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Finalmente España recibirá el crucero con un brote de Hantavirus

El barco se encuentra en Cabo Verde, que carece de la capacidad para llevar a cabo la operación, según detalló la OMS

5 de mayo 2026 · 19:59hs
Finalmente España recibirá el crucero con un brote de Hantavirus

El buque MV Hondius, en el que se detectó un brote de hantavirus, será recibido por España en las Islas Canarias "en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario", según indicó el Ministerio de Sanidad español en un comunicado difundido en redes sociales.

Según el texto oficial, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación con la Unión Europea, solicitó al gobierno español que acoja el barco, que se encuentra actualmente cerca de Cabo Verde, en el que se detectaron infecciones por hantavirus durante la travesía.

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"El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) está llevando a cabo una evaluación exhaustiva a bordo para determinar qué personas requieren evacuación urgente en Cabo Verde", destacaron, y añadieron que el resto de pasajeros y tripulación proseguirá hacia las Islas Canarias, adonde está previsto que arriben en tres o cuatro días, aunque aún no se decidió el puerto de escala.

>> Leer más: España pide que el crucero con infectados de hantavirus no haga escala en las Islas Canarias

A su llegada, las personas serán sometidas a controles médicos y gestionadas mediante instalaciones y sistemas de transporte especialmente habilitados para su atención y traslado. El operativo se realizará de forma que se evite el contacto con la población local, aplicando los protocolos unificados de gestión de casos y contactos desarrollados por la OMS y el ECDC para garantizar las medidas de seguridad necesarias.

El gobierno anunció que dará a conocer más detalles una vez que la OMS y el ECDC finalicen el plan operativo y que se ofrecerán actualizaciones conforme avance la implementación.

La compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions confirmó que dos miembros de la tripulación del MV Hondius, sospechosos de hantavirus, y otra persona relacionada con un pasajero fallecido serán evacuados a los Países Bajos, sin que se haya precisado un calendario. Además, el gobierno español aceptó la petición de los Países Bajos para recibir a un médico gravemente enfermo del barco, que será trasladado a las Islas Canarias en un avión sanitario.

El comunicado explicó que Cabo Verde carece de la capacidad para llevar a cabo la operación, por lo que Islas Canarias es el lugar más adecuado para su recepción y gestión.

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