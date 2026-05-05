Muerte en discusión familiar: el cuñado de la víctima sigue detenido y será imputado por homicidio

Luis Abel Cuatrín, de 70 años, murió este lunes tras un altercado familiar en una casa de la zona sudoeste de Rosario y su cuñado de 68 años quedó demorado

Un hombre quedó demorado por la muerte de su cuñado y será imputado por homicidio.

La muerte de Luis Abel Cuatrín , de 70 años, ocurrida este lunes la zona sudoeste de Rosario, es investigada como homicidio. En ese marco el Ministerio Público de la Acusación (MPA) anunció este martes que un cuñado de la víctima, que había sido detenido tras el hecho, continuará demorado hasta la audiencia imputativa. Se sospecha que agredió al hombre fallecido en medio de una discusión familiar.

Julio V. tiene 68 años y había sido demorado el día anterior, poco después de la muerte de la víctima en Piedras al 2700 y en ese momento trascendió la hipótesis de un golpe accidental durante un altercado. En base a los resultados iniciales de la investigación, la fiscal Marisol Fabbro ordenó que permanezca bajo arresto.

Según fuentes judiciales, Cuatrín fue agredido alrededor de las 12.30 del mediodía en inmediaciones del barrio San Francisco Solano . La policía intervino tras la denuncia y pidió asistencia médica por problemas de salud. Poco después, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) confirmó el deceso dentro de su domicilio.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que el hombre de 70 años discutió con un vecino. De acuerdo a la versión preliminar, el sospechoso es un pariente suyo que vive en el mismo terreno. Al parecer, ambos protagonizaron una disputa por la escritura de una de las casas .

Después de este incidente, Cuatrín empezó a tener dificultades para respirar. Finalmente se descompensó y murió antes de que pudieran trasladarlo a un hospital o reanimarlo.

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En base al examen forense del cadáver, la fiscal pidió la detención del hombre que estaba demorado. En los próximos días será imputado por el homicidio, aunque todavía no se confirmó la fecha de la audiencia.

Durante la jornada, la Policía de Investigaciones (PDI) se dedicó a buscar rastros en la zona donde vivían la víctima y el presunto autor del asesinato. Además, el MPA solicitó entrevistas a familiares y otros testigos con el fin de esclarecer el episodio.