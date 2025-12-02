La Capital | La Ciudad | Entre cuerdas y letras

"Entre cuerdas y letras" cierra esta noche el año con una gala solidaria en La Comedia

El ciclo de LT8 conducido por Marcelo Gianserra tendrá su gran cierre del año este martes 2 de diciembre a las 20. La entrada es libre y gratuita

2 de diciembre 2025 · 10:41hs
Pablo Pino

Pablo Pino, uno de los invitados para el ciclo "Entre cuerdas y letras".

Rosario se prepara para vivir una noche de encuentro artístico y compromiso social. "Entre cuerdas y letras", el ciclo conducido por Marcelo Gianserra, presentará su gran cierre de temporada con un espectáculo que reunirá a más de una docena de destacadas figuras de la música y la poesía local, con entrada libre y gratuita. Todo lo recaudado será a beneficio de la Asociación Civil Los Tigres.

El reconocido ciclo rosarino pondrá el broche de oro a su temporada con una gran gala de cierre que promete ser inolvidable. La cita será este martes 2 de diciembre, a las 20, en el teatro La Comedia (Mitre 958).

Estrellas en escena

Fiel a su espíritu de combinar la música, la palabra y las historias de los artistas, el evento contará con la participación de un impresionante elenco de figuras de la escena rosarina y regional. El público podrá disfrutar de la presencia de Pablo Pino, Diego Casanova, Joel Tortul, Ike Parodi, Popono, Perro Suizo, Orlando Vera Cruz, Chicos Vaca, Pablo Agri, Pau Soka y Bonzo Morelli, quienes prometen un espectáculo "a toda orquesta".

La conducción estará a cargo de Marcelo Gianserra, anfitrión del ciclo, quien guiará la propuesta artística que se ha consolidado como un espacio de encuentro y emociones compartidas.

El arte al servicio de la solidaridad en La Comedia

Más allá del despliegue artístico, la gala tendrá un marcado perfil solidario, ofreciendo una oportunidad para apoyar una valiosa causa comunitaria. El festival será a beneficio de la Asociación Civil Los Tigres, una ONG que realiza una fundamental labor promoviendo la inclusión y el desarrollo de niños y jóvenes de barrios como Santa Lucía, Empalme Graneros, Gráfico y Cabín 9, a través del deporte.

La entrada al espectáculo será libre y gratuita, pero se invita especialmente a los asistentes a colaborar con donaciones destinadas a la Asociación Civil Los Tigres, para apoyar su trabajo en la comunidad.

Noticias relacionadas
Old Resian enfrenta una crisis institucional.

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

tos convulsa: 7 ninos murieron en el pais, uno de ellos en santa fe, y los contagios no paran

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

 Según lo anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la semana la temperatura podría llegar a los 31º.

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Los vuelos desde Rosario hacia Madrid tardarán 11 horas y 35 minutos.

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Ver comentarios

Las más leídas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Lo último

El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026

El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026

Arca modifica el régimen de IVA para operaciones en plataformas digitales

Arca modifica el régimen de IVA para operaciones en plataformas digitales

Envidiosa: qué se sabe sobre la cuarta temporada del éxito de Netflix

"Envidiosa": qué se sabe sobre la cuarta temporada del éxito de Netflix

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

"El hecho de que no se vacunen las embarazadas, ni vacunen a sus hijos es la única razón por la que vuelve esta enfermedad", dijo el pediatra Aníbal Krivoy

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Por Florencia O’Keeffe

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

El gobernador Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura
Política

El gobernador Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta
La Ciudad

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los cuasi competidores
Economía

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

Ovación
Central: los primeros tres años de Belloso superan en títulos y clásicos a los de Vesco

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: los primeros tres años de Belloso superan en títulos y clásicos a los de Vesco

Central: los primeros tres años de Belloso superan en títulos y clásicos a los de Vesco

Central: los primeros tres años de Belloso superan en títulos y clásicos a los de Vesco

Kimi Antonelli, la AFA y la maraña de las impiadosas redes sociales

Kimi Antonelli, la AFA y la maraña de las impiadosas redes sociales

Thiago Bartalini: Fue un golpe artero, solo quería separar y terminé en el hospital

Thiago Bartalini: "Fue un golpe artero, solo quería separar y terminé en el hospital"

Policiales
Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales
LA CIUDAD

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi

Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

La Ciudad
La Universidad Nacional de Rosario le entregará a Fito Páez el título de Doctor Honoris Causa
La Ciudad

La Universidad Nacional de Rosario le entregará a Fito Páez el título de Doctor Honoris Causa

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Entre cuerdas y letras cierra esta noche el año con una gala solidaria en La Comedia

"Entre cuerdas y letras" cierra esta noche el año con una gala solidaria en La Comedia

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante
La Ciudad

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros
La Región

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Por Carlos Durhand
Ovación

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros
La Ciudad

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco
POLICIALES

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000
Información General

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina
Salud

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes
La Ciudad

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa
Policiales

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre
POLICIALES

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años
Policiales

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura
Cultura

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi
Ovación

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait
Información General

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait

Por el calentamiento global, proponen un impuesto a la emisión de gases de vacas 
Información General

Por el calentamiento global, proponen un impuesto a la emisión de gases de vacas 

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en la ciudad?

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en la ciudad?

El gobierno definió la redacción del proyecto de reforma laboral
Economía

El gobierno definió la redacción del proyecto de reforma laboral

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5 %
Economía

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5 %

El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores
Economía

El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores