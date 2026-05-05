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Santa Fe asegura que reparará rutas provinciales: la inversión alcanza los $52.000 millones

Frente al abandono de las rutas nacionales y el alto nivel de siniestralidad, la gestión Pullaro se propone avanzar con reparaciones en los corredores viales. Se intervendrán 4.600 kilómetros

5 de mayo 2026 · 18:13hs
La ruta provincial 1.

La ruta provincial 1.

El nivel de abandono de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe es cada vez más notorio: ya van 34 muertes en lo que va del año y los baches, pozos y falta de luminarias ya se convirtieron en una constante para los usuarios que las transitan. En este marco, y frente al abandono de Nación, el gobierno santafesino aseguró que reparará los corredores viales de la provincia y realizará una inversión de $52.000 millones.

Según las declaraciones del gobierno provincial, se intervendrán 4.600 kilómetros de rutas. "Esto contrasta con el abandono del Estado Nacional, y demuestra que cuando no se roba se puede hacer obra pública", expresó Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de Santa Fe.

Enrico subrayó la magnitud de la inversión y su impacto: “Es una noticia importante que queremos que la sociedad santafesina conozca. Sabemos que hay problemas en las rutas, pero también hay una decisión clara de invertir para repararlas”. En ese sentido, remarcó el contraste con la situación de las rutas nacionales: “Mientras padecemos el abandono de Nación, la provincia destina recursos para sostener su red vial”.

>> Leer más: Ranking del desastre: cuáles son las rutas nacionales más destruidas y peligrosas que atraviesan Santa Fe

El ministro también hizo hincapié en la transparencia de los procesos: “Queremos demostrar que estas obras son posibles, que con licitaciones públicas, abiertas y transparentes se pueden obtener buenos precios y ejecutar trabajos necesarios”.

Sellado de fisuras, una de las claves del programa

Por último, destacó el carácter integral del programa: “Es un plan abarcativo y sistémico, que incluye intervenciones en distintas rutas de pavimento, tanto en tramos cortos como extensos. No se trata de repavimentaciones completas, sino de reparaciones orientadas a resolver problemas concretos y mejorar la durabilidad de los caminos”.

Por su parte, Pablo Seghezzo, administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), explicó que una de las claves del programa es el sellado de fisuras, una técnica de bajo costo que permite prolongar la vida útil del pavimento. “Evita la filtración de agua y la formación de baches, lo que se traduce en una mayor durabilidad de las rutas”, señaló.

Asimismo, indicó que, si el proceso licitatorio avanza según lo previsto, en un plazo de entre 60 y 90 días comenzarán las obras. La priorización de los tramos se definió en función del estado de deterioro y del volumen de tránsito, con especial atención a las rutas con mayor circulación de camiones y vehículos particulares.

Licitaciones

La iniciativa se estructura en seis licitaciones y el plan se ejecutará con 12 frentes de trabajo en simultáneo -dos por cada contrato-, lo que permitirá avanzar de manera coordinada en distintos puntos del territorio provincial.

Las seis licitaciones se distribuyen por regiones: Bacheo 1 abarca Reconquista y Vera, con una inversión superior a los 14.000 millones de pesos; Bacheo 2 comprende San Cristóbal y Tostado, con casi 5.700 millones; Bacheo 3 se concentra en Rafaela, con cerca de 6.900 millones; Bacheo 4 incluye San Javier y La Capital, con más de 8.500 millones; Bacheo 5 corresponde a la zona de El Trébol, también por encima de los 8.500 millones; y Bacheo 6 cubre Rosario y Venado Tuerto, con una inversión superior a los 7.000 millones.

Al proceso licitatorio se presentaron 12 empresas y cuatro uniones transitorias de empresas (UT) que realizaron un total de 30 ofertas. Las firmas son: Bruno Construcciones S.A.; DeRosario Servicios S.R.L.; Obring S.A.; Pelque S.A.; Edeca S.A.; Pose S.A.; Savyc S.A.; Rovial S.A.; Rava S.A. de Construcciones; Laromet S.A.; Coingsa S.A.; Vial Agro S.A.; y las UT Rava S.A. de Construcciones - Inar Vial S.A. - Grupo de Bacheo N°4; Rava S.A. de Construcciones - Néstor Julio Guerechet S.A. - Bacheo G1; y Rava S.A. de Construcciones - Néstor Julio Guerechet S.A. - Bacheo G2; e ICF S.A. - ICA S.R.L.

Muertes por falta de mantenimiento en rutas nacionales

Desde el primer día del año hasta el 21 de abril de 2026 (último informe disponible), en las rutas nacionales de Santa Fe se contabilizaron 28 siniestros viales con 34 víctimas fatales, según los datos preliminares de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Vale recordar que la red provincial alcanza 2.700 kilómetros. Entonces, el organismo provincial reportó 1,3 fallecidos cada 100 kilómetros.

Ahora bien, la extensión de la red de rutas provinciales asciende a 13.508 kilómetros. En esos corredores viales, desde el 1º de enero y hasta el 21 de abril hubo 19 siniestros fatales con 24 fallecidos. Esto significa 0,2 muertes cada 100 kilómetros, según indica la APSV. De esta manera, la siniestralidad vial fatal en los corredores nacionales es 6 veces mayor que en los provinciales.

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