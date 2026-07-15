Las escuelas de Santa Fe tendrán dos equipos de psicólogos para situaciones excepcionales

El dispositivo, inédito en el país, comenzará a funcionar tras el receso invernal. La tragedia de San Cristóbal marcó un antes y un después en el sistema educativo

Un emotivo acto se dio en la puerta de la escuela de San Cristóbal donde un alumno baleó a sus compañeros en marzo de 2026

El Ministerio de Educación de Santa Fe pondrá en marcha dos equipos de psicólogos para atender a instituciones educativas en contextos excepcionales, es decir, en situaciones anómalas para las aulas, estudiantes y docentes. Se trata de un proceso inédito en el país que buscará, sin perder horas de clases, abordar institucionalmente las problemáticas que surjan.

La tragedia de San Cristóbal ocurrida el 30 de marzo de 2026 fue un antes y un después para las autoridades del Ministerio de Educación de Santa Fe. Esa mañana, Gino, de 15 años, disparó contra sus compañeros, asesinó a Ian, de 13 años, e hirió a otros ocho alumnos. El hecho parece haber sido el puntapié para distintas circunstancias que atravesaron a las escuelas, muchas de ellas alejadas del debate curricular o metodológico: la muerte de una niña accidentada en el patio de una escuela de zona sur de Rosario , los hechos de violencia en el jardín de Empalme Graneros tras una denuncia por abuso y las reiteradas amenazas realizadas con balas o réplicas de armas en las escuelas de toda la provincia que nunca llegaron a perpetuarse.

Sólo en medio año, el Ministerio de Educación, docentes y familias tuvieron que intervenir por estos episodios que confluyen en la escuela, que se mantiene como una institución receptora de los conflictos que nacen fuera del ámbito escolar.

En ese contexto, la próxima semana, cuando el receso escolar haya quedado atrás, ya estarán operativos dos equipos de psicólogos. Unos 10 profesionales , repartidos en Rosario y Santa Fe que atenderán y capacitarán a docentes cuando aparezcan situaciones excepcionales relacionadas con la salud mental en establecimientos educativos.

El dispositivo

En Santa Fe hay alrededor de 5.000 escuelas y 900.000 estudiantes entre el nivel primario y secundario. Cada una con sus particularidades, pero ninguna exenta de atravesar una situación extraordinaria. El caso de la escuela Mariano Moreno en San Cristóbal lo dejó en evidencia.

“Nadie en el Ministerio esperaba esa situación. Cuando llegamos comenzamos a articular con el Ministerio de Salud y su área de Salud Mental. Aún hoy seguimos con acciones, pero entendimos que la cartera de educación debe tener su propio equipo”, dijo a La Capital Daiana Gallo Ambrosis, secretaria de Gestión Territorial Educativa de Santa Fe.

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Por eso se crearon dos equipos de acompañamiento para las instituciones frente a episodios críticos. “Son hechos que explotan en la escuela, pero son totalmente ajenos a la institución y afectan a todos”, explicó Gallo Ambrosis.

Dentro de la Secretaría de Gestión Territorial Educativa se encuentra la Subsecretaría de Convivencia y Construcción Ciudadana, que cuenta con tres equipos territoriales: el socioeducativo, el área de Educación Sexual Integral (ESI) y el de Convivencia. A estos se les suman los equipos de psicólogos bajo la tutela de la cartera educativa. “Desde el Ministerio hablamos de salud mental con una lógica de trabajo colectivo, institucional y comunitario. No de particulares”, explicó Gallo Ambrosis.

Ante situaciones excepcionales que atraviesen las escuelas, estos profesionales de la salud mental abordarán al cuerpo docente de manera colectiva para ofrecer herramientas que permitan enfrentar el día a día con sus alumnos, dentro de un ámbito escolar donde muchas veces deben responder a situaciones imprevistas. En caso de necesitar una atención personalizada, Gallo Ambrosis aseguró que cuentan con el área de Bienestar Docente y la posibilidad de solicitar licencia.

Sin antecedentes

Los equipos que Santa Fe pondrá en funcionamiento no tienen antecedente en todo el país. Apenas unos intentos en otras provincias, pero ninguno con la dedicación del grupo local, aseguran desde Educación. Las instituciones recibirán a los equipos de Rosario o Santa Fe dependiendo de la cercanía.

Gallo Ambrosis señaló que los psicólogos trabajarán sobre “situaciones donde uno se pregunta qué sucede con un grupo o alumno, que se piensa en alguna medida disciplinaria pero es un problema de salud mental. Se tiene que abordar de otra manera”.

El objetivo ministerial es tener “una capacidad humana instalada y dar herramientas a las escuelas y los docentes”, dijo Gallo Ambrosis, pero aclaró que al ser un equipo de trabajo nuevo “si vemos que es necesario trabajar con los jóvenes en talleres lo haremos”. En este sentido, reveló que a casi cuatro meses el Ministerio de Educación sigue con trabajos en salud mental en la escuela de San Cristóbal, sobre todo con los cursos directamente afectados.

"Como segundo objetivo, este nuevo equipo vamos a trabajar en el lugar en situaciones que son de extrema gravedad, que alteran el orden escolar, y que no permiten al docente seguir con las clases como si nada hubiera pasado”, explicó Gallo Ambrosis.

Según dispuso el Ministerio de Educación, los psicólogos involucrados en este nuevo dispositivo trabajarán con los docentes, para que estos, como “referentes de confianza”, tengan las capacidades para atender a su grupo de estudiantes. Si fuera necesaria una atención individualizada, se habilitará el trabajo del equipo Socioeducativo, que articula interministerialmente las acciones a tomar.

De afuera hacia la escuela

A la pronta implementación de este dispositivo y los existentes dentro de la Subsecretaría de Convivencia y Construcción Ciudadana, Daiana Gallo Ambrosis pidió un trabajo especial de las familias: “Los chicos pasan entre 4 y 6 horas en las escuelas, por eso necesitamos que los padres estén acompañando”.

Para Gallo Ambrosis “no existe la violencia escolar”. La funcionaria remarcó que “las violencias están en la sociedad y terminan repercutiendo en la escuela, pero las instituciones educativas siguen siendo el mejor lugar donde pueden formarse y están nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos”.

“La violencia está afuera e irrumpe en las escuelas. Es ese alumno que está en un contexto vulnerable y termina de explotar en la escuela”, cerró la funcionaria.