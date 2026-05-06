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Figuritas del Mundial 2026: "De cada 10 kioscos solo 2 las tienen", advierten comerciantes

Desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina indicaron que la distribución comenzó en los grandes supermercados

6 de mayo 2026 · 11:39hs
Las figuras y álbum del Mundial 2026. La distribución no llegó a todos los comercios

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El álbum de figuritas de Panini llega gratis con La Capital este domingo 10 de mayo

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“De cada 10 kioscos, solo dos tienen figuritas y álbumes del Mundial 2026 ”, reveló este miércoles el vicepresidente primero de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, Néstor Palacios. Se trata de una situación de la que Rosario no es ajena.

Todo esto en medio de un contexto de denuncias de esos comerciantes y de los clientes por la proliferación de la venta por fuera de los canales oficiales, algo que distorsiona los precios y pone a los locales pequeños, especialmente en los barrios, en una situación de no poder afrontar costos.

En declaraciones a LT8, Palacios fue contundente: “No hay figuritas ni álbumes para los kioscos tradicionales, ya sea de zona centro o de los barrios a nivel nacional. En los comercios de Rosario todavía no han reabastecido las figuritas y llegaron muy pocos álbumes. De cada diez kioscos dos tienen los productos. Esto pasa de Jujuy a Santa Cruz”.

Por qué faltan figuritas en los kioscos

El representante de los pequeños comercios explicó el motivo de la suspensión del abastecimiento de figuritas cuando fatal poco más de un mes para el inicio de la Copa Mundial de Fútbol.

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“La empresa distribuida Panini decidió entregar el stock a las grandes cadenas de supermercados a nivel nacional. Estos comercios, a través de sus sucursales, lanzaron promociones como por siete de figuritas te regalan el álbum. Eso se ven en los periódicos que están entregando los álbumes en todo el país. El abastecimiento de esas promociones que hace Panini deja afuera del circuito comercial a los kioscos tradicionales, ya sea de barrio como del centro”, explicó Palacios.

En ese sentido, subrayó que “los distribuidores oficiales de los kioscos tradicionales entregaron una parte mínima de lo que compraron. Repartieron en poquitas cantidades, 25 o 50 paquetes, y el resto fue a parar a la venta paralela”.

Cuándo se va a corregir esa situación

"Esperemos que sí _dijo Palacios_ Como vicepresidente primero de la Unión de Kiosqueros envié un mail a la empresa Panini para solicitar información fehaciente de los distribuidores oficiales en cada provincia y sobre cómo será la entrega y comercialización. No puede una cámara o mutual abastecer a todo el país. Una cámara no dará abasto para atender a la gran cantidad de kioscos que hay en Santa Fe y en todo el país”.

>> Leer más: El álbum de figuritas del Mundial 2026 llega gratis con La Capital: cómo conseguirlo

“Nosotros defendemos al kiosco tradicional o de barrio para que ese comerciante no tenga que comprar un paquetito a 1.900 pesos, como me pasó a mí. Tuve que ir a un distribuidor que no es oficial para tener figuritas en mi comercio. Y ahora tengo que venderlas a 2.000 pesos para obtener una mínima ganancia. Panini tiene que informar cómo se hace la distribución”.

Figuritas por fuera de los canales oficiales

Palacios denunció que producto de la venta en lugares no oficiales, el paquete figuritas “se ofrece a 2.500 o 3.000 pesos. Kiosqueros de Córdoba dicen que hay distribuidores no oficiales que están vendiendo a ese precio. Un kiosquero no puede afrontar este pago. El precio oficial es de 1.500 pesos. La caja trae 1.000. Es un millón y medio de pesos que debe tener el kiosquero. Como está la economía del país, tener un millón y medio de pesos por una caja de figuritas, es bastante complicado”.

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“Por eso pedimos a los distribuidores que fraccionen las cajas de mil para que puedan acceder todos los kiosqueros. El comerciante de barrio no tendrá esa cifra de dinero para comprar una caja. No hay financiamiento. Los distribuidores entregan la mercadería y se llevan el dinero en efectivo. Tampoco hay transferencia”, precisó. "Panini debe dar certezas a los dueños de kioscos de cuándo serán abastecidos. Dicen que será normalizará entre jueves y viernes, pero no hay nada confirmado”.

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