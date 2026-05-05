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Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional

El secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, advirtió que el suelo en algunas regiones ya tiene poca capacidad de absorción

5 de mayo 2026 · 09:04hs
Las autoridades abrieron el paraguas por los pronósticos de lluvia para los próximos meses.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

Las autoridades abrieron el paraguas por los pronósticos de lluvia para los próximos meses.

Los últimos registros oficiales indican que la cantidad de lluvia del primer cuatrimestre superó el promedio anual en varias localidades de Santa Fe. En este contexto, la provincia se sumó a la Mesa de Alerta Temprana y Preparación ante El Niño 2026 para tomar medidas de prevención junto a otros gobiernos.

El secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, recordó que el fenómeno climático se caracteriza por el desarrollo de precipitaciones muy intensas durante mucho tiempo. Según explicó este martes en LT8, el balance del inicio del año indica que hay poco margen para afrontar eventos de este tipo a corto y mediano plazo. "Ya tenemos las napas muy altas y con poca capacidad de absorción", advirtió.

El funcionario fue uno de los anfitriones de la primera reunión que organizó la Agencia Federal de Emergencias (AFE) en la ciudad de Santa Fe. Autoridades de Misiones, Corrientes, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires asistieron al encuentro este lunes para repasar la estrategia en cada distrito y coordinar acciones.

El Niño enciende el alerta por lluvia en Santa Fe

El secretario provincial destacó que los "estamentos nacionales se prestan para colaborar" ante el riesgo de una catástrofe hídrica. En cuanto a la postura de la Casa Gris, aseveró que todas las áreas deben optimizar recursos para realizar obras y operativos en casos de anegamientos u otros problemas derivados de la lluvia.

La primera reunión de la mesa de alerta temprana contó con la intervención de un meteorologo de la AFE. "Nos informaba que, si bien vamos a tener El Niño en el segundo semestre, todavía no está evaluada y valorada qué intensidad va a tener, si va a ser leve, moderada o severa", comentó Escajadillo.

>> Leer más: Afirman que las inundaciones en el norte de Santa Fe son una "catástrofe hídrica"

Aunque el pronóstico aún no es claro, las provincias que forman parte de la cuenca del Plata decidieron unir fuerzas y repasar los preparativos. Al respecto, el funcionario indicó: "Cada provincia expuso las tareas y obras que viene realizando. Desde el año pasado, nosotros hicimos un relevamiento de 100 localidades con riesgo hídrico". Luego añadió que el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Recursos Hídricos hicieron tareas de limpieza y drenaje, pero también apuntalaron defensas para mitigar el efecto de las lluvias en distintos puntos del mapa.

Frente al último antecedente de las inundaciones en el norte santafesino, el titular del área de Protección Civil destacó la importancia de la conformación de las juntas locales para abordar emergencias. "Los gobiernos locales son los primeros que deben actuar en caso de tormenta o lluvia. Nosotros, como provincia, tenemos que ayudarlos", remarcó.

Protocolo único para emergencias hídricas

Una de las medidas urgentes que se planteó en la reunión de este lunes fue la actualización de los planes de contingencia de municipios y comunas. El objetivo es establecer un protocolo único de actuación junto al gobierno nacional para "brindar una respuesta más rápida y eficaz a los damnificados", según explicaron fuentes oficiales.

El director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie, estimó que en primavera habrá mayor claridad sobre el impacto de El Niño en la cuenca del Plata. Mientras tanto, el organismo empezó a planificar acciones para distintos escenarios con el fin de mejorar la prevención y la asistencia estatal.

“Necesitamos un invierno con menores lluvias para que, si el fenómeno se consolida hacia agosto o septiembre, no encuentre condiciones tan críticas”, comentó el funcionario. Así trazó un diagnóstico coincidente con la situación en distintas regiones del territorio santafesino.

Tras el encuentro inicial se espera que la Mesa de Alerta Temprana y Preparación ante El Niño 2026 vuelva a reunirse en junio en Corrientes para analizar la capacidad de respuesta a la hora de coordinar evacuaciones y paliar los daños en rutas, entre otros problemas. En este sentido, el titular de la AFE señaló: "Estamos hablando tanto de producción como de la población".

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