Seguridad: Pullaro saca punta a las estadísticas y sube al ring al peronismo

El gobierno comienza a intentar capitalizar políticamente para 2027 la reducción histórica en los homicidios y violencia. El plan para contrastar con la oposición

Casi 30 meses fueron suficientes para el gobierno de Maximiliano Pullaro para empezar a hacer campaña, una muy anticipada campaña electoral en la política en general, con los logros en seguridad . Hasta ahora prefería no cantar antes de tiempo ni escupir para arriba, pero entró en una etapa en que puede ser una picardía política no capitalizar los logros.

Y lo empezó a hacer con vehemencia. La vocera Virginia Coudannes salió de la hasta ahora monotonía de pasar agenda en las conferencias de prensa a resaltar los resultados de seguridad con los guantes de box puestos. A quien golpeó fue al peronismo, tanto al nacional como una suerte de artefacto que simboliza para el oficialismo la desidia operativa, como a la gestión de Omar Perotti como ejemplo de fracaso.

“El gobernador se puso al hombro la seguridad en Santa Fe y estos son los resultados: baja histórica de los homicidios del primer cuatrimestre”, contó Coudannes y repasó números frescos.

“En el primer cuatrimestre del último año del gobierno peronista-kirchnerista en Santa Fe, en 2023, fueron 156 las víctimas de homicidios dolosos, y en este año son 48 . Miren si no hay resultados que el gobernador Pullaro pone sobre la mesa”, dijo sin dejar de enaltecer al gobernador.

vir coudannes La vocera Virginia Coudannes destacó los números de la baja de violencia Gobierno Santa Fe

Los números son inobjetables. El debate podrá darse desde la ortodoxia, pero en términos políticos el gobierno resuelve lo que dijo que iba a resolver. Parece algo simple, un deber, lo que corresponde, pero hay sobrados ejemplos en que la mayoría de los gobiernos no cumplen. Por eso será el eje de su estrategia electoral para el 2027 en la provincia y en Rosario, ciudad que desde hace meses insiste en exponer como "renacida".

Otro caso es el del gobierno de Javier Milei planteó como objetivo bajar la inflación y lo fue logrando. El nerviosismo de las últimas semanas es justamente porque el índice subió y puede ser el naipe de abajo del castillo. Pero, de nuevo, en estos tiempos donde es complejo gobernar, tener al menos un resultado vistoso es relevante para las aspiraciones de mantenerse en el poder.

Búnkers y nombres

La vocera empuñó el derribo de búnkers como aparte de la política de seguridad. “Contrasta con el gobierno anterior y la forma de gestionar del gobierno kirchnerista anterior”.

Luego recordó que muchos actores de la política y Justicia tenían desconfianza del derribo de búnkers y la ley de microtráfico. “Muchos desconfiaron. Los que tenían dudas, vayan a hablar con los vecinos que al lado de su casa se desactiva un búnker”, desafió. Hay un punto clave en esa frase y es el peso electoral que pueda tener finalmente la percepción de la ciudadanía del fenómeno seguridad.

La oposición santafesina, peronismo sobre todo, no se mete en la arena de la seguridad porque se hunde fácilmente. En tanto los libertarios, que pueden llegar a ser competencia electoral, sí se anotan el poroto de la baja de inseguridad por ser parte del Plan Bandera. Por eso el pullarismo mueve primero.

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En el gobierno de Pullaro dicen que los índices positivos se consolidarán recién cuando se terminen de implementar todos los recursos del plan y las obras de infraestructura carcelaria. Es decir, puede haber altibajos; de hecho, filtran que cuando se acerquen las inauguraciones de cárceles puede haber una reacción de las bandas. Mientras, empezó a levantar el perfil y a mostrar cómo se estaba antes.

“Estos números le responden a aquel ministro de Seguridad de la Nación (Aníbal Fernández) que dijo que los narcos habían ganado la batalla. Y por qué no a (Marcelo) Sain cuando desconfiaba de las políticas de seguridad y del método. Esto es un método Sain, es rendir cuentas a los santafesinos”, soltó Coudannes.

De a poco traen a la agenda a figuras que resbalaron con la seguridad. Con lo que aún no se machaca en esta etapa comunicativa es con el supuesto riesgo a perder lo logrado. Esa bala se tira durante la campaña plena que será en 2027 cuando el gobernador intente reelegir y se pare frente al peronismo.