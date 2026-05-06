La Capital | Ovación | trabajo

El trabajo soñado para los fanáticos del fútbol: 50 mil dólares por ver el Mundial 2026

La propuesta incluye mirar los 104 partidos, generar contenido en vivo y trabajar desde Times Square. Cuáles son los requisitos y cómo aplicar

6 de mayo 2026 · 12:05hs
El puesto incluye generar contenido para redes sociales desde la perspectiva de un fanático

El puesto incluye generar contenido para redes sociales desde la perspectiva de un fanático

De cara al Mundial 2026, Fox Sports lanzó una propuesta de trabajo que combina pasión por el fútbol, exposición global y una remuneración poco habitual: pagará 50.000 dólares a quien acepte ver todos los partidos del torneo y convertir esa experiencia en contenido en tiempo real.

La convocatoria, que la cadena impulsó junto a la plataforma Indeed, busca cubrir el rol de “Jefe de Observación de la Copa del Mundo”. El puesto exige seguir los 104 encuentros del certamen, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, y transformarlos en una narrativa constante para redes sociales y audiencias digitales.

El trabajo no transcurre en cualquier lugar. La persona seleccionada se instalará en pleno Times Square, en Nueva York, donde contará con un espacio especialmente preparado para seguir cada partido en calidad 4K a través de FOX One.

>> Leer más: Un rosarino diseñó una app con IA para intercambiar figuritas del álbum del Mundial 2026

En qué consiste el puesto de trabajo

Desde ese punto, deberá registrar reacciones, producir videos, escribir publicaciones y sostener una cobertura activa que acerque la emoción del torneo a quienes circulen por una de las zonas más concurridas del mundo.

La propuesta apunta a algo más que un espectador. Fox Sports busca a alguien con capacidad para comunicar, generar contenido atractivo y mantener un ritmo intenso durante más de un mes. La exigencia central pasa por no perderse ningún partido y, al mismo tiempo, construir una voz propia que represente al fanático en tiempo real.

El proceso de selección también pone el foco en esas habilidades. Los interesados deben postularse a través de Indeed, mantener su perfil actualizado y demostrar experiencia en creación de contenido, periodismo o comunicación digital.

Además, deben publicar un video en redes sociales en el que expliquen por qué son el candidato ideal, utilizando el hashtag #ChiefWorldCupWatcher.

La convocatoria estará abierta por tiempo limitado, con fecha tope el 17 de mayo para completar la postulación. FOX Sports anunciará al elegido el 6 de junio.

Noticias relacionadas
El Gran Rosario experimenta persistentes niveles elevados de sobreocupación y muchas personas tienen más de un trabajo para mantener sus condiciones de vida.

El Gran Rosario, un mercado de trabajo bajo presión y con menores ingresos

El diputado provincial Joaquín Blanco. 

Hay 143 mil santafesinos que buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

rosario censara a repartidores de apps para mejorar sus condiciones de trabajo

Rosario censará a repartidores de apps para mejorar sus condiciones de trabajo

Competitividad en la industria. Los costos en pesos suben rápido mientras que el tipo de cambio casi no se mueve, advierte el informe.

La industria perdió casi 80 mil puestos de trabajo desde la asunción de Milei

Ver comentarios

Las más leídas

Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: lo acercó más a octavos

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: lo acercó más a octavos

Lo último

Timbúes realizó una jornada de revalorización de su patrimonio histórico, cultural y turístico

Timbúes realizó una jornada de revalorización de su patrimonio histórico, cultural y turístico

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en el norte de Santa Fe

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en el norte de Santa Fe

¿Qué proyector 4K comprar en Argentina a buen precio para ver los partidos del Mundial?

¿Qué proyector 4K comprar en Argentina a buen precio para ver los partidos del Mundial?

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en el norte de Santa Fe

La Policía Federal Argentina realizó el operativo en el marco de una investigación que lleva adelante la Justicia federal en Rosario

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en el norte de Santa Fe
Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera un alerta internacional
La Ciudad

Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera un alerta internacional

Desde Santa Fe lanzan un fuerte cuestionamiento a la libre venta de vapeadores
LA CIUDAD

Desde Santa Fe lanzan un fuerte cuestionamiento a la libre venta de vapeadores

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida durante un mes tras una extorsión narco
Policiales

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida durante un mes tras una extorsión narco

Diferencias entre el gobierno de Santa Fe y cerealeras por quién paga las rutas hacia los puertos

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Diferencias entre el gobierno de Santa Fe y cerealeras por quién paga las rutas hacia los puertos

Lo condenaron por abuso sexual de su hija adolescente y por darle drogas
La Región

Lo condenaron por abuso sexual de su hija adolescente y por darle drogas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: lo acercó más a octavos

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: lo acercó más a octavos

El uno x uno de Central: Ignacio Ovando fue el mejor constructor en una victoria gigante

El uno x uno de Central: Ignacio Ovando fue el mejor constructor en una victoria gigante

Ovación
Solicitaron la detención de un empresario vinculado a la AFA y amigo de Chiqui Tapia
Ovación

Solicitaron la detención de un empresario vinculado a la AFA y amigo de Chiqui Tapia

Solicitaron la detención de un empresario vinculado a la AFA y amigo de Chiqui Tapia

Solicitaron la detención de un empresario vinculado a la AFA y amigo de Chiqui Tapia

Newells encara su último entrenamiento: ¿cómo serán los trabajos que se vienen?

