide vivir en comunidad criando un chancho como forma de trabajo y organización colectiva. Pero lo que parecía un proyecto compartido pronto revela tensiones profundas, el animal empieza a encarnar tanto el deseo de autonomía como las lógicas del sistema que intentaban evitar.

Tras el paso inquietante de un cometa y un juicio simbólico al chancho que no logra resolver los conflictos, la comunidad elige a uno de sus integrantes como representante, enviándolo a buscar respuestas para todos. Entre rituales, confesiones, recuerdos de infancia y reclutamiento para formar un ejército loco, los integrantes de la comunidad deberán enfrentar una pregunta inquietante: que los unió realmente y que están alimentando cuando alimentan aquello que crece entre ellos.

La obra explora con humor y poesía, el frágil equilibrio entre lo colectivo y lo individual, entre el deseo de construir un mundo nuevo y las marcas profundas que cada uno y cada una trae consigo.

Elenco: Martin Edery, Martina Amici, Mateo Bornia de Baere, Julieta Bucci, Jose Maria (Pelu) Celoria, Tomas Pareto, Franco Ciafardini, Anabella Rius. Dirección: Jorge Ferrucci y Pablo Fossa

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>> Leer más: El ciclo teatral Escénicas trae a Rosario la exitosa obra "El brote"

- "El brote". 21hs. Plataforma Lavardén (Mendoza 1085)



A un actor se le comienzan a desdibujar los límites entre la ficción y la realidad y ahora hasta desconfía de quien escribe los acontecimientos de su propia vida ¿Qué clase de personaje somos en esta historia? El nuevo espectáculo de la Compañía Criolla fue estrenado en febrero de 2022 y desde entonces es considerado un verdadero fenómeno de la cartelera teatral porteña, aclamado por la crítica y el público, recibiendo dos nominaciones a los premios ACE y siendo su texto publicado por Editorial Atuel. Dramaturgia y Dirección: Emiliano Dionisi. Intérpretes: Roberto Peloni

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- "El inglés". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991).



De Juan Carlos Gené, con Guillermo Troncoso. "El inglés" propone una relectura profundamente teatral de las Invasiones Inglesas de 1806, abordadas desde una perspectiva poética, política y contemporánea. un solo actor encarna múltiples personajes, reconstruyendo el nacimiento de una conciencia colectiva que marcaría el rumbo de nuestra historia”.

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Sesión central. -"LUNA CON GATILLO": Un reencuentro inesperado a la luz de la luna. Y una misma pregunta que brota del cuerpo: donde hubo fuego, ¿cenizas quedan? Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. Actúan: Lucky Matricardi y Cecilia Patalano. - "VACAS SAGRADAS": Una pareja aloja a un joven indio por intercambio cultural. La convivencia expone los prejuicios del hombre y genera tensiones. De Daniel Dalmaroni. Dirección: Walter Operto. Actúan: Silvina Santandrea y Sergio Valdano. - "MINIATURAS": Una joven asiste a una entrevista de trabajo en la casa de un hombre ciego. A oscuras, los dos descubren lo que no hace falta ver. Dirección y dramaturgia: Federico Rathge. Actúan: Oscar Domínguez y María Muro Condines. - "LA CRIPTA": En una cripta detenida en el tiempo, tres seres mitológicos protagonizan un ritual inquietante y fascinante. Entre danza, voces y visiones, lo oculto despierta y vuelve para estremecer a quien se atreva a entrar. En escena: Mauro Cappadoro, Diego Stocco y Ulises Fernández. Dirección: Marcelo Días y Alejandra Anselmo

