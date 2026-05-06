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Florencia Bertotti anunció un show en Rosario con el "Otra vuelta Tour"

La cantante y actriz confirmó nuevas fechas de su gira en la que revive los grandes éxitos de "Floricienta" y de sus tiras juveniles

6 de mayo 2026 · 09:27hs
Florencia Bertotti anunció nuevas fechas de su show

Florencia Bertotti anunció nuevas fechas de su show

Después de agotar doce shows consecutivos en el Movistar Arena de Buenos Aires durante 2024 y recorrer distintas ciudades con su gira, la cantante y actriz Florencia Bertotti llegará a Rosario para reencontrarse con las fanáticas de "Floricienta" y de todas sus exitosas tiras juveniles.

En el marco de su gira musical “Flor Bertotti en Concierto”, que durante 2023 la llevó a presentarse en países como México, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y Perú, además de llenar doce funciones en el estadio Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo, la artista anunció su regreso a los escenarios.

La nueva etapa de sus presentaciones se llamará “Flor Bertotti: Otra Vuelta Tour”, y una de las paradas confirmadas es Rosario.

Así lo anunció la ex Floricienta a través de sus redes sociales. Si bien todavía no se confirmó la fecha del show en la ciudad, este miércoles se conocerán más detalles sobre el show.

>> Leer más: Flor Bertotti agotó cinco Movistar Arena y prometió más fechas

El anuncio de Flor Bertotti

“Hoy a la mañana les dije que tenía novedades. Estoy muy contenta. Vamos a ir a Mendoza y a Rosario, no lo puedo creer. No saben la alegría que me da por la cantidad de mensajes que estaba recibiendo para que vayamos”, expresó Flor Bertotti en sus redes sociales.

Además, agregó: “Mañana a las 16 salen a la venta las entradas para Mendoza. Después les comparto lo de Rosario”.

De esta manera, la cantante confirmó la segunda vuelta de sus shows, en los que repasa su trayectoria artística y revive los grandes éxitos de las tiras juveniles que marcaron a toda una generación.

flor bertotti

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