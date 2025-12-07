La Capital | Zoom | Leo Sbaraglia

Leo Sbaraglia: "Somos realmente muy pequeños al lado de todo lo que hay para aprender"

El actor llega al Teatro Astengo con “Los días perfectos”, el unipersonal que viene de una temporada exitosísima en Madrid y que tendrá en Rosario su estreno nacional

Morena Pardo

Por Morena Pardo

7 de diciembre 2025 · 07:59hs
Leo Sbaraglia vuelve al Teatro Astengo de Rosario para mostrar por primera vez en Argentina su unipersonal Los días perfectos

Leo Sbaraglia vuelve al Teatro Astengo de Rosario para mostrar por primera vez en Argentina su unipersonal "Los días perfectos"

Leo Sbaraglia no sólo es uno de los actores más queridos y reconocidos de Argentina, sino de todo el mundo hispanohablante. En medio de múltiples proyectos audiovisuales, que incluyen la próxima película de Pedro Almodóvar, pudo volver a uno de sus amores omnipresentes: el teatro. Estrenó el unipersonal “Los días perfectos” en la sala La Latina de Madrid y en sólo un mes en cartel la vieron más de 13 mil personas.

Basada en la novela homónima de Jacobo Bergareche, con adaptación y dirección de Daniel Veronese, la obra se podrá ver por primera vez en Argentina en el Teatro Astengo (Mitre 754) de Rosario, con una única función el jueves 11 de diciembre, a las 21. Después, continuará camino a Córdoba y en 2026 hará temporada en el Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires.

En “Los días perfectos”, Sbaraglia interpreta a un hombre que, durante un viaje, se ve súbita y profundamente interpelado al descubrir las cartas que el escritor William Faulkner le envió a su amante Meta Carpenter a lo largo de treinta años. Repasando esa historia de amor, observando sus altibajos, el protagonista reflexiona sobre su propio matrimonio y escribe en voz alta una carta para su esposa antes de volver a casa.

Por primera vez en casi cuarenta años de carrera, Leonardo se para solo en el escenario para ponerle el cuerpo a este hombre conmovido, conflictuado, enormemente humano, cuyas tribulaciones resuenan con cualquiera que lo escuche: reflexiones y revisiones sobre el deseo, la familia, la rutina, la soledad, los mandatos.

Antes de su llegada a Rosario, Sbaraglia dialogó con La Capital y contó sobre este regreso al teatro, el aprendizaje constante del oficio y las reflexiones ante cuatro décadas de recorrido como actor.

- Vienen de hacer una temporada muy exitosa en Madrid. ¿Cómo vivís traer la obra a Argentina y empezar por Rosario?

Para mí es difícil cerrar la agenda por mi trabajo en cine y fechas que van cambiando. Sabíamos que tenía la posibilidad de hacer un mes en Madrid y no sabíamos cómo íbamos a seguir después, y para las giras en general necesitás unos meses de anticipación. Pudimos cerrar estas fechas en Rosario y Córdoba, y está buenísimo. A mí me encanta ir a Rosario, desgraciadamente esta vez no puedo quedarme el fin de semana justamente porque nos vamos a Córdoba. Pero empezamos en Rosario, en un teatro grande pero también muy cálido. Al ser un sólo actor en el escenario, es un espectáculo que también es muy íntimo. El desafío fue lograr esa intimidad en Madrid para tres niveles de público.

- ¿Cómo fue el trabajo para, desde la interpretación, generar cercanía con cada espectador?

Lo fuimos encontrando. Lo que tiene de interesante y bastante novedoso el trabajo es que es un monólogo pero al mismo tiempo no parece, porque tiene un tratamiento de diálogo entre un hombre y su pareja en la más plena intimidad. Es una carta que está escribiendo un hombre a su esposa de hace 17 años, a “esa rutina matrimonial de 17 años”, como dice él. Lo interesante, y esto le llamaba bastante la atención a Dani Veronese, es que a pesar de ser un monólogo es muy digerible, fluye muy bien. Es todo como una escena larga entre estos dos personajes, que transcurre entre el baño y la cama. Podría ser uno de esos diálogos que se producen a altas horas de la noche con esa dinámica, en los que se hablan cosas de mucha intimidad y que en este caso interpelan mucho a los dos personajes. Creo que en La Latina pude ir logrando esa sensación de intimidad. Es como que de pronto hay un no lugar arriba del escenario, porque es como si fuera un poco la casa pero el tipo en realidad está hablando desde un hotel. Está por tomarse un vuelo y antes está escribiendo esa carta. Él de alguna manera tiene la sensación, la esperanza de generar nuevas preguntas, nuevos escenarios de disfrute en esa relación. Después de haber descubierto estas cartas de Faulkner, que funcionaron un poco como disparador, él siente el paso de los años. Las cartas de Faulkner a su amante se extienden a lo largo de treinta años y en ese tiempo él empieza a ver una especie de curva en la relación: el ascenso y la decadencia de ese vínculo paralelo que él tiene además de su propia mujer. Y esto perturba al personaje de tal manera que él dice que no puede volver a casa sin proponerle a su mujer una terapia experimental, aunque termine tan ineficaz como el humidificador que ella usa para reducir las toses de los chicos.