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Sesión golfa. - "CUPIDOS": Dos virgos. Dos cupidos. Un solo objetivo: flecharte de risa. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. Actuación: Germán Basta, Vicky Picech. - "EGO TE ABSOLVO": Un ex monaguillo, buscado por la policía, irrumpe en la oficina de su confesor de la infancia. Lo que parecía un reencuentro inocente se transforma en un brutal cara a cara. De Nacho Novo. Dirección: Carla Saccani. Actúan: Juan Ferragutti y Martín Fumiato. - "AEROPIÑAS ARGENTINAS": Turbulencias, sacudones y vertiginosas caídas ¿Te embarcas? Dirección: Camila Hidalgo Solís. Actúan: Mauro Sabella y Carolina Diez. - "MARICÓN": Un híbrido entre la danza, el teatro y la performance. Un viaje entre la infancia y el presente de un bailarín, para sumergirnos en las problemáticas de odio, bullying y discriminación que padecen las disidencias sexuales. Con León Ruiz

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Viernes 8 de mayo



- "Perfume patria". 21hs. Madma Espacio (Balcarce 837)

Próximas funciones: todos los viernes de mayo



Theobald, partido de Santa Fe, comienzo de los años 70. El padre ha muerto, o eso parece. Parte de la familia, enceguecida por la ambición, intenta sacar un rédito obsceno de esa desgracia. Una bruta melancolía de tiempos de abundancia pasado los invade. Estafas, mentiras, deslealtad e infidelidades se entrecruzan en este sinuoso camino. Cae la noche en la vieja casona. Irene ensaya para el último acto escolar.

Perfume Patria es una comedia dramática, criolla y disparatada. Propone una experiencia de cercanía extrema con el espectador. La obra se desarrolla en una casona antigua en pleno centro de la ciudad de Rosario. El espacio escénico es esa casona misma, ambientada en los años 70. El público será parte de esa familia, compartirá los mismos espacios de la casa donde se desarrolla la obra. Habrá brindis de bienvenida, música y diferentes espacios a elección para transitar la antesala de la obra y ver lo que allí sucede.

Dirección: Francisco Fissolo. Dramaturgia: Juan Rodriguez y Francisco Fissolo. Actúan: Adrián Terrazzino, Ana Salinas, Macu Mascía, Nicolás Marinsalta, Lucrecia Mubilla, Luz Battagliotti y Pedro De Moya

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- "Rojos Globos Rojos". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148).

Próximas funciones: todos los viernes de mayo

Rojos Globos Rojos es una multiplicación, una reescritura que incluye escenas y fragmentos de otras obras fundamentales del propio autor. La Muerte de Marguerite Duras, Pablo, Cámara Lenta, Paso de Dos, Cerca, Potestad, profundizan el mundo pavlovskiano y nos muestran a través de El Cardenal y Las Popis la desesperación por mantenerse en el escenario, ante el posible cierre de su teatrito. Con dramático humor, nos cuentan sobre sus pasiones, miedos, amores, ilusiones, en un claro homenaje al teatro independiente. El Teatrito el Globo Rojo es su lugar de resistencia ante el vaciamiento y la privatización de la cultura que vive la ciudad. Autor: Eduardo Pavlovsky. Actores: Diego Bollero - Cardenal, Estella Argüello - Pepi, Laura Fuster - Pipi. Dirección General: Francisco Alonso.



- "El eco de lo invisible". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de mayo

Una pareja de ancianos detenida en el tiempo se prepara para un acontecimiento crucial en su hogar. A medida que los preparativos avanzan, la realidad se vuelve difusa y la comunicación se transforma en un laberinto de confusión y surrealismo. Intérpretes: Marilina Baroni & Martín Salomon. Dirección: Romina Piatti

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- "Socavón". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: 15 y 22 de mayo



Espectáculo teatral y audiovisual acerca del genocidio. Dirigida por Matías Martínez. Actúan: Laura Copello, Guillermo Peñalves y Graciana Tucat. Dramaturgia: Luis Cano.

