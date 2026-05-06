Gime Accardi recordó la tragedia que vivió junto a Nico Vázquez en Miami: "Nos salvamos por segundos"

La actriz habló por primera vez sobre el derrumbe del edificio Champlain Towers South en 2021 y reveló cómo atravesaron el momento junto a su ex pareja

Gimena Accardi fue una de las invitadas al programa de Mario Pergolini, “Otro Día Perdido”. En ese marco, habló sobre su presente y su reciente separación de Nicolás Vázquez. Al mismo tiempo conmovió a los televidentes al recordar el dramático episodio que vivió junto a su ex en Miami.

El 24 de junio de 2021, se produjo el derrumbe del edificio Champlain Towers South, una tragedia en la que murieron 98 personas y que quedó registrada como uno de los colapsos estructurales más graves de la historia de Estados Unidos. En ese lugar se hospedaban Accardi y Vázquez, quienes lograron salvarse minutos antes del evento. Con el paso del tiempo, ambos contaron en distintas entrevistas el fuerte impacto emocional que les dejó aquella experiencia.

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El conmovedor relato de Gime Accardi

El conductor recordó la tragedia y aseguró que cada vez que pasa por Miami vuelve a pensar en lo que atravesó en la pareja. “Nos salvamos por segundos”, dijo contundente la actriz. Además, admitió que nunca habían hablado demasiado sobre el episodio en una nota porque les "fuerte”.

“Esa mañana me desperté y salimos a caminar con Nico. Estábamos trabajando ahí”, recordó sobre el día del derrumbe del edificio. Luego, contó una charla muy personal que tuvo con su entonces compañero horas antes de la tragedia. “No me acuerdo qué me había pasado y le digo: ‘Yo no creo en los milagros porque pido, pido y Dios no me los concede’. Se había muerto mi viejo, un montón de gente veo que le ocurren los milagros. Soy religiosa, pero no súper católica. Creo que hay algo”, contó la actriz.

“Fue el tema del día mi angustia porque no me sucedían milagros. Y esa misma noche nos sucede ese milagro”, agregó. Además, recordó que junto a Nicolás fueron de los primeros en presenciar la tragedia. “Somos los primeros testigos. Tuvimos que hablar con el FBI. En la torre que se derrumbó murieron todos”, relató.

“Fue muy traumático, pero lo primero que sentimos fue que fue un milagro”, cerró Accardi.

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