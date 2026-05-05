Ciudad de México se hunde a un ritmo cada vez más alarmante

Un potente sistema de radar de la Nasa reveló una subsidencia de 1,3 centímetros al mes. Algunas zonas se hunden 24 centímetros por año

Imágenes de un potente sistema de radar de la Nasa revelaron que Ciudad de México se hunde 1,3 centímetros al mes, lo que la convierte en una de las capitales que más rápido experimentan la subsidencia.

La megaciudad de 22 millones de habitantes, una de las más grandes del planeta, se extiende sobre un lago de gran altitud y se asienta sobre un antiguo acuífero, que proporciona alrededor del 60 por ciento del agua potable.

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Con el paso de los años, este acuífero fue explotado al punto de provocar el hundimiento del terreno que se encuentra encima. La sobreextracción también contribuyó a una crisis hídrica crónica que dejó a la Ciudad de México frente a un posible “día cero”, cuando eventualmente las canillas y las duchas dejen de bombear agua.

El rápido hundimiento de la ciudad se vio agravado por el desarrollo urbano constante, con nuevas infraestructuras que añaden peso adicional sobre el arcilloso suelo.

La subsidencia (hundimiento gradual del terreno) de Ciudad de México fue documentada por primera vez en la década de 1920, y desde entonces los residentes experimentan sus efectos, con rutas agrietadas, edificios inclinados y daños en el sistema ferroviario.

Nuevas imágenes del satélite Nisar, un proyecto conjunto entre la Nasa y la Indian Space Research Organisation, revelan la magnitud del problema con un nivel de detalle sorprendente.

Entre octubre de 2025 y enero de 2026, durante la temporada seca de Ciudad de México, Nisar cartografió el movimiento del suelo y reveló que algunas zonas se hunden a un ritmo de aproximadamente 2 centímetros al mes, lo que equivale a unos 24 centímetros al año, o casi un metro cada cuatro años.

Entre las áreas más afectadas está el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Uno de los monumentos más emblemáticos refleja los efectos del hundimiento. Al Ángel de la Independencia, de 35 metros de altura y construido en 1910, debieron añadirle 14 escalones en su base a medida que el terreno se hunde bajo su base.