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- "El día que faltemos". 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: todos los viernes de mayo



El día que faltemos es una obra de teatro que explora la memoria, la ausencia y los lazos invisibles que dejan las personas cuando ya no están. La historia sigue a tres hermanos que, tras las pérdidas, habitan la vieja casa donde crecieron en el humedal alejados de todos separados por un río. A lo largo de una noche cargada de silencios y recuerdos, salen a la luz secretos, culpas y afectos no dichos. Entre lo real y lo simbólico, ellos tres enfrentan la pregunta inevitable: ¿Qué queda de nosotros en los otros cuando ya no estamos? La obra invita a reflexionar sobre la huella emocional y simbólica que dejamos y la forma en que seguimos existiendo en quienes nos recuerdan. Idea y Dirección: Alejandro Leguizamón. Actúan: Lautaro Zencic, Alan Cardona y Esteban Ameriso

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- "El líquido táctil". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: todos los viernes de mayo



De Daniel Veronese. Un actor, más su hermano actor, más su esposa actriz, más un pianista contratado.O una actriz con su marido actor en una relación insostenible, reciben una visita importante. O un hermano que visita a su hermano sin saber con qué se encontrará. O un pianista contratado para sostener lo imposible. Una discusión entre la perra Lassie, el arte del siglo XX y cómo dejar de fumar deriva en un asesinato. El sinsentido de la existencia puede ser su sentido. Nada puede salir mal. Actúan: María Laura Silva, Adrian Giampani, Miguel Bosco y Luciano Duri. Dirección: Cristian Marchesi

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- "Casi un feliz encuentro". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: viernes 15 de mayo

Comedia negra de Griselda Gambaro, dos hermanas se reencuentran tras la muerte de sus padres y enfrentan el momento en la vida en que solo se tienen una a la otra, pero no pueden acompañarse porque con el amor a veces no alcanza.

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.

Sábado 9 de mayo

- "Yo somos". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los sábados de mayo



Un hecho inédito: por primera vez, un elenco inclusivo realiza temporada dentro de la cartelera del teatro independiente de Rosario. "Yo somos" es una obra colectiva de Red Radamés que propone una experiencia escénica donde lo íntimo y lo común se entrelazan. La obra, interpretada por un elenco integrado por personas con y sin discapacidad, combina teatro y música en vivo para construir un universo poético y con humor, en el que emergen historias, deseos y recuerdos que invitan a pensar la vida en comunidad. Con más de 20 años de trayectoria en la creación de espacios teatrales inclusivos, Red Radamés marca un hito al formar parte por primera vez del circuito independiente rosarino con una temporada sostenida, consolidando su recorrido artístico y ampliando las fronteras de la escena local.

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- “OPUS 1: pequeña pieza de una bailarina”. 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

"Opus 1, pequeña pieza de una bailarina" es un relato basado en la historia de Albertina atravesada por las prácticas musicales de su mamá y su papá. ¿Por qué es importante estudiar música? ¿Qué mueve al deseo? ¿Cómo sería la vida sin el baile?. En un salón de clases de danza, Albertina reflexiona estas preguntas. Intérprete y dramaturgia: Albertina Andrés

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- Ciclo Escenarias: "Frida, pies para qué los quiero si tengo alas". 21hs. Teatro La Morada (San Martín 771)



Un recorrido escénico por la vida de Frida Kahlo, símbolo de libertad frente a los límites del cuerpo y la sociedad. Actúa y dirige: Mariana Russo. Es parte de Escenarias, un ciclo teatral que busca visibilizar y celebrar el trabajo de las mujeres en las artes escénicas. Con una propuesta de cinco obras distintas, destaca por ser un proyecto íntegramente actuado, dirigido y producido por mujeres rosarinas, consolidando un espacio de resistencia y creación cultural autogestiva.

