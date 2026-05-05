Con los primeros fríos, avanza la vacunación contra la gripe y mejora respecto al año pasado

Hay stock en farmacias y la campaña muestra mejores números que en 2025. Pami ya distribuyó dosis y los farmacéuticos gestionan nuevos envíos. Particular también hay stock y cuesta 68.500 pesos

Con la llegada de las primeras bajas temperaturas, en Santa Fe comienza a crecer la circulación de enfermedades respiratorias, entre ellas la gripe , lo que intensifica las campañas de prevención y vacunación. El descenso térmico favorece la propagación de virus como la influenza, especialmente en espacios cerrados y con mayor contacto entre personas.

Desde el Colegio de Farmaceúticos confirmaron a La Capital que la demanda por la vacuna contra la gripe sigue a toda marcha, empujada por las bajas temperaturas y también por la aparición de los primeros cuadros virales en escuelas y espacios de trabajo, entre otros.

Según señalaron, la vacunación “se viene produciendo de forma normal”, sin un salto brusco en la demanda en las últimas semanas, pero con una tendencia positiva respecto al año pasado. “Todavía no hubo un incremento muy marcado, pero ya venimos vacunando con un número que es mejor que el de la campaña anterior, que había sido bastante baja”, indicaron.

Además, confirmaron que actualmente hay stock disponible tanto para pacientes particulares como para quienes cuentan con obras sociales y prepagas.

Cómo está la provisión de vacunas

En cuanto a los principales sistemas de cobertura detallaron que Pami la semana pasada se distribuyó un tercer lote de vacunas, que ya está cerca de agotarse y se gestiona un nuevo envío. En tanto, con Iapos la vacunación avanza con normalidad, mediante turnos, especialmente en grupos de riesgo.

Por último, en el sector privado hay disponibilidad y se siguen sumando convenios para ampliar el acceso. El costo para acceder de forma particular es de 68.500 mil pesos. Remarcaron que el objetivo es seguir ampliando la cobertura a medida que avanza la campaña.

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Quiénes deben vacunarse contra la gripe

La vacuna contra la gripe es gratuita y obligatoria para los grupos de riesgo y se aplica todos los años.

Está dirigida a:

Personal de salud

Personas gestantes (en cualquier trimestre)

Personas puérperas (hasta 10 días después del parto)

Niños y niñas de 6 a 24 meses

Personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas

Mayores de 65 años

Personal estratégico

Según estimaciones oficiales, la población objetivo en la provincia alcanza a unas 810.000 personas.

Por qué es importante vacunarse

La gripe es una enfermedad altamente contagiosa que, en personas con factores de riesgo, puede derivar en complicaciones graves, internaciones e incluso cuadros severos.

Por eso, las autoridades sanitarias recomiendan vacunarse antes del invierno, cuando aumenta la circulación viral. De todos modos, la campaña se mantiene durante el resto del año.

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Cómo acceder a la vacuna

Las personas incluidas en los grupos priorizados pueden vacunarse sin orden médica, presentando una constancia que acredite su condición. Además, la vacuna puede aplicarse junto con cualquier otra del calendario nacional.

El inicio de la temporada fría suele marcar también el comienzo de consultas médicas por cuadros respiratorios. En ese escenario, la vacunación aparece como una de las principales herramientas de prevención.

La recomendación es clara: anticiparse al pico de circulación del virus para evitar complicaciones, especialmente en quienes tienen mayor riesgo.