Macron "debutó" como cantante en una cena de Estado en su honor en Armenia

El presidente francés cantó "La Bohème" y otra baladas clásicas, con el primer ministro armenio como baterista

El presidente francés Emmanuel Macron se robó el protagonismo en una fastuosa cena de Estado ofrecida en la capital de Armenia, cuando entonó baladas clásicas, entre ellas “La Bohème”.

Macron estuvo acompañado en la capital armenia, Ereván, por el primer ministro Nikol Pashinyan en la batería y por el célebre músico de jazz Vahagn Hayrapetyan al piano. Además de “La Bohème” (conocida por la versión del músico armenio-francés Charles Aznavour de 1965) Macron también cantó “Les Feuilles Mortes”, de Yves Montand.

Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv

El acto en la residencia presidencial de Armenia de la noche del lunes se celebró en honor del mandatario francés, que estaba en la ciudad para una visita de Estado que coincidió con una reunión de la Comunidad Política Europea y una histórica cumbre de la Unión Europea.

Pashinyan, que asumió el cargo en 2018, muestra con más regularidad su destreza musical como parte de su banda Varchaband, que debutó en Ereván a finales de enero.

Además, el líder armenio suele publicar en Instagram videos de sí mismo escuchando música, y su gusto musical abarca desde Taylor Swift hasta Travis Scott y A$AP Rocky.