image - 2025-12-05T153336.680

El teatro como deseo permanente

- La última vez que habías hecho teatro comercial fue hace más de diez años, también bajo dirección de Veronese. Después hiciste mucho tiempo “El territorio del poder”, un espectáculo en el que monologabas pero con músicos en escena, en otro formato. ¿Por qué decidiste volver a hacer teatro en este momento de tu carrera y con esta obra?

Siempre tengo una necesidad de subirme al escenario teatral. Después de aquella vez tuve muchas propuestas pero siempre eran con otros actores y actrices, y era muy difícil para mí poder comprometerme con todos los viajes y las filmaciones. Para tomar un compromiso con otros actores, tengo que hacer mínimo tres o cuatro meses de función. Y no me podía comprometer a eso. Pero a la vez siempre estuvo la necesidad de seguir haciendo teatro y por estuve más de diez años haciendo “El territorio del poder”. Fue mi manera de mantenerme activo en el teatro. Y ahora me llegó la propuesta de hacer este monólogo, en el que no comprometía a ningún otro actor o actriz. Obviamente me tengo que comprometer con la producción y con el teatro, pero son compromisos más fáciles de llevar a cabo. En ese sentido, es un texto que me conmovió, es una maravilla de obra, de entrenamiento teatral y actoral, y de crecimiento. Para mí es un espectáculo que tiene todo. Yo podría hacer sólo este espectáculo y me llenaría. Por suerte y gracias al cielo, tengo mucho trabajo en otros aspectos. Pero si aún no tuviese esas otras cosas, esto me llenaría. Esta propuesta reunía muchas condiciones que en este momento de mi vida me son necesarias, favorables y están buenísimas.

- En “El territorio del poder” hacías monólogos pero era otro tipo de texto, y estabas acompañado por músicos. Esta es tu primera vez haciendo un unipersonal total. ¿De qué manera sentís que haber hecho “El territorio” te preparó para esta nueva experiencia?

Claro, en “El territorio” yo me podía apoyar en el sonido y la música, y físicamente había dos o tres personas más arriba del escenario. Eso es un sostén impresionante. Creo que sin esa experiencia no podría haber podido apropiarme tan rápidamente de este nuevo texto. No es que salió fácil porque me rompí el alma, pero fue fluido el camino para llegar. No tuve escollos. Y creo que en la experiencia de haber hecho “El territorio” tanto tiempo, fui estableciendo una confianza en mi propio cuerpo que no tendría hoy de la misma manera. Ahora soy el único apoyo que tengo. Es como si mi propio cuerpo fuese el único lugar donde este hombre, este personaje puede enraizarse, puede hacer tierra. Una de las primeras premisas me dio Daniel como director, que es un genio, es que no quería que pareciera un actor hablando, canchereando. Quería que parezca un ser humano, un tipo atravesado por una situación, queriendo encontrar respuestas, y en un diálogo con alguien que está fuera de campo. Así que fuimos buscando esa suerte de naturalidad, de sencillez y humanidad en la expresión. A esa mujer no la vemos nunca pero podríamos decir que todo el público es Paula.

Cuarenta años de carrera

- Te escuché decir que el año que viene cumplís cuarenta años de carrera.

Sí, arranqué en el 86 con “La noche de los lápices” y no lo puedo creer. La verdad que no se entiende. Hay como una especie de falsa sensación del paso del tiempo, uno cree que es más largo de lo que es. Uno dice “veinte años no es nada” y es cierto, cuarenta años tampoco. Yo siento que todo hubiese sido ayer, es muy loco. Y al mismo tiempo son como tres vidas que pasaron.

- Después de casi cuarenta años, ¿qué te sorprende todavía del oficio?

