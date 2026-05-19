UNR Editora publica por primera vez en Argentina al escritor brasileño Osmar Lins

Osman Lins fue un escritor , ensayista y dramaturgo brasileño. Destacado por autores como Julio Cortázar y Ricardo Piglia,y reconocido por una obra innovadora y profundamente experimental, hoy es considerado una figura central para pensar la escritura desde América Latina. Sin embargo, todavía es casi desconocido en Argentina. Por eso, UNR Editora se propuso desarrollar la primera traducción del autor en el país.

El resultado es “Carta a un escritor desconocido y otros problemas inculturales brasileños” , que se presenta este miércoles 20 de mayo, a las 19, en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR (Entre Ríos 758). Participará del evento María Emilia Vico, quien estuvo a cargo de la traducción de Osman al español. También estarán presentes, con comentarios y lecturas, Graciela Cariello, Federico Donner, Marcelo Britos y Dalila Capeletti.

“Carta a un escritor desconocido y otros problemas inculturales brasileños” (en portugués: “Evangelho na Taba. Outros problemas inculturais brasileiros”) es el primer libro de Lins traducido, editado y publicado en la Argentina. Ha sido y sigue siendo un libro necesario para comprender y acercarnos a los problemas inculturales brasileños y argentinos, de ayer y de hoy. Las obras de Lins irritan y seducen a cada nueva lectura, por eso aguardan y merecen nuevos lectores.

Un libro en acción

La primera parte de este libro contiene artículos de Osman Lins, casi todos publicados en el Jornal do Brasil y en el Jornal da Tarde (SP) a partir de 1976. La segunda parte se compone de una selección de entrevistas realizadas a Lins, publicadas en la prensa brasileña, que abarcan desde el momento en que recibió el Premio Fábio Prado (SP) por el libro “O visitante”, hasta la entrevista más reciente, publicada en la revista Veja en julio de 1978.

Se trata de un libro de acción en el que Osman Lins, como lo hizo toda su vida, va directo a los puntos claves, exponiendo su verdad, en su totalidad, sin pelos en la lengua. Es un libro de lucha y reflexión, que transmite vívidamente la confianza de un hombre en los valores más dignos del ser humano, la fe en su profesión, su búsqueda del arte como un sentido supremo para la vida, su amor por la gente de su país y la preocupación, la pasión, la creencia, las muchas renuncias y las innumerables guerras de este tan sufrido amor.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de la Fundación Biblioteca Nacional de Brasil y del Instituto Guimarães Rosa, a través del Programa de apoyo a la traducción que con 35 años de trayectoria, se constituye como una fuerte política cultural brasileña que permite profundizar los vínculos Argentina-Brasil.