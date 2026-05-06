Qué dijo Thelma Fardín sobre la condena firme a Juan Darthés: cómo es el régimen que deberá cumplir

La Justicia de Brasil confirmó la pena de seis años de prisión y rechazó los recursos de la defensa del actor, tras 8 años de iniciado el proceso judicial

La Justicia de Brasil confirmó la condena a seis años de prisión contra Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardín . El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó los recursos especial y extraordinario que presentó la defensa, y dejó firme la sentencia dictada en 2024.

El caso se inició en 2018, cuando Fardín denunció hechos ocurridos en 2009 durante una gira de “Patito Feo” en Nicaragua. En ese momento, la actriz tenía 16 años y el actor, 45.

El recorrido judicial incluyó múltiples instancias. En mayo de 2023, un tribunal de primera instancia absolvió a Darthés. Sin embargo, la querella apeló el fallo y, en junio de 2024, la Justicia brasileña lo revocó. El tribunal de segunda instancia condenó al actor por mayoría y aplicó una pena de seis años de prisión por abuso sexual agravado.

El fallo se basó en el artículo 213 del Código Penal de Brasil, que sanciona a quien obliga a otra persona mediante violencia o amenaza a mantener relaciones sexuales o realizar actos libidinosos.

La reacción de Thelma Fardín

Fardín comunicó la confirmación de la condena junto a Amnistía Internacional y su equipo legal. "Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso", afirmó, y agradeció el acompañamiento social durante el proceso judicial, que se extendió por ocho años.

Amnistía Internacional consideró que la resolución "constituye un paso decisivo en un proceso histórico por violencia sexual" y subrayó la necesidad de escuchar a las víctimas e investigar con debida diligencia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Thelma Fardin (@soythelmafardin)

En declaraciones posteriores, la actriz sostuvo: "Fue un recorrido arduo, pero también una victoria enorme personal, de un equipo muy grande y de toda una sociedad".

También recordó las dificultades que enfrentó cuando el caso se trasladó a Brasil, país al que Darthés se mudó tras la denuncia inicial. "El día que se fue a Brasil realmente dije: ¿cómo se hace, cómo se persigue a una persona para conseguir justicia en otro país, con otra lengua, con otro código?", señaló.

>> Leer más: Wanda Nara debuta como actriz junto a Maxi López en una serie vertical

La actriz remarcó que el acceso al derecho fue la herramienta que le permitió sostenerse durante el proceso judicial. "Hoy yo entiendo esta situación desde el derecho, porque fue una herramienta que me permitió a mí pararme sobre mis propios pies y decir: ¿cómo se consigue justicia? Y el camino era el camino judicial, porque también para mí era importante poder sentar un precedente y hacer un recorrido serio en la justicia".

Fardín destacó que el proceso judicial sentó un precedente y generó cambios. "Después de mí, denunciaron muchísimas personas", afirmó. La actriz señaló que su experiencia transformó su vida personal y profesional. A partir del caso, comenzó a estudiar derecho y a entender las cuestiones jurídicas.

Además, indicó que la denuncia impulsó cambios en la industria audiovisual, especialmente en la protección de menores. "Hoy se produce de un modo diferente cuando hay niños y niñas en un set o en una gira", explicó. Entre las medidas, mencionó la incorporación de coordinadores de intimidad en escenas sensibles.

Cómo será la condena para Juan Darthés

Darthés deberá cumplir la condena bajo un régimen semiabierto, según establece el sistema penal brasileño para los no reincidentes que no hayan vuelto a cometer el mismo delito en otra oportunidad y obtuvieran condena por ello con penas mayores a cuatro años y menores a ocho.

Este régimen permite al condenado trabajar o estudiar fuera del establecimiento durante el día, pero lo obliga a regresar al penal para dormir. En algunos casos, la Justicia puede aplicar controles electrónicos, como el uso de tobillera.

En contextos donde no hay infraestructura suficiente, el sistema puede derivar en prisión domiciliaria, aunque mantiene restricciones y supervisión sobre el cumplimiento de la pena.