Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

En el Gigante de Arroyito, Central venció 1 a 0 a Libertad de Paraguay y sigue firme en la Copa Libertadores

Ignacio Ovando anotó la apertura de Central ante Libertad.

Central derrotó 1 a 0 a Libertad de Paraguay, con gol de Ignacio Ovando, y está a un paso de meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores de América . Ángel Di María falló un penal en el primer tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051804015449563550&partner=&hide_thread=false LOCURA COPERA EN EL GIGANTE: Ignacio Ovando marcó el 1-0 de Rosario Central contra Libertad en la CONMEBOL #Libertadores.



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Cambio en Central: entró Copetti y salió Campaz.

Comenzó el segundo tiempo.

Final del primer tiempo 0-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051795565151760809&partner=&hide_thread=false ¡LOCURA TOTAL DE MORINIGO AL TAPARLE EL PENAL Y EL REBOTE A DI MARÍA!



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43' El arquero Rodrigo Morínigo le atajó el penal y el rebote a Di María.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051794643667292205&partner=&hide_thread=false PENAL PARA ROSARIO CENTRAL ANTE LIBERTAD: ¿qué te parece?



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41' penal para Central por falta de Diego Viera a Alejo Veliz, tras el llamado del VAR.

14' Casi gol olímpico de Di María.

9' La primera clara. Tiro libre de Iván Ramírez, se le escapó de las manos a Jeremías Ledesma y pegó en el travesaño.

Comenzó el partido en Arroyito.

Estadísticas Central vs Libertad

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