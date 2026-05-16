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El rector de la UNR criticó a Javier Milei por haberlo llamado "delincuente"

Franco Bartolacci reaccionó ante los comentarios del presidente tras un debate televisivo sobre la ley de financiamiento universitario

16 de mayo 2026 · 11:53hs
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El exdecano de Ciencia Política rechazó las declaraciones de Milei.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El exdecano de Ciencia Política rechazó las declaraciones de Milei.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, cargó este contra el presidente Javier Milei porque lo definió como un "delincuente" durante una entrevista televisiva. "Lo que se dice y hace cuando se ocupa una responsabilidad institucional, también educa", advirtió este viernes.

El exdecano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales recogió el guante el días después de una entrevista al jefe del Estado argentino. A la hora de contestar, señaló que sus amigos le habían recomendado evitar el tema, pero concluyó: "No tengo por qué soportar ni mucho menos convalidar lo que muchas veces termina pasando y que, a mi juicio, buscan: que el hostigamiento sistemático nos haga bajar la voz".

El titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) planteó que siempre quiere expresar lo que considera justo a la hora de una discusión pública. "Lo único que espero de vuelta no es una voz condescendiente ­—cuanto menos mejor, porque enriquece más— sino razonable, argumentada, con información. Del presidente sobre todo, de quien espero otro nivel de debate", remarcó.

Bartolacci rechazó las descalificaciones

El dirigente de la Franja Morada aseguró que su "única causa es la educación" y así ratificó el reclamo para cumplir la ley de financiamiento universitario. Sobre este tema, indicó: "Peleo con énfasis porque soy consciente de la gravedad de la situación y lo que está en juego, pero siempre con respeto y buena fe. Nunca jamás recurro a la mentira, la simplificación, la agresión o descalificación personal o la falta de respeto".

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"Creo en el trabajo, en la honradez y que las cosas se resuelven hablando y se sintetizan mejor cuando se hace con respeto y escuchando más que diciendo. Lamento que el presidente de mi país tenga ese estilo", añadió el rector. A su vez planteó que contestar en "tiempos de deshumanización y agresiones naturalizadas", a veces es someterse a más comentarios de ese tipo.

>> Leer más: Una multitudinaria marcha universitaria pidió en Rosario que se cumpla la ley de financiamiento

El presidente del CIN consideró que el reclamo para preservar la educación superior "no justifica cualquier cosa" del otro lado de la mesa de debate. En este sentido, aseveró: "Jamás lograrán que deje de compartir mi voz en defensa de lo que creo. No sería yo. Muchas veces dejé pasar cosas. Ya no más".

"Ojalá que vuelva a primar la cordura y la racionalidad", comentó el titular de la UNR después del contrapunto. Así anticipó que no cambiará su forma de discutir, pero tampoco seguirá tolerando los agravios públicos.

¿Qué dijo Milei de Bartolacci?

La réplica del exdecano de Ciencia Política surgió a partir de un mensaje de Milei para apoyar al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que previamente había participado en un debate televisivo con Bartolacci. "Qué hacés, profe. Qué paliza le pegaste al delincuente ese", le dijo.

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Durante la charla en Carajo, el presidente también criticó a la producción de "A dos voces", el programa de TN. En este sentido, indicó: "A mí me consta cómo hicieron trampa cuando yo tuve el debate para diputados. Empieza una trifulca y el otro agarra y me empieza a gritar. Yo ni había hablado".

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