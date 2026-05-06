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Hantavirus: qué es, cómo se transmite, cuáles son los síntomas y las zonas de riesgo

Luego del brote y las muertes en un crucero que partió de Ushuaia, surgen dudas en torno a esta enferemedad

6 de mayo 2026 · 13:21hs
Hantavirus

Hantavirus, una enfermedad que suelen transmitir roedores

El brote de hantavirus que dejó tres muertos y ocho infectados en un crucero que partió desde Ushuaia, Argentina, activó una alerta sanitaria internacional. En este marco, muchos se preguntan cómo se transmite esta enfermedad, cuáles son sus síntomas, cuál es el tratamiento indicado y qué medidas de prevención se pueden tomar.

Lo que se sabe, hasta el momento, es que en varias de las personas afectadas detectaron una cepa poco común, denominada Andes, que justamente es la que habilita el contagio entre humanos y podría explicar el brote del crucero. Según pudo averiguar La Capital, no hay registros de casos con esta cepa en la ciudad de Rosario.

Esa cepa es propia de la zona argentina desde donde salió el barco, en la Patagonia. Es una cepa más peligrosa con una tasa de mortalidad muy elevada y la única que puede transmitirse de persona a persona.

>> Leer más: Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera un alerta internacional

Un punto muy importante es que, hasta el momento, no existe una vacuna para prevenir la hantavirosis, por lo que las medidas de higiene y control ambiental son fundamentales. El Ministerio de Salud recordó que el contagio ocurre al exponerse a partículas virales suspendidas en el aire, especialmente durante la limpieza de ambientes cerrados.

Cómo se transmite el hantavirus

La transmisión al ser humano ocurre principalmente a través de roedores silvestres, que actúan como reservorios naturales del virus. Estos animales presentan una infección crónica asintomática con viremia persistente, eliminando el virus a través de la orina, saliva y excrementos. En determinados casos, se registró transmisión de persona a persona, asociada al genotipo Andes del virus (tal como sucedió en el crucero que partió desde Ushuaia), aunque esta modalidad se presenta con menor frecuencia.

La principal vía de contagio al ser humano ocurre por la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en excrementos secos de roedores infectados.

También puede transmitirse por contacto directo de secreciones con mucosas conjuntivales, nasales o bucales, por mordeduras de roedores infectadoso por la ingesta de alimentos y agua contaminados.

Cuáles son los síntomas del hantavirus

La enfermedad suele comenzar con una fase inicial inespecífica que dura entre tres y siete días. En ese período aparecen síntomas que pueden confundirse con una gripe común:

  • Fiebre alta

  • Dolor muscular intenso

  • Cefalea

  • Escalofríos

  • Náuseas

  • Malestar general

Desde la segunda semana puede desarrollarse la fase cardiopulmonar, caracterizada por tos persistente, dificultad respiratoria progresiva y falta de aire. En los casos más graves se produce edema pulmonar y shock respiratorio, con un rápido deterioro del estado general.

Algunos pacientes también presentan dolor abdominal, vómitos o diarrea, lo que dificulta el diagnóstico inicial. Los estudios de laboratorio suelen mostrar disminución de plaquetas, un dato clave para evaluar la gravedad del cuadro y la necesidad de internación inmediata.

Zonas de riesgo y situaciones de contagio

La transmisión al ser humano ocurre con mayor frecuencia al ingresar en hábitats de roedores, tanto en áreas rurales como suburbanas. Las situaciones de mayor riesgo incluyen tareas laborales o recreativas, limpieza de galpones, depósitos o viviendas cerradas durante largos períodos y actividades en peridomicilios infestados.

En provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Salta y Entre Ríos, el hantavirus es una enfermedad endémica, por lo que las autoridades recomiendan extremar los cuidados, especialmente en zonas rurales.

>> Leer más: Alerta por hantavirus en Salta: ya son cinco las muertes en 2025 y refuerzan la prevención

Cómo prevenir el hantavirus

Hasta el momento no existe una vacuna para prevenir la hantavirosis, por lo que las medidas de higiene y control ambiental son fundamentales. El Ministerio de Salud recordó que el contagio ocurre al exponerse a partículas virales suspendidas en el aire, especialmente durante la limpieza de ambientes cerrados.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

  • Ventilar durante al menos una hora las viviendas cerradas antes de habitarlas

  • Usar guantes de goma gruesos para limpiar y desinfectarlos luego de su uso

  • Humedecer los ambientes antes de barrer para evitar levantar polvo

  • Limpiar superficies y muebles con paños humedecidos en solución clorada

  • Guardar alimentos en recipientes herméticos

  • Disponer la basura en contenedores cerrados

  • Sellar orificios que permitan el ingreso de roedores

  • Evitar la acumulación de objetos en desuso que puedan servir como refugio

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