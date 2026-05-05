Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos, ¿qué le falta al Canalla?

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Muerte en una discusión familiar: el cuñado de la víctima sigue detenido
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El precio de la ropa en Santa Fe lleva un año sin aumento y con rentabilidad negativa
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Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual en Fisherton
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Avanza la vacunación contra la gripe y mejora respecto al año pasado
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Día del Celíaco: una torta de 90 kilos en Rosario en busca de inclusión
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Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa
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Seguridad: Pullaro saca punta a las estadísticas y sube al ring al peronismo
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Por primera vez, las escuelas de la UNR participarán de una evaluación nacional
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Una mujer detenida por agredir a un hombre con un palo y un cuchillo
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Puente Rosario-Victoria: el tránsito con Telepase trepó al 50 %
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Aerolíneas elimina el equipaje de mano gratis en las tarifas básicas nacionales
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Buscan a un hombre por agredir a su expareja en Villa Constitución
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Día de la Celiaquía: jornada gratuita en Rosario para consultar especialistas
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La Asociación Amigos del Parque Independencia cumplió 25 años
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Lo acusan de matar accidentalmente a su cuñado en una discusión
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Fuertes controles con 117 cuidacoches retirados el fin de semana largo
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El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones en la previa de más lluvia