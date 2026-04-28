El ciclo teatral Escénicas trae a Rosario la exitosa obra "El Brote"

El Ministerio de Cultura de Santa Fe continúa apostando a una programación accesible y de calidad. En ese marco, "El Brote" se presenta el 7 de mayo.

El Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe continúa impulsando “Escénicas”, un ciclo teatral pensado para acercar al público santafesino algunas de las producciones escénicas más destacadas del país. En esta oportunidad, la programación de este mes suma una de las obras más aclamadas de la cartelera porteña: "El Brote" , que desembarca en la Plataforma Lavardén.

La propuesta nace de una mirada que entiende a la cultura como un derecho y a la programación artística como una herramienta para abrir puertas, generar encuentros y ampliar oportunidades de acceso a espectáculos de gran calidad. Muchas de estas obras, por cuestiones de mercado o circulación, no suelen llegar habitualmente a la provincia. En este sentido, “Escénicas” busca que vecinas y vecinos puedan disfrutar de montajes de primer nivel —muchos de ellos premiados y con propuestas innovadoras— a precios accesibles y sin necesidad de viajar fuera de Santa Fe.

Así, el ciclo vuelve a poner en valor el compromiso del Estado provincial con una cultura inclusiva, federal y cercana, que conecta a la ciudadanía con experiencias artísticas transformadoras.

"El Brote" en Rosario

Luego de su presentación el pasado 27 de marzo en la ciudad, "El Brote" regresa con "Escénicas" el jueves 7 de mayo a las 21:00 en la Plataforma Lavardén. Las entradas ya se encuentran disponibles en entradaslavarden.com, con promoción 2x1.

Dirigida por Emiliano Dionisi y protagonizada por Roberto Peloni, la obra propone una experiencia intensa: un actor comienza a perder los límites entre la ficción y la realidad, hasta desconfiar incluso de quién escribe los acontecimientos de su propia vida. La pregunta se vuelve inevitable: ¿qué clase de personaje somos en esta historia?

Convertida en un verdadero fenómeno de la escena nacional, "El Brote" lleva tres años consecutivos conquistando la cartelera porteña y recorrió escenarios de España, Estados Unidos y Suecia. Aclamada por el público y la crítica especializada, la obra ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos premios A.C.E., Estrella de Mar, María Guerrero, Trinidad Guevara y el Florencio a Mejor espectáculo extranjero. Además, fue declarada de interés cultural por el Consejo Deliberante de General Pueyrredón tras sus funciones en Mar del Plata.