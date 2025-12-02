"Entre cuerdas y letras" cierra esta noche el año con una gala solidaria en La Comedia

El ciclo de LT8 conducido por Marcelo Gianserra tendrá su gran cierre del año este martes 2 de diciembre a las 20. La entrada es libre y gratuita

Rosario se prepara para vivir una noche de encuentro artístico y compromiso social. " Entre cuerdas y letras ", el ciclo conducido por Marcelo Gianserra, presentará su gran cierre de temporada con un espectáculo que reunirá a más de una docena de destacadas figuras de la música y la poesía local, con entrada libre y gratuita. Todo lo recaudado será a beneficio de la Asociación Civil Los Tigres.

El reconocido ciclo rosarino pondrá el broche de oro a su temporada con una gran gala de cierre que promete ser inolvidable. La cita será este martes 2 de diciembre, a las 20 , en el teatro La Comedia (Mitre 958).

Fiel a su espíritu de combinar la música, la palabra y las historias de los artistas, el evento contará con la participación de un impresionante elenco de figuras de la escena rosarina y regional. El público podrá disfrutar de la presencia de Pablo Pino, Diego Casanova, Joel Tortul, Ike Parodi, Popono, Perro Suizo, Orlando Vera Cruz, Chicos Vaca, Pablo Agri, Pau Soka y Bonzo Morelli , quienes prometen un espectáculo "a toda orquesta".

La conducción estará a cargo de Marcelo Gianserra , anfitrión del ciclo, quien guiará la propuesta artística que se ha consolidado como un espacio de encuentro y emociones compartidas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marcelo Gianserra (@marcelogianserra)

El arte al servicio de la solidaridad en La Comedia

Más allá del despliegue artístico, la gala tendrá un marcado perfil solidario, ofreciendo una oportunidad para apoyar una valiosa causa comunitaria. El festival será a beneficio de la Asociación Civil Los Tigres, una ONG que realiza una fundamental labor promoviendo la inclusión y el desarrollo de niños y jóvenes de barrios como Santa Lucía, Empalme Graneros, Gráfico y Cabín 9, a través del deporte.

La entrada al espectáculo será libre y gratuita, pero se invita especialmente a los asistentes a colaborar con donaciones destinadas a la Asociación Civil Los Tigres, para apoyar su trabajo en la comunidad.