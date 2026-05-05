Un obrero murió tras caer al vacío desde una antena en barrio Tablada Tenía 65 años y estaba desmontando la estructura junto a otros dos operarios. Se investiga la mecánica del hecho 5 de mayo 2026 · 14:05hs

Un móvil del Sies constató el fallecimiento del obrero en la zona sur de la ciudad.

La muerte de un obrero tras caer desde una antena en zona sur conmocionó este martes al mediodía a barrio Tablada. Se trata de una persona de 65 años que estaba desmontando, junto a otros operarios, esa estructura que estaba emplazada en Presidente Quintana al 500.

Las primeras informaciones indican que los vecinos de la cuadra escucharon un fuerte ruido en horas del mediodía. Al asomarse para ver qué ocurría, se encontraron con el cuerpo del obrero, de unos 65 años, que cayó al vacío desde una antena en la que estaba trabajando para desmontarla junto a otros operarios.

Las personas que presenciaron la escena señalaron a El Tres TV que se le habría soltado el arnés con el que estaba trabajando, en lo alto de la estructura. Móviles policiales y una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) llegaron al lugar tras el hecho, en donde constataron que el obrero había fallecido.

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Había tres personas trabajando en el lugar, entre las que se encontraba el obrero fallecido, y se aguardan las pericias de rigor para dilucidar la mecánica del hecho.