Newell's encara su último entrenamiento: ¿cómo serán los trabajos que se vienen?

Bayern Múnich vs PSG, por la Champions League: todos los detalles de la semifinal

Bayern Múnich vs PSG, por la Champions League: todos los detalles de la semifinal

Policiales
Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en el norte de Santa Fe
Policiales

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en el norte de Santa Fe

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida durante un mes tras una extorsión narco

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida durante un mes tras una extorsión narco

Estafa en el centro: detienen a pareja que utilizaba una tarjeta de crédito robada

Estafa en el centro: detienen a pareja que utilizaba una tarjeta de crédito robada

Dos imputados por balear a joven que intentaron llevar por la fuerza en un auto

Dos imputados por balear a joven que intentaron llevar por la fuerza en un auto

La Ciudad
Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera un alerta internacional
La Ciudad

Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera un alerta internacional

Figuritas del Mundial 2026: De cada 10 kioscos solo 2 las tienen, advierten comerciantes

Figuritas del Mundial 2026: "De cada 10 kioscos solo 2 las tienen", advierten comerciantes

Desde Santa Fe lanzan un fuerte cuestionamiento a la libre venta de vapeadores

Desde Santa Fe lanzan un fuerte cuestionamiento a la libre venta de vapeadores

Volcó un utilitario y los bomberos tuvieron que rescatar a un conductor atrapado

Volcó un utilitario y los bomberos tuvieron que rescatar a un conductor atrapado

Descartan que el adolescente que disparó en San Cristóbal vuelva a una escuela
La Región

Descartan que el adolescente que disparó en San Cristóbal vuelva a una escuela

Santa Fe asegura que reparará rutas provinciales e invertirá $52.000 millones
La Región

Santa Fe asegura que reparará rutas provinciales e invertirá $52.000 millones

Finalmente España recibirá el crucero con un brote de Hantavirus
Información General

Finalmente España recibirá el crucero con un brote de Hantavirus

Milei refuerza el blindaje a Adorni tras más revelaciones que complican al funcionario
Política

Milei refuerza el blindaje a Adorni tras más revelaciones que complican al funcionario

Irá a juicio oral el gendarme que hirió al fotoperiodista Pablo Grillo
Información General

Irá a juicio oral el gendarme que hirió al fotoperiodista Pablo Grillo

Ciudad de México se hunde a un ritmo cada vez más alarmante
Información General

Ciudad de México se hunde a un ritmo cada vez más alarmante

Giorgia Meloni denunció la difusión de fotos suyas generadas con IA
Información General

Giorgia Meloni denunció la difusión de fotos suyas generadas con IA

Macron debutó como cantante en una cena de Estado en Armenia
Información General

Macron "debutó" como cantante en una cena de Estado en Armenia

Alberto Fernández pidió la nulidad de la causa por violencia de género
Política

Alberto Fernández pidió la nulidad de la causa por violencia de género

Dos imputados por balear a joven que intentaron llevar por la fuerza en un auto
Policiales

Dos imputados por balear a joven que intentaron llevar por la fuerza en un auto

Un obrero murió tras caer al vacío desde una antena en el barrio Tablada
La Ciudad

Un obrero murió tras caer al vacío desde una antena en el barrio Tablada

Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional
La Ciudad

Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional

Muerte en una discusión familiar: el cuñado de la víctima sigue detenido
Policiales

Muerte en una discusión familiar: el cuñado de la víctima sigue detenido

El precio de la ropa en Santa Fe lleva un año sin aumento y con rentabilidad negativa
Economía

El precio de la ropa en Santa Fe lleva un año sin aumento y con rentabilidad negativa

Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual en Fisherton
Policiales

Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual en Fisherton

Avanza la vacunación contra la gripe y mejora respecto al año pasado
La Ciudad

Avanza la vacunación contra la gripe y mejora respecto al año pasado

Susto en barrio Ludueña por el derrumbe de un alero dentro de una casa
LA CIUDAD

Susto en barrio Ludueña por el derrumbe de un alero dentro de una casa

Día del Celíaco: una torta de 90 kilos en Rosario en busca de inclusión
LA CIUDAD

Día del Celíaco: una torta de 90 kilos en Rosario en busca de inclusión

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa
Policiales

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa

Seguridad: Pullaro saca punta a las estadísticas y sube al ring al peronismo

Por Facundo Borrego
Política

Seguridad: Pullaro saca punta a las estadísticas y sube al ring al peronismo