Todo me sorprende. Porque esto no es un viaje de ida, no es que vas subiendo una escalera y llegás a algún lado. Es como un viaje constante, seguís creciendo, seguís descubriendo, seguís abriendo puertas distintas, seguís encontrando con dimensiones nuevas. Me he dedicado a esto prácticamente todos los días de mi vida desde que soy chico. En los últimos años creo que ha habido sólo tres días en los que no estuve actuando. Este año, recién ahora estoy empezando a estar más tranquilo, pero desde febrero estuve concatenando un trabajo con otro prácticamente sin fines de semana. Entonces estoy por un lado muy agradecido. La sensación que tengo es que después de los vuelcos y las vueltas que va dando la vida, también hay nuevos encuentros que ofrecen nuevas posibilidades, nuevos caminos, nuevos puntos de vista. En muchos aspectos, todo el tiempo siento que acabo de empezar. Me subo al escenario todas las noches y cada función es distinta, cada función ofrece un nuevo aprendizaje. Yo realmente, quizás por algo de la edad o de mi propio proceso, siento que todo el tiempo voy encontrando cosas nuevas que me entusiasman. Creo que hay algo de la experiencias que te va dando la vida, que en mi caso hace que me la crea cada vez menos. Me voy dando cuenta que este trabajo, esta vida es infinita. Uno no puede tener la soberbia de creer que hay una sola manera de hacer las cosas, sino que somos realmente muy pequeños al lado de todo lo que hay para aprender.

Por Carina Bazzoni

Santa Fe refuerza la vigilancia tras un caso confirmado de sarampión en Entre Ríos
La Ciudad

Santa Fe refuerza la vigilancia tras un caso confirmado de sarampión en Entre Ríos

Milei suma conversos y en Rosario se respira clima de revancha

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei suma conversos y en Rosario se respira clima de revancha

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

La última función del Circo de Colombia: la pandemia los ancló en General Lagos

Por Miguel Pisano
La Región

La última función del Circo de Colombia: la pandemia los ancló en General Lagos

Leo Sbaraglia: Somos realmente muy pequeños al lado de todo lo que hay para aprender

Por Morena Pardo
Zoom

Leo Sbaraglia: "Somos realmente muy pequeños al lado de todo lo que hay para aprender"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

Termina contrato con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Termina contrato con Newell's y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Bomba en el mercado de pases: Central va a buscar a Ledesma y River está dispuesto a venderlo

Bomba en el mercado de pases: Central va a buscar a Ledesma y River está dispuesto a venderlo

Ovación
Regional Amateur: PSM Fútbol ganó en Teodelina y quedó bien parado para la revancha

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: PSM Fútbol ganó en Teodelina y quedó bien parado para la revancha

Regional Amateur: PSM Fútbol ganó en Teodelina y quedó bien parado para la revancha

Regional Amateur: PSM Fútbol ganó en Teodelina y quedó bien parado para la revancha

La leyenda y el pibe que promete: los rosarinos Messi y Silvetti son campeones en la MLS

La leyenda y el pibe que promete: los rosarinos Messi y Silvetti son campeones en la MLS

Hockey: con gemelos rosarinos, los Leoncitos buscarán la clasificación a la final del Mundial

Hockey: con gemelos rosarinos, los Leoncitos buscarán la clasificación a la final del Mundial

Policiales
Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores
Policiales

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

La Ciudad
Santa Fe refuerza la vigilancia tras un caso confirmado de sarampión en Entre Ríos
La Ciudad

Santa Fe refuerza la vigilancia tras un caso confirmado de sarampión en Entre Ríos

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los estudiantes secundarios que quitan el sueño a familias y docentes

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los estudiantes secundarios que quitan el sueño a familias y docentes

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

Elecciones en el Colegio de Abogados: Molina apuesta por la continuidad de un modelo eficaz

Elecciones en el Colegio de Abogados: Molina apuesta por la continuidad de un modelo eficaz

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer
Policiales

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años
Policiales

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15
Policiales

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional
LA CIUDAD

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

Milei presentó los F16: Un símbolo de la Argentina que estamos construyendo
Política

Milei presentó los F16: "Un símbolo de la Argentina que estamos construyendo"

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad
La Ciudad

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema
Economía

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores
Economía

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

Por Claudio Berón

Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Incendio en una planta de residuos: ¿cómo funcionará tras el operativo?
La Ciudad

Incendio en una planta de residuos: ¿cómo funcionará tras el operativo?

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich
La Ciudad

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria
La Ciudad

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de los policías
La Ciudad

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de los policías