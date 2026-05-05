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Susto en barrio Ludueña por el derrumbe de un alero dentro de una casa

El desprendimiento sucedió este martes a la mañana en Perú y Junín. Por el momento no estaban claras las causas del desprendimiento

5 de mayo 2026 · 12:26hs
La casa de Perú y Junín donde se produjo el derrumbe de un alero interno

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

La casa de Perú y Junín donde se produjo el derrumbe de un alero interno
Bomberos Zapadores rescatan a uno de los albañiles afectados por el derrumbe

Foto: Bomberos Zapadores

Bomberos Zapadores rescatan a uno de los albañiles afectados por el derrumbe
Los nuevos dueños de la vivienda realizaban tareas de limpieza cuando se produjo el derrumbe

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

Los nuevos dueños de la vivienda realizaban tareas de limpieza cuando se produjo el derrumbe

Una persona sufrió heridas de distinta consideración este martes a la mañana al producirse el derrumbe de parte de una loza que estaba en mal estado de una casa ubicada en Perú y Junín, en barrio Ludueña, en la zona noroeste de Rosario.

El accidente se produjo alrededor de las 9.50, en una vivienda que, según las primeras informaciones, estaba en proceso de limpieza ya que hacía pocos días había cambiado de propietarios.

Según fuentes policiales, cuando se produjo el accidente en el interior de la casa estaba Román Melgarejo y Sergio Galarza. De acuerdo con la información preliminar, Melgarejo habría sufrido traumatismo cerrado de tórax y Galarza un fuerte golpe en brazo y pierna derecha.

Cómo estaban personas afectadas por el derrumbe

Galarza, quien tuvo que ser rescatado por Bomberos Zapadores, fue derivado a un sanatorio privado para una mejor atención, pero su vida no corría peligro. Galarza fue atendido en el lugar y no necesitó ser trasladado a ningún efector de salud.

rescate derrumbe
Bomberos Zapadores rescatan a uno de los albañiles afectados por el derrumbe

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Unos minutos después de ocurrido el accidente, acudieron al lugar personal del Comando Radioeléctrico, Bomberos Zapadores, de la Central de Operaciones de Emergencias de la Municipalidad, Defensa Civil y una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias.

Qué dijo el dueño de la casa donde ocurrió el accidente

Un hombre que se presentó ante los medios que cubrían el caso como el propietario de la casa contó lo ocurrido: "Los muchachos estaban trabajando y se cayó un alero que estaba mal prendido a la pared. No estamos en construcción. Estamos limpiando porque esta casa estuvo usurpada. Los muchachos estaban sacando toda la mugre y se cayó un alero que estaba mal agarrado a la pared".

derrumbe en casa Ludueña

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Sobre el estado de salud de los trabajadores, contó que uno sufrió un golpe en las costillas y el otro en un brazo, nada grave. Aclaró que hacía 15 ó 20 días había comprado la casa y que la idea en principio "era limpiar y acomodar todo".

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