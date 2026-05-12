Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario

El psicólogo y filósofo dejó su huella dentro del psicoanálisis argentino y en los múltiples libros de su autoría. Emocionantes despedidas en redes sociales.

Este martes falleció a los 85 años Juan Ritvo , uno de los destacados intelectuales de Rosario. La facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) lo despidió a través de redes sociales con un sentido mensaje: “Estamos de duelo porque nos toca despedir a un inmenso docente, un gran analista, un enorme pensador, y un extraordinario escritor”.

Nacido en Santa Fe en 1940 y rosarino por adopción, Ritvo formó parte de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud y fue docente de la facultad de Psicología y de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. En su extensa carrera también participó en numerosas revistas culturales y publicó varios libros, entre los que se destaca “La edad de la lectura”, “Políticas de su genealogía”, “Decadentismo y Melancolí” y “Orfeo o el nacimiento de la Noche”, entre otros.

La Capital lo entrevistó en su casa por última vez en 2022. Un hogar que era más parecido a una biblioteca que a una vivienda en el que absolutamente todas las paredes (salvo las del baño y la concina) estaban llenas de libros.

El psicoanalista había sido intervenido quirúrgicamente por una bacteria, pero falleció tras el procedimiento. Las redes sociales y quienes fueron atravesados por Ritvo lo despidieron por redes sociales.

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Cómo pensaba Juan Ritvo

Juan Bautista Ritvo le abrió las puertas de su casa a La Capital en 2022. Ya estaba jubilado como docente y pasaba sus días en su hogar cerca de la Bajada Sargento Cabral, las mismas cuatro paredes que habitó desde 1981.

Se tomaba el tiempo para responder. Pensaba minuciosamente cada palabra y a cada oración le aportaba una lucidez propia de una de las figuras más trascendentales de la conversación analítica de esta ciudad.

Ritvo reconocía a su faceta de escritor, ensayista y poeta como su pasión y aseguraba que “escribo sobre lo que no sé” como un motor para tomar el papel y el lápiz. Tenía su preferido, por supuesto, el ensayo y sostenía que este texto en prosa “no tiene definición” ya que al darle definición pasaba a ser un artículo.

En su discurso, siempre insurrecto, discutía la monografía y las tesis universitarias, para defender al ensayo. Señalaba que la educación se había adecuado “a modelos de Europa y Estados Unidos, pero al mismo tiempo una pobreza franciscana”, sostenía y ponía en discusión el nivel de la educación: “Se va jubilando la gente que algo podía transmitir y los que ocupan su lugar tienen un bajísimo nivel. Hay gente valiosa, no me cabe la menor duda, pero lo que predomina no es eso. Predomina la mediocridad más general. Y el aburrimiento, creo que a los alumnos no les interesa un carajo”.

El paso previo para estudiar y escribir sobre psicoanálisis fue para Ritvo comenzar terapia, psicoanalizarse. Analistas como Roberto de Paul o Luis Giunipero estuvieron frente al diván que ocupó y fue la puerta de ingreso para interiorizarse en Sigmund Freud.

Si bien sobre las últimas décadas de su vida descubrió la poesía, Ritvo pasó más de 40 años como redactor de la revista Conjetural. Allí exponía sus escrituras sobre psicoanálisis y buscaba “armar un estilo rioplatense para dar cuenta del psicoanálisis”.

En 1979, Ritvo junto a Oscar Masotta y otros especialistas crearon la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud. Y entre el 1979 y 1982, años de gobierno de facto en Argentina, volcó su carrera a las universidades.

Nunca consiguió un Doctorado Honoris Causa ya que tenía un problema: publicaba sus tesis antes de entregarlas a la Universidad Nacional de Rosario. “Lo intenté, quise escribir la tesis pero cada vez que escribía algo lo publicaba para traicionarme, como debía ser una producción inédita me decían que no iba”, dijo Ritvo.