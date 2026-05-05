Día del Celíaco: una torta de 90 kilos en Rosario en busca de inclusión

En una cafetería ubicada en pleno centro de la ciudad elaboraron un pastel libre de gluten para entregar gratis a personas que sufren la enfermedad

Este martes 5 de mayo se conmemora el Día Internacional del Celíaco y en una cafetería situada en pleno centro de Rosario decidieron adherir a esta fecha con mensaje muy particular: elaboraron una torta de 90 kilos para que pueda ser disfrutada por todos.

La singular celebración se dio en “Nana”, ubicado en 3 de Febrero al 1800. “Este es un día para concientizar, para hablar de celiaquía y para buscar inclusión no solo en la oferta gastronómica, sino en la vida diaria de las personas que nos rodean y que las personas celíacas no pueden consumir gluten”, afirmó a LT8 Paula, la titular del establecimiento.

La comerciante, que no es celíaca y trabaja de pastelera desde hace más de 20 años, recordó que el año pasado en el mismo lugar se realizó un emprendimiento similar al de hoy con una torta que pesó unos 40 kilos.

“Este año pensamos en redoblar la apuesta. El año pasado arrancamos a las 8 y para las 11 ya no había más torta. Muchas personas vinieron por la tarde y se quedaron con las ganas. Entonces este año apuntamos a hacer el doble. Nos tiramos a hacer unos 80 kilos, pero al final pesó un poco más y llegamos a los 90 kilos. Estamos felices esperando a las personas que vengan a buscar su porción de torta”, resaltó Paula.

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La joven remarcó que “no solo se está regalando una porción de torta. Estamos demostrando que no solo se puede comer rico, que se puede comer sin gluten y que podemos comer todos. Por suerte se está conociendo más sobre la enfermedad celíaca. Los doctores y nutricionistas van tomando conciencia de todos los síntomas y problemas que puede traer la celiaquía. Hoy se sabe que la enfermedad abarca un montón de síntomas”.

torta celíacos 3 Torta gigante libre de gluten en el Día Internacional del Celíaco, en 3 de Febrero al 1800 Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

La salud es lo primero

“Lamentablemente, los productos para celíacos son más caros. Pero está el tema de la salud. Esto conlleva también el tema de la trazabilidad. Todos los que elaboramos libre de gluten, tenemos que cumplir un montón normas y requisitos a nivel alimentario, tener un director técnico y nos comprometemos en un montón de temas burocráticos para tener todo en regla como corresponde porque es un tema de salud”, expresó Paula.

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“Hace quince años me introduje en el tema de la celiaquía, antes no conocía nada de ese problema. Trabajar con otras harinas que no son de trigo fue como abrir la puerta de un mundo nuevo de harinas e ingredientes que desconocía. Me encantó, empecé a probar, a hacer recetar, a prestar mucha atención al problema de la contaminación cruzada. Hace diez años que abrimos las puertas a celíacos”, agregó la repostera.