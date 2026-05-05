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Empleada infiel en video: la detuvieron por el robo de tarjetas de crédito de su jefa

Una comerciante del centro rosarino denunció a la mujer a partir de un aviso por e-mail y la revisión de las cámaras de vigilancia del negocio

5 de mayo 2026 · 07:46hs
Natalia B. quedó bajo arresto por el robo en Urquiza al 2300.

Foto: Policía de Santa Fe.

Natalia B. quedó bajo arresto por el robo en Urquiza al 2300.

Una mujer de 39 años fue arrestada este lunes por el robo de tarjetas de crédito en un comercio del centro de Rosario. Uno de los detalles llamativos del procedimiento es que la denunciante era su jefa y utilizó videos del local para acusarla ante las autoridades.

El operativo para arrestar a Natalia B. se desarrolló durante el mediodía en una lavandería ubicada sobre Urquiza al 2300. La empleada quedó bajo arresto a partir de la declaración de la dueña sobre una serie de compras no autorizadas en los últimos días.

De acuerdo a la versión preliminar, la sospechosa se había llevado credenciales de distintos bancos y dinero en efectivo. El robo saltó a la vista rápidamente por una serie de correos electrónicos sobre las transacciones posteriores. A la hora de revisar la información, la titular dio con un dato que expuso a la detenida y decidió llamar a la policía.

Un robo detectado a través de cámaras de video

María Alejandra A. denunció el robo porque recibió un aviso por e-mail sobre distintas compras con tarjetas de crédito que ella no había realizado. En primer lugar dio de baja los plásticos y desconoció los consumos en cuestión.

Cuando recibió las notificaciones, la dueña de la lavandería notó que una de las operaciones tenía como referencia una dirección de e-mail a nombre de Natalia. Entonces empezó a pensar que su empleada estaba involucrada en el caso.

>> Leer más: Cómo evitar el novedoso método "invisible" de robo con las tarjetas sin contacto

Hasta entonces, la mujer de 56 años había comprobado que le faltaban las credenciales y unos 25.000 pesos. Lo que no estaba del todo claro es cómo y cuándo se había producido el robo.

Frente a esta situación, la comerciante decidió revisar las grabaciones del local ubicado entre las calles Alvear y Santiago. Entonces dio con un video en el que la empleada aparecía revisando la cartera de su jefa. A partir del hallazgo de este material, la sospechosa quedó bajo custodia de la Brigada Motorizada y la trasladaron a una comisaría.

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