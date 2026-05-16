Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo

La decisión fue confirmada tras el plenario de Conadu, donde Coad llevó una moción de tres semanas de huelga. Qué pasará en el segundo cuatrimestre

Las universidades reclaman por el presupuesto para el sector y se preparan para nuevas movilizaciones.

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en Coad harán un paro de semana completa desde el 26 al 31 de mayo con actividades de visibilización y difusión de la protesta gremial en todo el país. Anticiparon que habrá un nuevo plenario previsto para el próximo 5 de junio. Allí definirán nuevas medidas de fuerza en tanto y en cuanto el gobierno no acate la ley de financiamiento universitario.

Con la participación de representantes de más de 30 universidades nacionales, Coad asistió al plenario con el mandato votado por la docencia de la UNR: profundizar el plan de lucha con una huelga de tres semanas en mayo e iniciar junio con un paro por tiempo indeterminado .

Entre las asociaciones gremiales universitarias de base que llevaron el mandato de los docentes, se conformó un escenario con gran diversidad de propuestas. La mayoritaria, según indicaron desde Coad, fue la mencionada medida de paro de semana completa la última semana de mayo.

En tanto, una parte de las asociaciones de base presentes en el plenario no asistieron con mandatos de sus bases.

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Otra resolución del plenario fue la convocatoria a un nuevo plenario para el 5 de junio, con el objetivo de definir las nuevas acciones de lucha.

"El último incremento fue aplicado nuevamente por decreto en marzo: fue del 1,7 por ciento contra el 3,4 % que marcó el índice de inflación del Indec. Es decir, seguimos perdiendo el doble de lo que indica el costo de vida de todos los argentinos y argentinas, por eso insistimos que así no se puede seguir", apuntó en declaraciones a La Capital el titular relecto de la Coad, Federico Gayoso respecto a la coyuntura salarial.

COAD 14.3.jpg Docentes irán a paro en el marco del tratamiento de la reforma laboral.

En ese marco, mencionó que el gobierno de Javier Milei "sigue en la misma tónica y ya anticipó que harán lo mismo cualquiera sea la decisión judicial como ya ocurrió (de acatar la ley de financiamiento universitario). Mientras tanto, la Justicia mantiene un llamativo silencio de radio".

Cómo quedaron los salarios de los docentes universitarios

El imcumplimiento de la normativa retrotrae la masa salarial a diciembre de 2023 en el orden del 55 por ciento. "Esto es para mantener el nivel de salario que la docencia tenía cuando (el presidente) Javier Milei llegó al gobierno. Para tener el mismo poder adquisitivo que en 2015, el aumento debería ser del 104 %", aclaró Gayoso.

De acuerdo al relevamiento sindical, en abril de 2026 un docente universitario con dedicación simple y 10 años de antigüedad percibió un salario bruto de $ 332.000. La cifra representa una caída real del 8,8 % respecto de abril de 2025.

2025-09-10 paro unr by_VBenedetto 81252532 Los docentes universitarios rosarinos, nucleados en la Coad, van al paro este martes 21 y miércoles 22 de octubre Archivo (Virginia Benedetto / La Capital)

La pérdida salarial de los docentes universitarios se profundiza y ya se convirtió en uno de los principales focos de conflicto dentro del sistema universitario nacional. Según un informe difundido por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), los salarios reales cayeron 34,2 % desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Es por eso que con vistas al próximo plenario de junio, Coad propuso impulsar durante ese mismo mes una votación nacional de toda la docencia para definir respecto al no inicio de clases en el segundo semestre.

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"En el plenario se destacó el gran impacto de la marcha federal universitaria del pasado 12 de mayo. Coad hizo hincapié en la necesidad de profundizar la lucha con acciones callejeras conjuntas con la comunidad universitaria así como con los paros y medidas de acción directa", apuntaron desde la organización gremial local.

En ese marco, concluyeron: "Convocamos a todos los compañeros de la UNR a preparar y trabajar de conjunto el paro de semana completa resuelto en el plenario. Es necesario arribar a una semana de lucha que sea contundente y que haga crecer la fuerza de nuestras demandas". Esta nueva medida de fuerza que llevarán a cabo las organizaciones de base de todo el país durante la última semana de mayo se enmarca en la multitudinaria marcha federal universitaria del pasado martes.