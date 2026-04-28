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Campi: "Me metí en problemas a propósito para salir de la zona de confort"

Entrevistado en La Capital+, el actor analizó su presente en teatro, recordó a sus referentes y destacó la capacidad del artista argentino para reinventarse

28 de abril 2026 · 06:30hs
Campi: Me metí en problemas a propósito para salir de la zona de confort

Guido Záffora estrenó este lunes su nuevo programa “Lo resolví pensando” en La Capital + con una entrevista exclusiva a Campi. Desde Buenos Aires, el humorista y actor repasó su presente en el teatro musical con la obra “Papá por siempre” y compartió anécdotas profundas sobre su trayectoria, su familia y sus grandes maestros.

El actor dio sus primeros pasos en el teatro independiente y el under porteño y hoy atraviesa un desafío profesional inédito: protagonizar la versión musical de la icónica película que inmortalizó a Robin Williams. “No había hecho nunca comedia musical”, confesó Campi, quien detalló el riguroso entrenamiento físico y vocal que inició nueve meses antes del estreno. Según explicó, aceptar este papel fue una decisión consciente de enfrentar nuevos retos: “Me metí en problemas a propósito, suelo hacerlo para no quedarme en la zona de confort”.

Un desafío artístico y familiar

La veta artística parece ser un rasgo compartido en su hogar. Durante la charla, Campi se mostró emocionado al hablar de su hija Francesca, quien debutó recientemente en el musical “Annie”.

Entre risas y orgullo, el actor destacó la precocidad de la joven: “Ella llegó al musical 40 años antes que yo”. Además, reflexionó sobre cómo la crianza en un ambiente de camarines y estudios de grabación influyó en sus cuatro hijos (Santi, Isa, Emma y Fran), quienes —según él— aprendieron el oficio casi por ósmosis.

Recuerdos, maestros y legado

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue el recuerdo de Antonio Gasalla, figura clave en su formación y amigo personal. El humorista recordó que Gasalla lo dirigió de manera gratuita en un espectáculo y que mantenían una relación basada en la admiración mutua. “A Antonio lo extraño, nos juntábamos una vez por mes a cagarnos de risa y a criticar a todo el mundo”, relató con nostalgia.

También evocó su vínculo con Jorge Guinzburg, al rememorar la famosa anécdota de cuando lo imitó por teléfono y el periodista, lejos de ofenderse, lo invitó a conducir su programa.

El oficio de crear en Argentina

Finalmente, el protagonista de “Papá por siempre” analizó las particularidades de producir arte en Argentina en comparación con sus experiencias en México o España. Para Campi, el artista local posee una capacidad de adaptación única debido a la inestabilidad del país. “El argentino está acostumbrado a volantear, somos muy resolutivos”, sostuvo y concluyó que esa flexibilidad es lo que permite que las producciones nacionales destaquen en cualquier parte del mundo por su creatividad y oficio.

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