Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

Central derrotó 1 a 0 a Libertad de Paraguay, con gol de Ignacio Ovando, y está a un paso de meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Ángel Di María falló un penal en el primer tiempo.
En el Gigante de Arroyito, Central venció 1 a 0 a Libertad de Paraguay y sigue firme en la Copa Libertadores
Central derrotó 1 a 0 a Libertad de Paraguay, con gol de Ignacio Ovando, y está a un paso de meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Ángel Di María falló un penal en el primer tiempo.
56' Gol de Central: Ovando.
Cambio en Central: entró Copetti y salió Campaz.
Final del primer tiempo 0-0.
43' El arquero Rodrigo Morínigo le atajó el penal y el rebote a Di María.
41' penal para Central por falta de Diego Viera a Alejo Veliz, tras el llamado del VAR.
14' Casi gol olímpico de Di María.
9' La primera clara. Tiro libre de Iván Ramírez, se le escapó de las manos a Jeremías Ledesma y pegó en el travesaño.
Comenzó el partido en Arroyito.
El Canalla no tuvo un buen partido y Di María hasta erró un penal, pero logró lo que buscaba. Un 1-0 ante Libertad que casi le sella el pasaporte