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El Ministerio de Educación descartó que el adolescente que disparó en San Cristóbal vuelva a una escuela

El ministro Goity desmintió que el menor pueda reintegrarse a un establecimiento educativo, aunque aclaró que continuará accediendo a su derecho a la educación por otras vías.

5 de mayo 2026 · 15:17hs
José Goity aseguró que el menor autor de los disparos en San Cristóbal no podrá reintegrarse a ninguna institución educativa

José Goity aseguró que el menor autor de los disparos en San Cristóbal no podrá reintegrarse a ninguna institución educativa

El ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goity, desmintió las versiones de un supuesto retorno a la escuela del adolescente autor los disparos en la escuela 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, que se cobró la vida de Ian Cabrera, de 13 años. En conversación con la prensa, el titular de la cartera aseguró que el menor no podrá volver a ningún establecimiento educativo.

"No hay condiciones para que este joven esté en un establecimiento educativo, y eso no va a pasar", expresó el funcionario este martes en el acto por la jura de lealtad a la Constitución realizado este martes en el Museo de la Constitución de la ciudad de Santa Fe.

El hecho de máxima violencia tuvo lugar el pasado 30 de marzo en la escuela de la localidad santafesina. Además de la muerte del niño de 13 años, otros ocho menores heridos. En cuanto a la situación judicial del autor de los disparos, un adolescente de 15 años, se trata de un menor no punible, ya que el nuevo Régimen Penal Juvenil aún no está vigente.

>> Leer más: Amenazas a escuelas: más de 400 denuncias falsas y 73 autores ya identificados

Derecho a la educación, pero no de reintegrarse a una escuela

El ministro de Educación fue categórico al asegurar que el adolescente no está en condiciones de reintegrarse a ninguna escuela. No obstante, sostuvo que el menor seguirá accediendo al derecho a la educación.

"El derecho a la educación es estar educado, no necesariamente estar en un establecimiento educativo. Tenemos chicos y chicas que no están en condiciones de ser escolarizados, y no hay que confundir ambas cosas", aseveró el ministro.

La escuela como lugar de resiliencia

Además de dar una contundente definición, Goity reivindicó el rol de la escuela como institución central: "Lo de San Cristóbal nos conmocionó, nos atravesó como sociedad y nos hizo reflexionar mucho a quienes tenemos responsabilidad", expresó el ministro de Educación.

"La escuela sigue siendo el lugar de la resiliencia, el lugar donde hay más soluciones, más respuestas, más interrogantes. Eso es lo que tenemos que defender", afirmó el funcionario, y sumó: "Mi llamamiento es más escuela, más comunidad, más sociedad, más proyectos colectivos. Eso es lo que nos va a sacar adelante y nos va a permitir superar estas situaciones".

El ministro admitió que la institución educativa enfrenta "múltiples demandas" que muchas veces la desbordan, y que la escuela también es, en cierta forma, "una víctima más entre tantas que nuestra sociedad hoy lamentablemente tiene". Sin embargo, insistió en que incluso ante las situaciones más críticas, la escuela tiene respuesta: "Es el lugar donde se procesa y circula la palabra, donde los chicos pueden expresar lo que sienten y lo que viven".

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