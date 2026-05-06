Intento de estafa en el centro: detienen a pareja que utilizaba una tarjeta de crédito robada

Una pareja de jóvenes fue arrestada en la tarde del martes en el centro de Rosario acusados de intento de estafa en al menos dos comercios con la utilización de una tarjeta de crédito robada. El "plástico" estaba emitido a otra persona.
Son un hombre y una mujer de 21 años. Se les adjudica al menos dos estafas en comercios en la zona de Sarmiento y Rioja
Una pareja de jóvenes fue arrestada en la tarde del martes en el centro de Rosario acusados de intento de estafa en al menos dos comercios con la utilización de una tarjeta de crédito robada. El "plástico" estaba emitido a otra persona.
Todo comenzó con una denuncia recibida en la Central de Emergencias 911 sobre una tentativa de robo en Rioja y Sarmiento.
Una comerciante, Aymará C., declaró ante la policía que un hombre y una mujer intentaron abonar una compra en ese lugar con una tarjeta de crédito que estaba emitida a nombre de otra persona.
Según la denuncia, los jóvenes se retiraron del lugar al no poder concretar su objetivo, pero sus movimientos y rostros quedaron registrados por las cámaras de vigilancia del negocio.
Efectivos de la Brigada Motorizada salieron a recorrer la zona en busca de los presuntos estafadores y muy cerca de allí, en Rioja al 1000, entrevistaron a otra comerciante, Romina F., quien describió un hecho similar al anterior, y exhibió ante los policías lo que registraron sus propias cámaras.
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Finalmente, los embaucadores fueron detectados y aprehendidos en Entre Ríos y San Luis. Fueron derivados a la Seccional 2ª e identificados como Cristian L. y Brisa V., ambos de 21 años, imputados en principio por tentativa de estafas.
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