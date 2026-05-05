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Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos, ¿qué le falta al Canalla?

Central superó 1 a 0 Libertad, pero la victoria sorpresiva de Universidad Central de Venezuela estiró la definición del grupo H

5 de mayo 2026 · 23:23hs
Universidad Central de Venezuela derrotó a Independiente del Valle. 

Universidad Central de Venezuela derrotó a Independiente del Valle. 

Se dio un resultado que sorprendió a todos en el Grupo H. Porque Universidad Central de Venezuela de local bajó al cabeza de serie del grupo, Independiente del Valle de Ecuador, y lo superó por 2 a 0. Esto impidió que Central logre el pasaje matemático a los octavos de final de la Copa Libertadores, más allá de que el equipo de Almirón está a un paso de conseguirlo.

Tras un error garrafal en la salida de Independiente del Valle, robó la pelota Juan Camilo Zapata y sacó un tremendo zapatazo que se clavó en el arco ecuatoriano y puso en ventaja a UCV, a los 54’.

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Y a los 67’ llegó el segundo grito venezolano. Esta vez anotó Juan Manuel Cuesta.

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>>Leer más: Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: lo acercó más a octavos

La definición del grupo de Central

Ahora Central (líder con 10 puntos) deberá sumar al menos un punto cuando reciba a UCV para pasar a octavos de final en la próxima fecha.

►Próxima fecha, 19 de mayo

19 horas: Central vs. UCV de Venezuela

23 horas: Independiente del Valle vs. Libertad de Paraguay

Posiciones

1- Central: 10 puntos +5

2- Independiente del Valle: 7 puntos +1

3- Universidad Central: 6 puntos -1

4- Libertad: 0 puntos -5

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