La Capital | Ovación | Central

Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

En el Gigante de Arroyito, Central venció 1 a 0 a Libertad de Paraguay y sigue firme en la Copa Libertadores

5 de mayo 2026 · 20:33hs
Ignacio Ovando anotó la apertura de Central ante Libertad. 

Leonardo Vincenti / La Capital

Ignacio Ovando anotó la apertura de Central ante Libertad. 

Central derrotó 1 a 0 a Libertad de Paraguay, con gol de Ignacio Ovando, y está a un paso de meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Ángel Di María falló un penal en el primer tiempo.

Las emociones en el Gigante

56' Gol de Central: Ovando.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051804015449563550&partner=&hide_thread=false

Cambio en Central: entró Copetti y salió Campaz.

Comenzó el segundo tiempo.

Final del primer tiempo 0-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051795565151760809&partner=&hide_thread=false

43' El arquero Rodrigo Morínigo le atajó el penal y el rebote a Di María.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051794643667292205&partner=&hide_thread=false

41' penal para Central por falta de Diego Viera a Alejo Veliz, tras el llamado del VAR.

14' Casi gol olímpico de Di María.

9' La primera clara. Tiro libre de Iván Ramírez, se le escapó de las manos a Jeremías Ledesma y pegó en el travesaño.

Comenzó el partido en Arroyito.

Estadísticas Central vs Libertad

Embed

Formaciones

Embed

Noticias relacionadas
El final de la jugada en la que le cometieron penal a Alejo Veliz. Después Di María falló el remate y el rebote y Central no pudo ponerse en ventaja ante Libertad.

Alguna vez tenía que pasar: Ángel Di María falló un penal y también el rebote

Yael Falcón Pérez será el árbitro en el choque entre Central e Independiente por los playoffs del torneo Apertura.

El árbitro de Central contra Independiente por los playoffs del Apertura: Yael Falcón Pérez

Jorge Almirón cambia todo el equipo. En Central regresan los titulares para jugar por la Copa Libertadores.

Central va con todo ante Libertad en busca de los octavos de final de la Copa Libertadores

Ángel Di María es la principal carta de desequilibrio de Central.

Central tiene día y hora confirmados para jugar ante Independiente por los octavos 

Ver comentarios

Las más leídas

Denunciaron que una nena de 12 años fue abusada sexualmente en Fisherton

Denunciaron que una nena de 12 años fue abusada sexualmente en Fisherton

El futbolista profesional más longevo del mundo: Hay burlas y discriminación de algunos rivales

El futbolista profesional más longevo del mundo: "Hay burlas y discriminación de algunos rivales"

Dos pueblos santafesinos buscan un lugar entre los mejores destinos rurales del mundo

Dos pueblos santafesinos buscan un lugar entre los mejores destinos rurales del mundo

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa

Lo último

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: tiene un pie en octavos

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: tiene un pie en octavos

Giorgia Meloni denunció la difusión de fotos suyas generadas con IA

Giorgia Meloni denunció la difusión de fotos suyas generadas con IA

El uno x uno de Central: Ignacio Ovando fue el mejor constructor en una victoria gigante

El uno x uno de Central: Ignacio Ovando fue el mejor constructor en una victoria gigante

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: tiene un pie en octavos

El Canalla no tuvo un buen partido y Di María hasta erró un penal, pero logró lo que buscaba. Un 1-0 ante Libertad que casi le sella el pasaporte

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: tiene un pie en octavos

Por Elbio Evangeliste
La Nación intimó a la cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Nación intimó a la cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Planta potabilizadora de Baigorria: Nación dejó de pagar y la obra vuelve a frenarse
La Ciudad

Planta potabilizadora de Baigorria: Nación dejó de pagar y la obra vuelve a frenarse

Ratifican el régimen de máxima seguridad para jefes narco en cárceles federales
Policiales

Ratifican el régimen de máxima seguridad para jefes narco en cárceles federales

Provincia asegura que reparará rutas provinciales e invertirá $52.000 millones
La Región

Provincia asegura que reparará rutas provinciales e invertirá $52.000 millones

Descartan que el adolescente que disparó en San Cristóbal vuelva a una escuela
La Región

Descartan que el adolescente que disparó en San Cristóbal vuelva a una escuela

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Denunciaron que una nena de 12 años fue abusada sexualmente en Fisherton

Denunciaron que una nena de 12 años fue abusada sexualmente en Fisherton

El futbolista profesional más longevo del mundo: Hay burlas y discriminación de algunos rivales

El futbolista profesional más longevo del mundo: "Hay burlas y discriminación de algunos rivales"

Dos pueblos santafesinos buscan un lugar entre los mejores destinos rurales del mundo

Dos pueblos santafesinos buscan un lugar entre los mejores destinos rurales del mundo

