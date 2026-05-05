El uno x uno de Central: Ignacio Ovando fue el mejor constructor en una victoria gigante

El zaguero central canalla marcó el gol del triunfo ante Libertad de Paraguay en lo que es un paso enorme hacia la clasificación

Los once de Central posan para la foto en la previa del choque ante Libertad, por la Copa Libertadores.

Ignacio Ovando hizo lo más importante en la tarde-noche en Arroyito: el gol con el que Central sumó tres puntos de oro por la Copa Lobertadores. Otra vez convirtió tras una pelota parada, como en todos los anteriores.

Jeremías Ledesma 5: En al primera que tuvo quisso agarrarla, se le escapó y dio en el travesaño. Después tuvo una buena tapada con los pies. De ahi en más, casi no lo exigieron.

Emanuel Coronel 6: Siempre participativo y metido en partido. Buen centro para Veliz en el inicio del complemento. Alguna que otra nala decisión, pero empujó siempre.

Ignacio Ovando 7: En un partido cerradísimo hizo lo que más valió: el gol. Amén de eso, su partido fue más que correcto. fue solvente y confiable.

Gastón Ávila 5,5: Tuvo controlado casi siempre al delantero que venía por su sector. Fue quien la desvió antes del gol de Ovando. Algunos pelotazos largos desacertados.

Agustín Sández 5: No tuvo grandes inconvenientes por su sector, por eso trepó en varias, aunque sin demasiado desequilibrio. Le puso las ganas de siempre.

Vicente Pizarro 6: Falló en algún pase, pero su rendimiento fue parejo, pese a que no fue el gran conductor. Hizo un gran despliegue desde lo físico.

Guillermo Fernández 6: Fue el volamte más retrasado y cumplió. No se destacó en e la marca porque no es lo suyo, pero cuando la tuvo le dio buen destino.

Enzo Giménez 5,5: No pudo ser ese jugador con desborde por derecha que Almirón imaginó. Jugó con ganas y enjundia, pero lejos estuvo de sobresalir. Se fue reemplazado.

Ángel Di María 4: Una mala noche de Fideo. No sólo erró el penal, sino que con la pelota en los pies nunca marcó la diferencia. Sus movimientos fueron siempre demasiado lentos.

Jaminton Campaz 4: Un par de centros al corazón del área y no mucho más. Muy intermitente y sin el desequilibrio característico. Saió en el entretiempo.

Alejo Veliz 4,5: No tuvo ninguna clara, pero estuvo enemistado con la pelota todo el tiempo. Su gran aporte, esa corrida uqe terminó con le penal sancionado vía VAR.

Ingresaron en Central

Enzo Copetti 4,5: El empeño de costumbre, pero fue eso, más ganas que fútbol. Tuvo una en la que la paró, giró y remató muy débil. Tuvo otra en el final que le dio de manera defectuosa.

Alexis Soto 5: Cumplió con la misión que tenía. Trató de clausurar su sector, sin desprotegerlo por mandarse al ataque. En las que intervino resilvió bien.

Federico Navarro 5: Entró para reforzar el anillo central y corrió para todos lados. En algunas logró obstaculizar el juego del rival.

Carlos Quintana -: Ingresó para sacar todo loque viniera por arriba. Cumplió. Se mostró firme las veces que lo llamaron a la acción.

Elías Verón -: Es lateral pero ingresó como volante. En los pocos minutos que estuvo en cancha corrió a los rivales todo lo que pudo. El hincha se lo reconoció.

Jorge Almirón, el DT 5: Fue Central fue el trunfo que en realidad es un triunfazo. No obstrante, a su equipo le costó demasiado frente al último del grupo. El Canalla nunca encontró juego y se llevó la victoria en una pelota parada. Debe mejorar mucho para el demingo.