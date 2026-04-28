La Capital | Zoom | ciclo

El ciclo teatral Escénicas trae a Rosario la exitosa obra "El Brote"

El Ministerio de Cultura de Santa Fe continúa apostando a una programación accesible y de calidad. En ese marco, "El Brote" se presenta el 7 de mayo.

28 de abril 2026 · 10:41hs
Roberto Peloni protagoniza El brote

Roberto Peloni protagoniza "El brote", el unipersonal que llega a Rosario con el ciclo "Escénicas"

El Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe continúa impulsando “Escénicas”, un ciclo teatral pensado para acercar al público santafesino algunas de las producciones escénicas más destacadas del país. En esta oportunidad, la programación de este mes suma una de las obras más aclamadas de la cartelera porteña: "El Brote", que desembarca en la Plataforma Lavardén.

La propuesta nace de una mirada que entiende a la cultura como un derecho y a la programación artística como una herramienta para abrir puertas, generar encuentros y ampliar oportunidades de acceso a espectáculos de gran calidad. Muchas de estas obras, por cuestiones de mercado o circulación, no suelen llegar habitualmente a la provincia. En este sentido, “Escénicas” busca que vecinas y vecinos puedan disfrutar de montajes de primer nivel —muchos de ellos premiados y con propuestas innovadoras— a precios accesibles y sin necesidad de viajar fuera de Santa Fe.

Así, el ciclo vuelve a poner en valor el compromiso del Estado provincial con una cultura inclusiva, federal y cercana, que conecta a la ciudadanía con experiencias artísticas transformadoras.

>> Leer más: Vuelve a Rosario "El Brote", el exitoso unipersonal que propone "una experiencia arrolladora"

"El Brote" en Rosario

Luego de su presentación el pasado 27 de marzo en la ciudad, "El Brote" regresa con "Escénicas" el jueves 7 de mayo a las 21:00 en la Plataforma Lavardén. Las entradas ya se encuentran disponibles en entradaslavarden.com, con promoción 2x1.

Dirigida por Emiliano Dionisi y protagonizada por Roberto Peloni, la obra propone una experiencia intensa: un actor comienza a perder los límites entre la ficción y la realidad, hasta desconfiar incluso de quién escribe los acontecimientos de su propia vida. La pregunta se vuelve inevitable: ¿qué clase de personaje somos en esta historia?

Convertida en un verdadero fenómeno de la escena nacional, "El Brote" lleva tres años consecutivos conquistando la cartelera porteña y recorrió escenarios de España, Estados Unidos y Suecia. Aclamada por el público y la crítica especializada, la obra ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos premios A.C.E., Estrella de Mar, María Guerrero, Trinidad Guevara y el Florencio a Mejor espectáculo extranjero. Además, fue declarada de interés cultural por el Consejo Deliberante de General Pueyrredón tras sus funciones en Mar del Plata.

Noticias relacionadas
Llega la cuarta y última temporada de Envidiosa.

Netflix estrena la cuarta temporada de "Envidiosa": todo lo que tenés que saber

campi: me meti en problemas a proposito para salir de la zona de confort

Campi: "Me metí en problemas a propósito para salir de la zona de confort"

mel c esta de regreso y promete que te va a hacer transpirar

Mel C está de regreso y promete que te va a hacer "transpirar"

despues de 25 anos confeso un implicado en el crimen de un musico de run-dmc

Después de 25 años confesó un implicado en el crimen de un músico de Run-DMC

Ver comentarios

Las más leídas

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Lo último

Central jugará dos partidos en 48 horas en el Gigante: el exigente calendario canalla

Central jugará dos partidos en 48 horas en el Gigante: el exigente calendario canalla

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Los juveniles de Newells que son seguidos de cerca por clubes europeos

Los juveniles de Newell's que son seguidos de cerca por clubes europeos

Demoras y congestión en rutas del cordón industrial por alta presencia de camiones

Advierten congestión en autopista Rosario-Santa Fe y rutas clave. Piden circular con precaución y prever demoras por el intenso tránsito pesado

Demoras y congestión en rutas del cordón industrial por alta presencia de camiones
Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso
LA CIUDAD

Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra
La Ciudad

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario con eje en la conexión regional
La Ciudad

Avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario con eje en la conexión regional

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno
LA CIUDAD

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre
la ciudad

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Ovación
Cuándo juegan Central y Newells la última fecha de la fase regular del Apertura
Ovación

Cuándo juegan Central y Newell's la última fecha de la fase regular del Apertura

Cuándo juegan Central y Newells la última fecha de la fase regular del Apertura

Cuándo juegan Central y Newell's la última fecha de la fase regular del Apertura

Se lanzó el álbum virtual de figuritas del Mundial 2026: cómo conseguir sobres gratis

Se lanzó el álbum virtual de figuritas del Mundial 2026: cómo conseguir sobres gratis

De trabajar de albañil en las obras a madrina de Guaraní: No me gustaba el fútbol

De trabajar de albañil en las obras a madrina de Guaraní: "No me gustaba el fútbol"

Policiales
Bebé baleado en una barbería: un tercer imputado por el crimen quedó preso
Policiales

Bebé baleado en una barbería: un tercer imputado por el crimen quedó preso

Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur

Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

La Ciudad
Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra
La Ciudad

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso

Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron
Policiales

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención
La Ciudad

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención

Juicio millonario: un hombre deberá pagarle a su expareja a pesar de no haberse casado
La Ciudad

Juicio millonario: un hombre deberá pagarle a su expareja a pesar de no haberse casado

Critican la provincialización de rutas nacionales: Vamos a volver al sulky
LA CIUDAD

Critican la provincialización de rutas nacionales: "Vamos a volver al sulky"

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó
Ovación

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Newells: Oscar Salomón se lesionó y se perdería el último partido del torneo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Oscar Salomón se lesionó y se perdería el último partido del torneo

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en General Lagos
POLICIALES

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en General Lagos

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste
LA CIUDAD

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre
Ovación

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre

El canciller alemán asegura que EEUU está siendo humillado por Irán
El Mundo

El canciller alemán asegura que EEUU "está siendo humillado" por Irán

Geuna tras la denuncia del gobierno: No fue una grabación clandestina
Política

Geuna tras la denuncia del gobierno: "No fue una grabación clandestina"

La inversión que hay que hacer para abrir un restobar en Pichincha

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

La inversión que hay que hacer para abrir un restobar en Pichincha

Santa Fe lanza una app para que los padres decidan qué pueden ver los chicos online
La Ciudad

Santa Fe lanza una app para que los padres decidan qué pueden ver los chicos online

El aeropuerto registró en marzo un 73 % de mayor movimiento internacional
La Ciudad

El aeropuerto registró en marzo un 73 % de mayor movimiento internacional

Una pasajera dio a luz en pleno vuelo cuando atravesaba Estados Unidos
Información General

Una pasajera dio a luz en pleno vuelo cuando atravesaba Estados Unidos

La CGT recusó a jueces que reactivaron la reforma laboral
Economía

La CGT recusó a jueces que reactivaron la reforma laboral

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa
LA CIUDAD

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa

Romina Diez: El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor
Política

Romina Diez: "El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor"

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono
La Ciudad

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 
Información General

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 