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- "Stefano". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de abril

Stefano es un grotesco criollo. Su protagonista es un músico egresado del conservatorio de Nápoles que llega a la Argentina, como muchos inmigrantes de principios del siglo XX, con la ilusión de hacer "La América". Su deseo es ser un músico celebre, escribir una gran opera, y que lluevan las esterlinas. Nada de eso ocurre. Las exigencias de una sobrevivencia dificultosa y/o sus propias limitaciones como autor callan su canto. La búsqueda del ideal, la vocación artística y los conflictos familiares son algunos de los temas que, entre lo trágico y lo cómico, se exponen de manera descarnada en esta obra referente de nuestro grotesco. Autoría: Armando Discépolo. Intérpretes: Cristian Marchesi, Claudio Danterre, Estela Argüello, Patricia Pareja, Diego Bollero, María Florencia Echeverria, Ignacio Almeyda, y Marcelo Lamberti. Dirección: Rody Bertol

- "Tirria". 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

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Tirria es una comedia negra que cuenta la historia de los Sobrado Alvear, familia patricia argentina venida a menos. Todos los veranos los Sobrado Alvear fingen partir a Europa. Excepto Hilario, el fiel criado, nadie sabe su secreto: arruinados económicamente, pasarán los siguientes tres meses encerrados en los baúles que se arrumban en su mansión. Sobreviviendo exclusivamente a base de arroz con leche, los Sobrado Alvear se permiten paseos imaginarios por una Europa hecha de recuerdos. Por suerte (o por desgracia) para ellos, el atento Hilario, “casi de la familia”, se ocupa de todo. Y nadie duda que el criado será capaz de llegar a cualquier extremo para salvar el honor de la casa. ¿Podrán los Sobrado Alvear escapar de Hilario?

Tirria es también un homenaje a las comedias de teléfono blanco del viejo cine argentino, aunque se alimente de la tradición del grotesco. Tirria es un juego de máscaras, cine dentro del teatro, una comedia demoníaca que rescata el espíritu de una época para la que lo popular y la alta cultura no estaban necesariamente enfrentados. ¿Podrá Tirria devolver el Teatro Argentino a la Calle Corrientes?

Actúan: Diego Capusotto, Graciela Stéfani, Rafael Spregelburd, Juano Arana, Eva Capusotto, Galo Politti y Daniel Berbedés. Dirección: Carlos Branca. Dramaturgia: Lucas Nine y Nancy Giampaolo

- "Suabia". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los sábados de mayo



Una estación vacía. Una noche de lluvia y de paro ferroviario. Dos desconocidos obligados a esperar. Lo que comienza como una charla absurda se convierte en un duelo de ingenio. Entre humor oscuro y tensión creciente, “Suabia” explora un territorio donde las palabras ya no son solo opiniones, sino acciones. Actúan: Alejandro Pérez Leiva y Fran Alonso. Dirección: Germán Lucatti. Dramaturgia: Leonel Giacometto.

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- "El Diablo y el Miseria". 20.30hs. La Usina Social (Jujuy 2844)

Inspirada en Don Segundo Sombra, esta obra recupera el humor y la tradición de la vida gauchesca en una puesta potente y cercana. Basada en el legendario cuento del hombre que logra engañar al mismísimo demonio, la obra narra las peripecias de Miseria, un herrero tan pobre como astuto. Tras recibir tres deseos de un visitante inesperado, Miseria utiliza su ingenio para atrapar a los enviados del infierno en situaciones desopilantes. Actores: Fernando Porcel y Leonel Revelli. Dirección y Puesta en Escena: Claudio Gallardou

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- "El país del ignorimio". 16hs. Cultural de Abajo (Entre Rios 579)

2x1 para infancias

Una aventura divertida llena de misterios y acertijos. Obra seleccionada para la fiesta provincial de teatro 2023

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- "No descansa nunca". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: 16 de mayo



Actúan Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado, con dramaturgia y dirección de Romina Mazzadi Arro. En un barrio demorado, que podría ser nuestro país, hay una escuela flotando entre el pasado y el presente. Dos maestras cumpliendo tareas especiales. Matando el tiempo, cumpliendo horario. Perdidas entre “el tiempo pasado que siempre fue mejor” y la incertidumbre del porvenir. Entrando a empujones en los nuevos paradigmas. ¿Conocés los efectos secundarios de ser docente? La producción general es de Hijos de Roche, el grupo 25 años haciendo teatro en Rosario.