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa

Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual en Fisherton

Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual en Fisherton

Ovación
El uno x uno de Central: Ignacio Ovando fue el mejor constructor en una victoria gigante

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Ignacio Ovando fue el mejor constructor en una victoria gigante

El uno x uno de Central: Ignacio Ovando fue el mejor constructor en una victoria gigante

El uno x uno de Central: Ignacio Ovando fue el mejor constructor en una victoria gigante

Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

Alguna vez tenía que pasar: Ángel Di María falló un penal y también el rebote

Alguna vez tenía que pasar: Ángel Di María falló un penal y también el rebote

Policiales
Dos imputados por balear a joven que intentaron llevar por la fuerza en un auto
Policiales

Dos imputados por balear a joven que intentaron llevar por la fuerza en un auto

Al menos 11 mensajes entre bandas criminales en escuelas desde marzo

Al menos 11 mensajes entre bandas criminales en escuelas desde marzo

Ratifican el régimen de máxima seguridad para jefes narco en cárceles federales

Ratifican el régimen de máxima seguridad para jefes narco en cárceles federales

Muerte en una discusión familiar: el cuñado de la víctima sigue detenido

Muerte en una discusión familiar: el cuñado de la víctima sigue detenido

La Ciudad
La Nación intimó a la cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Nación intimó a la cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Franco Bartolacci: Más del 60 por ciento de la docencia hoy percibe menos de 600 mil pesos

Franco Bartolacci: "Más del 60 por ciento de la docencia hoy percibe menos de 600 mil pesos"

El gladiador peronista

El gladiador peronista

Planta potabilizadora de Baigorria: Nación dejó de pagar y la obra vuelve a frenarse

Planta potabilizadora de Baigorria: Nación dejó de pagar y la obra vuelve a frenarse

El precio de la ropa en Santa Fe lleva un año sin aumento y con rentabilidad negativa
Economía

El precio de la ropa en Santa Fe lleva un año sin aumento y con rentabilidad negativa

Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual en Fisherton
Policiales

Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual en Fisherton

Denunciaron que una nena de 12 años fue abusada sexualmente en Fisherton
Policiales

Denunciaron que una nena de 12 años fue abusada sexualmente en Fisherton

Avanza la vacunación contra la gripe y mejora respecto al año pasado
La Ciudad

Avanza la vacunación contra la gripe y mejora respecto al año pasado

Susto en barrio Ludueña por el derrumbe de un alero dentro de una casa
LA CIUDAD

Susto en barrio Ludueña por el derrumbe de un alero dentro de una casa

Día del Celíaco: una torta de 90 kilos en Rosario en busca de inclusión
LA CIUDAD

Día del Celíaco: una torta de 90 kilos en Rosario en busca de inclusión

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa
Policiales

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa

Seguridad: Pullaro saca punta a las estadísticas y sube al ring al peronismo

Por Facundo Borrego
Política

Seguridad: Pullaro saca punta a las estadísticas y sube al ring al peronismo

Por primera vez, las escuelas de la UNR participarán de una evaluación nacional
La Ciudad

Por primera vez, las escuelas de la UNR participarán de una evaluación nacional

Una mujer detenida por agredir a un hombre con un palo y un cuchillo
POLICIALES

Una mujer detenida por agredir a un hombre con un palo y un cuchillo

Puente Rosario-Victoria: el tránsito con Telepase trepó al 50 %

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: el tránsito con Telepase trepó al 50 %

Aerolíneas elimina el equipaje de mano gratis en las tarifas básicas nacionales
Información General

Aerolíneas elimina el equipaje de mano gratis en las tarifas básicas nacionales

Buscan a un hombre por agredir a su expareja en Villa Constitución
POLICIALES

Buscan a un hombre por agredir a su expareja en Villa Constitución

Día de la Celiaquía: jornada gratuita en Rosario para consultar especialistas
La Ciudad

Día de la Celiaquía: jornada gratuita en Rosario para consultar especialistas

La Asociación Amigos del Parque Independencia cumplió 25 años
La Ciudad

La Asociación Amigos del Parque Independencia cumplió 25 años

Lo acusan de matar accidentalmente a su cuñado en una discusión
Policiales

Lo acusan de matar accidentalmente a su cuñado en una discusión

Fuertes controles con 117 cuidacoches retirados el fin de semana largo
La Ciudad

Fuertes controles con 117 cuidacoches retirados el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones en la previa de más lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones en la previa de más lluvia

A juicio por homicidio: Pity necesita un permiso judicial para tocar en Rosario
Información General

A juicio por homicidio: Pity necesita un permiso judicial para tocar en Rosario

Una muestra con 150 fotos de Messi ya se exhibe en el Museo del Deporte
La Ciudad

Una muestra con 150 fotos de Messi ya se exhibe en el Museo del Deporte