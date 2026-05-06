El trabajo soñado para los fanáticos del fútbol: 50 mil dólares por ver el Mundial 2026

La propuesta incluye mirar los 104 partidos, generar contenido en vivo y trabajar desde Times Square. Cuáles son los requisitos y cómo aplicar

El puesto incluye generar contenido para redes sociales desde la perspectiva de un fanático

De cara al Mundial 2026, Fox Sports lanzó una propuesta de trabajo que combina pasión por el fútbol, exposición global y una remuneración poco habitual: pagará 50.000 dólares a quien acepte ver todos los partidos del torneo y convertir esa experiencia en contenido en tiempo real.

La convocatoria, que la cadena impulsó junto a la plataforma Indeed, busca cubrir el rol de “Jefe de Observación de la Copa del Mundo”. El puesto exige seguir los 104 encuentros del certamen , que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, y transformarlos en una narrativa constante para redes sociales y audiencias digitales.

El trabajo no transcurre en cualquier lugar. La persona seleccionada se instalará en pleno Times Square , en Nueva York, donde contará con un espacio especialmente preparado para seguir cada partido en calidad 4K a través de FOX One.

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En qué consiste el puesto de trabajo

Desde ese punto, deberá registrar reacciones, producir videos, escribir publicaciones y sostener una cobertura activa que acerque la emoción del torneo a quienes circulen por una de las zonas más concurridas del mundo.

La propuesta apunta a algo más que un espectador. Fox Sports busca a alguien con capacidad para comunicar, generar contenido atractivo y mantener un ritmo intenso durante más de un mes. La exigencia central pasa por no perderse ningún partido y, al mismo tiempo, construir una voz propia que represente al fanático en tiempo real.

El proceso de selección también pone el foco en esas habilidades. Los interesados deben postularse a través de Indeed, mantener su perfil actualizado y demostrar experiencia en creación de contenido, periodismo o comunicación digital.

Además, deben publicar un video en redes sociales en el que expliquen por qué son el candidato ideal, utilizando el hashtag #ChiefWorldCupWatcher.

La convocatoria estará abierta por tiempo limitado, con fecha tope el 17 de mayo para completar la postulación. FOX Sports anunciará al elegido el 6 de junio.