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Dos imputados por balear a una joven a la que intentaron llevarse por la fuerza en un auto

Uno de los acusados es exnovio de la víctima. Al no poder raptarla, le dispararon cuatro veces y la hirieron en el abdomen. Quedaron en prisión preventiva

5 de mayo 2026 · 17:15hs
Los imputados por el ataque en Lima al 3200 quedaron en prisión preventiva tras una audiencia en el Centro de Justicia Penal.

Foto: La Capital / Archivo.

Los imputados por el ataque en Lima al 3200 quedaron en prisión preventiva tras una audiencia en el Centro de Justicia Penal.

El ataque a tiros desde un auto a una joven de 24 años que resultó herida en el abdomen hace tres semanas fue precedido de un incidente en el que los agresores intentaron subir por la fuerza a la víctima al vehículo. Al no lograrlo, abrieron fuego. Así fue reconstruido el ataque este martes en una audiencia judicial en la que dos acusados por la balacera quedaron en prisión preventiva. Uno de ellos es exnovio de la víctima.

El fiscal Franco Miatello acusó a dos detenidos de 24 y 20 años por un intento de homicidio, delito al que el mayor de ellos sumó la tenencia de drogas y de un arma hallados en el allanamiento a su vivienda el viernes pasado. El juez Florentino Malaponte formalizó la imputación y dictó la prisión preventiva de ambos por el plazo legal de dos años.

El ataque ocurrió el pasado domingo 13 de abril en Lima al 3200. Poco antes de las 7 de la mañana, un llamado al 911 alertó a la policía sobre un incidente con disparos en la esquina de Lima y Deán Funes.

Al llegar, los policías encontraron a una joven de 24 años herida de bala que fue trasladada en el patrullero hasta el Hospital Clemente Álvarez. Allí le diagnosticaron una herida en la zona abdominal y quedó internada en observación para estudios de mayor complejidad.

>>Leer más: Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste

En ese momento sólo trascendió que el ataque había sido realizado desde un auto gris. Días atrás fueron detenidos Aarón Eloy L., de 24 años, y Gonzalo Facundo L., de 20. En la audiencia imputativa celebrada este martes en el Centro de Justicia Penal, el fiscal planteó que ambos llegaron a las 6.30 en un Renault Clio gris a la casa de Lima al 3200 donde la joven estaba acompañada por otras personas en la vereda.

Cuatro tiros desde un auto

Al arribar, Gonzalo L. descendió del auto “con el fin de llevarse a la fuerza a su expareja”, planteó el fiscal, aunque el muchacho no logró ese objetivo por la resistencia de quienes la acompañaban. Entonces intervino Aarón, quien escoltó a Gonzalo en retirada. Los dos subieron al auto, el primero como acompañante y el segundo como chofer. Antes de retirarse, Aarón abrió fuego con cuatro disparos desde la ventanilla del conductor.

>>Leer más: Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Todos los disparos estaban dirigidos hacia la víctima y el grupo que la rodeaba frente a la vivienda, “con la clara finalidad de causarle la muerte”, indicó el encargado de la acusación. Uno de los proyectiles dio en el blanco y causó lesiones graves a la mujer.

Los dos implicados fueron acusados como coautores de un intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, a lo que Aarón sumó la portación ilegal del arma de uso civil empleada en el hecho.

En su caso, sumó otros delitos ante el resultado del allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones el viernes pasado en su domicilio de Bemporat al 7700. Allí se encontró en la cocina una pistola 9 milímetros marca Bersa Thunder Pro con la numeración suprimida y 17 cartuchos intactos en el interior, con aptitud para el disparo. Por esto, añadió el delito de tenencia de un arma de guerra.

Por último, se le atribuyó la tenencia de estupefacientes con la finalidad de comercializarlos tras el secuestro de 21 envoltorios con marihuana con un peso total de 39 gramos y 11 gramos de cocaína repartida en cuatro envoltorios entre otros objetos propios de actividades de microtráfico, como una balanza, bolsitas herméticas y elementos para el cultivo de marihuana en espacios cerrados.

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