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- Experiencia FAPP. 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)



Durante los sábados mayo y junio se puede conocer esta experiencia subterránea que une teatro, comida y tragos en el Cultural de Abajo. Cada fin de semana se renueva la cartelera para disfrutar de este evento más de una vez.

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- "Ota, teatro para bebés 2". Infantil. 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de mayo

25% de descuento con Tarjeta de Beneficios del Diario La Capital



Para bebés de 0 a 3 años. En el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Premio Estrella de Mar 2025. Premio Rosarigasinos 2025. Actúan: María Soledad Galván y Santiago Pereiro. Idea, Dramaturgia y Dirección: Carla Rodríguez.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 10 de abril

- "La casa suiza". 12.30hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Función + almuerzo

Próximas funciones: todos los domingos de mayo



Una madre a punto de olvidarlo todo, dos hijos intentando no perderla para siempre, una pared inclinada prediciendo el derrumbe. La ciudad de Rosario, la amistad, el amor, la política y el exilio traman esta historia, que es también una versión dislocada de La novicia rebelde. ¿Cómo se transita el caos cuando no se puede evitar el olvido? Equipo de dirección: Tania Scaglione, Julieta Yelin, Ximena Pereyra, y Claudio Lo Giudice. Actúan: Ricardo Arias, Germán Basta, Laura Copello, Vilma Echeverría, Mumo Oviedo, José Pierini e Irupé Vitali

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- "Latidos". GRATIS. 19hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

Antes de la palabra, antes del primer paso, ya estaba ahí: el latido. Ese ritmo invisible que nos habita, que nos iguala, que nos empuja a sentir, a movernos, a bailar. En este espectáculo, tres caminos se cruzan sobre el escenario: el de la raíz profunda, el de la forma que se eleva, y el de la pasión que se enciende. Son distintos, sí, pero no están separados. Porque en el fondo, comparten el mismo pulso… Latidos.

Espectáculo que reúne al Ballet de Danzas Argentinas, al Ballet Estable y al Ballet de Danzas Españolas de la Escuela Municipal de Danzas y Artes Escénico Ernesto de Larrechea.



- "Todo bien en casa". 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: todos los domingos de mayo



Un musical moderno que narra la historia de los Healy, una familia suburbana aparentemente perfecta que se desmorona bajo el peso de secretos y traumas. Enfrentan adicciones, crisis de identidad, sexualidad y agresiones, obligándolos a superar las apariencias para alcanzar una sanación genuina. Intérpretes: Uriel Bidzila., Celina Castro, Julieta Lentini, Andrés Vitale, Luana Sánchez, Julieta Gomez, Mateo Villarreal, Teo Faggiano, Estefanía Sánche, Lucas Herrera y Ornella Oliva.

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- "Sin pan y sin trabajo". 19.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los domingos de mayo



Un grupo de actores y una actriz, vienen representando la composición de la pintura desde sus orígenes. Se presenta como una ficción meta teatral en la que el grupo de actores se encuentran inmersos en la composición que representa el cuadro histórico de Ernesto de la Carcova, intentan sobrevivir, comprender el bombardeo de la realidad histórica política argentina, atmósfera que se filtran en su encierro metafísico. El dialogo explota con la Historia Argentina, revividos a través del juego de la tómbola teatral. Hay que salvar la pintura, el arte como resistencia cultural. Dirección y dramaturgia: Hugo Cardozo. Actuación: Analia Agustinelli, Daniel López, Chelo Longhi, Manuel Salas, Daniel Sanzberro.



- "Mi diario violeta". 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

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- "Mujer puesta". Estreno. 20hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los domingos de mayo



¿Cuántas facetas distintas tenemos, que al mismo tiempo son una sola? Al final todas nosotras somos una misma. Dirección: Ara Mainque. Actuación: Josefina Aberastegui