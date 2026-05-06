Un obrero cayó por el hueco de un ascensor y fue trasladado al Heca en grave estado

El trabajador cayó desde varios pisos en un edificio en construcción ubicado en Córdoba al 2900. Fue rescatado por los bomberos

Un obrero de unos 60 años sufrió este martes un grave accidente laboral en una obra en construcción ubicada en Córdoba 2974 , en barrio Lourdes de Rosario, tras caer por el hueco de un ascensor desde varios pisos de altura.

El hecho fue reportado alrededor de las 12.10 a personal de la Unidad Regional II, tras un llamado al sistema de emergencias que alertó sobre una persona herida dentro de la obra. En el lugar trabajaban efectivos de la Brigada Motorizada, personal del Sies y bomberos, que desplegaron un operativo de asistencia y rescate.

Tras las tareas de rescate, el hombre fue derivado de urgencia con traumatismos graves de cráneo y pelvis.

“Cayó por el agujero del ascensor. Sé que todavía estaba respirando”, relató un compañero del trabajador en diálogo con la prensa. Según las primeras informaciones, el hombre estaba a cargo de tareas vinculadas al sector de ascensores dentro del edificio.

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Desde Bomberos indicaron que, al llegar al lugar, encontraron al trabajador atrapado sobre la estructura del ascensor, a la altura de un primer piso. “Se constató que una persona de unos 60 años había caído de una altura aproximada de seis o siete pisos”, señalaron fuentes del operativo.

Por el momento, no se informaron oficialmente las causas del accidente ni las condiciones en las que se produjo la caída.