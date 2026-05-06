Florencia Bertotti anunció un show en Rosario con el "Otra vuelta Tour"

La cantante y actriz confirmó nuevas fechas de su gira en la que revive los grandes éxitos de "Floricienta" y de sus tiras juveniles

Después de agotar doce shows consecutivos en el Movistar Arena de Buenos Aires durante 2024 y recorrer distintas ciudades con su gira , la cantante y actriz Florencia Bertotti llegará a Rosario para reencontrarse con las fanáticas de " Floricienta" y de todas sus exitosas tiras juveniles.

En el marco de su gira musical “Flor Bertotti en Concierto”, que durante 2023 la llevó a presentarse en países como México, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y Perú, además de llenar doce funciones en el estadio Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo , la artista anunció su regreso a los escenarios.

La nueva etapa de sus presentaciones se llamará “Flor Bertotti: Otra Vuelta Tour”, y una de las paradas confirmadas es Rosario.

Así lo anunció la ex Floricienta a través de sus redes sociales. Si bien todavía no se confirmó la fecha del show en la ciudad, este miércoles se conocerán más detalles sobre el show.

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El anuncio de Flor Bertotti

“Hoy a la mañana les dije que tenía novedades. Estoy muy contenta. Vamos a ir a Mendoza y a Rosario, no lo puedo creer. No saben la alegría que me da por la cantidad de mensajes que estaba recibiendo para que vayamos”, expresó Flor Bertotti en sus redes sociales.

Además, agregó: “Mañana a las 16 salen a la venta las entradas para Mendoza. Después les comparto lo de Rosario”.

De esta manera, la cantante confirmó la segunda vuelta de sus shows, en los que repasa su trayectoria artística y revive los grandes éxitos de las tiras juveniles que marcaron a toda una generación.