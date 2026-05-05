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El precio de la ropa en Santa Fe lleva un año sin aumento y con rentabilidad negativa

El vicepresidente de la Cámara de Productores Textiles, Lucas Ormaza, advirtió que se viene reduciendo el consumo a pesar de la estabilidad

5 de mayo 2026 · 12:17hs
Los fabricantes de ropa

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Los fabricantes de ropa

Después de un tiempo sin sobresaltos por el tipo de cambio, la producción y venta de ropa se encuentra en un escenario complicado. Uno de los referentes santafesinos de la industria señaló este lunes que los precios se mantienen constantes desde hace un año, pero "la mayoría de las empresas están trabajando con rentabilidad negativa".

"En general, los insumos están atados al dólar", comentó el vicepresidente de la Cámara de Productores Textiles, Lucas Ormaza, a través de LT8. Si bien el valor de la divisa no aumentó de manera considerable, advirtió: "La tendencia es que se está reduciendo el consumo en Argentina".

De acuerdo al análisis del dirigente, el marco actual es "muy peligroso para la industria". En general, las ventas alcanzan para "quedar en equilibrio o no ganar" con el precio de venta. "Es un modo de subsistencia en el que están hoy las pyme", subrayó.

¿Qué pasa cuando no aumenta el precio de la ropa?

Ormaza señaló que la merma en el consumo llevó a las empresas y las marcas a trabajar a través de ofertas para tratar de atraer a la clientela. Inmediatamente, aclaró: "Esto no quiere decir que la rentabilidad o el costo está bajando, sino que tratan de intervenir en el mercado a través de promociones".

El representante de la cámara de productores santafesinos apuntó que el avance de Shein y Temu es una de las variables principales dentro de la actual ecuación de riesgo. "Hoy vemos que en Argentina están operando plataformas que trabajan de manera desigual", comentó.

>> Leer más: Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

El dirigente textil advirtió que los rivales extranjeros de Mercado Libre corren con ventaja porque "no pagan impuestos en ninguno de los tres niveles del Estado". A la hora de comparar los precios, advirtió que existe una "clara desventaja" para los argentinos y precisó: "Ahí estás hablando de 30 o 40 por ciento, que es la cara impositiva de cualquier pyme. Vemos una competencia deseal".

El empresario añadió que otro factor muy importante es la caída del consumo en Argentina. "El poder adquisitivo no es el mismo que hace unos años, entonces hoy la gente está más cuidada", remarcó.

¿Cuál es la capacidad ociosa textil en Santa Fe?

En primer lugar, Ormaza planteó que el mercado nacional tiene menos movimiento o circulación. Luego, precisó que en el rubro textil "se está sintiendo muchisimo" la retracción. A la hora de describir el modo de subsistencia, cometnó que algunas firmas toman créditos, otras se endeudan y subrayó: "Se están descapitalizando y lamentablemente se están reduciendo".

De acuerdo al cálculo de los referentes de la industria, la capacidad ociosa textil en Santa Fe oscila entre el 70 y el 75 por ciento. Se trata de una cifra similar al registro a nivel nacional.

Finalmente, el referente de la cámara provincial hizo un llamado de atención sobre la política económica. "Acá hay una clara visión del gobierno que quiere transformar a una Argentina productora en una Argentina distribuidora", manifestó.

El empresario rosarino señaló que varias firmas están dejando de fabricar para comercializar prendas importadas. Al respecto, afirmó: "Esto afecta más al empleo. No es lo mismo producir con 200 empleados de manera directa que distribuir con 30 o 40 personas. Es un cambio cuantitativo. Eso lleva a que haya más desempleo y eso genera menos consumo".

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