Giorgia Meloni denunció la difusión de fotos suyas generadas con IA

"Me ha mejorado considerablemente", escribió con humor la primera ministra italiana, quien también advirtió que "los deepfakes son una herramienta peligrosa"

La primera ministra italiana Giorgia Meloni denunció la circulación de una foto suya generada con inteligencia artificial (IA), posando en la cama y con lencería, y se quejó de que ese tipo de imágenes creadas con inteligencia artificial se estaban utilizando para difamarla.

Aunque también lo tomó con humor: "Me ha mejorado considerablemente", escribió.

Meloni compartió la foto en Facebook e incluyó una aparente publicación de alguien llamado Roberto (con el apellido oculto), quien la habría compartido en redes sociales con el comentario de que es “vergonzoso” que la presidenta del Consejo de Ministros de Italia pose en ropa interior. "Siempre debe aplicarse una regla: verificar antes de creer y creer antes de compartir", publicó la primera ministra italiana.

Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj

“Los deepfakes son una herramienta peligrosa porque pueden engañar, manipular y atacar a cualquiera. Yo puedo defenderme. Muchos otros no pueden”, indicó.

Y sostuvo que "para atacar y decir mentiras la gente ahora usará absolutamente cualquier cosa".

"Debo admitir que quien las creó, al menos en el caso adjunto, también me ha mejorado considerablemente", ironizó.

No es la primera vez que la imagen de Meloni causa revuelo. En febrero estalló un pequeño escándalo después de que en una iglesia de Roma apareciera un querubín con un parecido sorprendente a Meloni. Ella reaccionó con sentido del humor: “No, definitivamente no me parezco a un ángel”, escribió en redes sociales.