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El hotel argentino de Piriápolis amplía su complejo de piscinas climatizadas

El histórico establecimiento incorporó una nueva piscina interior con agua de mar a 34 grados, que se suma a un sistema de cuatro piscinas más

11 de julio 2026 · 09:57hs
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Las piscinas cubiertas están al aire libre y disponibles durante todo el año.   

Las piscinas cubiertas están al aire libre y disponibles durante todo el año. 

 

En Piriápolis, uno de los balnearios más tradicionales de la costa uruguaya, el Hotel Argentino continúa ampliando su propuesta de descanso y bienestar con la incorporación de una nueva piscina interior climatizada. La obra se integra a un complejo acuático que ya contaba con varias opciones de uso durante todo el año y refuerza el perfil del hotel como uno de los polos de relax más importantes de la región.

La nueva piscina cubierta fue construida junto a la piscina termal preexistente y amplía la oferta de espacios con agua de mar climatizada dentro del mismo sector. Con dimensiones de 13 metros de largo por 4 de ancho y una profundidad de 1,40 metros, el nuevo espacio fue diseñado para mantener la experiencia de baño incluso en los meses de invierno, sin depender del clima exterior.

La incorporación se suma a un esquema ya consolidado de cuatro piscinas con agua de mar: dos cubiertas y dos al aire libre, cada una con características distintas según la época del año y el tipo de experiencia buscada.

Agua de mar, relax y uso durante todo el año

Uno de los diferenciales del complejo es el uso de agua de mar en todas sus piscinas, una propuesta asociada a prácticas de talasoterapia que apuntan al bienestar físico y la relajación. En el caso de las piscinas climatizadas, el agua se mantiene a distintas temperaturas: una de ellas alcanza los 36 grados, mientras que la nueva piscina interior se mantiene en torno a los 34 grados.

El sistema permite que el hotel funcione como un espacio de uso permanente, más allá de la temporada de verano, con alternativas tanto para el descanso como para la recreación familiar.

En el sector exterior, la propuesta se completa con una piscina de agua fría que incluye tobogán y trampolín, pensada para el uso recreativo durante los meses más cálidos, lo que refuerza el carácter multiformato del complejo.

Bienestar, familia y distintas formas de uso

El complejo acuático del Hotel Argentino está organizado en distintos niveles de profundidad y tipos de uso. Algunas áreas están destinadas a la recreación familiar, con sectores donde los niños pueden ingresar con mayor comodidad y bajo supervisión, mientras que otras piscinas están orientadas exclusivamente a la relajación de adultos.

La piscina termal cubierta, por ejemplo, está pensada como un espacio de uso exclusivo para mayores de 18 años, con foco en la tranquilidad y el descanso. El acceso a las piscinas se realiza de manera directa desde el hotel mediante ascensores internos, lo que permite a los huéspedes desplazarse sin salir del edificio principal. Las habitaciones de categoría superior incluyen bata de baño, mientras que el resto de los huéspedes puede alquilarlas durante su estadía.

Un concepto de talasoterapia aplicado al turismo

El uso de agua de mar calentada se vincula con la talasoterapia, una práctica que busca aprovechar los beneficios del medio marino para el bienestar físico. Entre los efectos más asociados a este tipo de propuestas se mencionan la relajación muscular, la mejora de la circulación y la sensación general de descanso.

En ese marco, el Hotel Argentino ha desarrollado un esquema de piscinas que permite experiencias diferenciadas dentro de un mismo complejo: relax termal, natación cubierta, recreación familiar y uso al aire libre según la temporada.

Un hotel histórico con renovación constante

Ubicado en uno de los puntos más emblemáticos de Piriápolis, el Hotel Argentino mantiene una política de actualización progresiva de sus instalaciones, con especial foco en el turismo de descanso. La incorporación de la nueva piscina climatizada se inscribe en esa lógica de mejora continua de la oferta, apuntando a extender la temporada y reforzar el atractivo del destino más allá del verano

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