La Capital | Política | Alberto Fernández

Alberto Fernández pidió a la Cámara Federal la nulidad de la causa por violencia de género

Luego de un fallo adverso en la Cámara Federal de Casación Penal, el expresidente reiteró su estrategia judicial

5 de mayo 2026 · 19:25hs
Fernández insistió con su pedido de retrotraer el proceso a “foja cero”.

Foto: Archivo / La Capital.

Fernández insistió con su pedido de retrotraer el proceso a “foja cero”.

Luego de un nuevo fallo adverso en la Cámara Federal de Casación Penal, el expresidente Alberto Fernández insistió ante la Cámara Federal de Apelaciones para que se declare la nulidad de la causa por violencia de género iniciada por su expareja, Fabiola Yañez.

La decisión del máximo tribunal penal del país significó un nuevo revés para la defensa del exmandatario, ya que declaró inadmisible el recurso presentado para cuestionar el avance del expediente. De este modo, quedaron firmes resoluciones previas que habían rechazado planteos similares y habilitado la continuidad de la investigación.

Tras esa resolución, Fernández insistió con su pedido de retrotraer el proceso a “foja cero”. El argumento central de su defensa se basa en cuestionar la intervención inicial del juez Julián Ercolini, quien estuvo a cargo de las primeras actuaciones antes de ser apartado. Según esa postura, las medidas tomadas durante ese período deberían ser invalidadas.

Sin embargo, ese planteo ya había sido rechazado en instancias anteriores. El actual juez del caso, Daniel Rafecas, sostuvo que el apartamiento de Ercolini —dispuesto posteriormente— no implica la nulidad de lo actuado, ya que las decisiones adoptadas en esa etapa no presentan irregularidades que justifiquen su anulación.

>>Leer más: Caso Seguros: la Cámara de Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández

En la misma línea, los camaristas de Casación respaldaron el criterio de las instancias inferiores y remarcaron que el proceso debe continuar. Además, subrayaron la necesidad de garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de investigación y sanción de hechos de violencia de género.

El expediente se inició a partir de la denuncia presentada por Yañez, en la que se investigan presuntos hechos ocurridos durante la relación con el exmandatario. Desde entonces, la causa atravesó distintas instancias judiciales marcadas por planteos de la defensa orientados a frenar o anular el avance del proceso.

Con este nuevo escenario, la investigación continúa sin modificaciones sustanciales, mientras la estrategia de Fernández se mantiene centrada en cuestionar la validez de las actuaciones iniciales. La definición sobre el pedido de nulidad volverá a quedar ahora en manos de la Cámara Federal, en un contexto en el que la causa sigue acumulando tensión política y judicial.

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