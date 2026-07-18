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Santa Fe Capital, con alto movimiento turístico y grandes propuestas durante todo el mes de julio

La primera semana del receso invernal dejó un balance positivo para la ciudad capital de la provincia. Con una intensa circulación de visitantes, Santa Fe continúa fortaleciendo su perfil como destino urbano

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

18 de julio 2026 · 07:00hs
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La ciudad de Santa Fe registró un balance positivo en la primera semana de receso invernal con alta circulación turística.

La ciudad de Santa Fe registró un balance positivo en la primera semana de receso invernal con alta circulación turística.

La ciudad de Santa Fe tuvo un excelente balance en la primera semana del receso invernal. Uno de los aspectos más destacados fue la diversidad de propuestas que ofreció la ciudad. Más de veinte espectáculos y actividades impulsadas por el sector privado se complementaron con una amplia programación municipal, reafirmando el trabajo conjunto entre el sector público y privado para fortalecer la oferta turística.

La agenda también permitió que miles de familias disfrutaran de propuestas como la Manzana Jesuítica, los Paseos Guiados a la Fábrica Merengo, el Mercado Norte, el paseo náutico Costa Litoral, el Centro Observatorio del Espacio, funciones de cine y actividades infantiles, que registraron una importante participación de vecinos y turistas provenientes de distintos puntos del país e incluso del exterior. Según estimaciones del Observatorio Turístico, más de 10.000 personas disfrutaron de este tipo de propuestas, sobre todo durante el fin de semana largo.

"Hemos pasado la primera con un destacado movimiento turístico y nos preparamos para continuar durante todo julio con actividades organizadas junto al sector privado. Hemos logrado una consolidación como destino turístico urbano con visitantes de una gran región que nos elige", destacó el subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Santa Fe, Javier Dellámonica.

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Turistas de ocho provincias

El relevamiento realizado por el Observatorio Turístico indicó que los visitantes llegaron desde ocho provincias argentinas, con predominio del interior santafesino y de Entre Ríos, destacándose especialmente la presencia de turistas provenientes de Paraná, consolidando el crecimiento del programa "Dos Ciudades Un Destino", una estrategia conjunta entre ambos municipios que permite que paranaenses y santafesinos disfruten de importantes promociones y descuentos en hoteles y locales gastronómicos adheridos.

>>Leer más: El hotel argentino de Piriápolis amplía su complejo de piscinas climatizadas

Festival El Invernal

El mes de julio va a cerrar con una de las citas festivas más esperadas en la ciudad de Santa Fe.

Del 24 al 26 de julio, el Festival El Invernal reunirá en la Estación Belgrano a productores cerveceros, cocineros, emprendedores y artistas en una propuesta que, con el paso de los años, se consolidó como un clásico ineludible del calendario santafesino.

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Entre los espectáculos principales estarán Los Abuelos de la Nada, Virus, Tavo Angelini, la banda tributo Bravos Muchachitos y la artista local Itatí Barrionuevo. A ellos se sumará una grilla de artistas y DJs que musicalizarán los distintos escenarios durante las tres jornadas.

Gastronomía y chefs invitados

En el sector gastronómico habrá chefs invitados como Salvador Mazzocchi, Christophe Krywonis, Juan Cimino, Carlos Valle, entre otros, quienes realizarán demostraciones culinarias y despacharán platos diseñados especialmente para la ocasión.

Más información disponible en las redes sociales oficiales de instagram.com/TurismoSantaFeCapital

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