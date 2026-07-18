Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

El siniestro vial tuvo lugar este viernes la noche. Varios vehículos estacionados sufrieron daños como consecuencia de la colisión

El choque se produjo en la esquina de España y Brown.

El fin de semana comenzó con un choque de gran magnitud en el centro rosarino . Después del impacto, un Jeep volcó este viernes a la noche y otros vehículos más sufrieron daños a raíz del incidente registrado a pocas cuadras de la costanera.

Fuentes oficiales confirmaron que el siniestro vial se produjo a última hora de la jornada en la esquina de España y Brown . Si bien había dos automóviles involucrados directamente, la colisión también afectó a coches que estaban estacionados en la zona.

A pesar de la magnitud del vuelco, la Policía de Santa Fe indicó que no había personas lesionadas después de la colisión. Mientras tanto, los encargados del operativo tuvieron que cortar el tránsito para evitar mayores complicaciones a la hora de circular por ese sector.

De acuerdo al reporte de las fuerzas de seguridad provinciales, el choque tuvo lugar este viernes a las 23.30 en el extremo este de la calle Brown. En ese momento, el Jeep Compact blanco quedó dado vuelta entre España y Presidente Roca .

El segundo vehículo involucrado en el siniestro vial fue un Peugeot 208 gris, cuyos ocupantes viajaban hacia el sur. La parte delantera del auto quedó seriamente dañada después del impacto en la intersección.

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Dado que el Jeep salió despedido hacia Presidente Roca, la colisión afectó directamente a otros vehículos que estaban fuera de circulación. Entre ellos se cuenta un Renault Clio que tenía la rueda trasera izquierda destrozada por el golpe.

Si bien no había personas lesionadas ni heridas, la policía bloqueó el tránsito por Brown para realizar el operativo correspondiente después del siniestro vial. De manera provisoria, sólo se pudo circular por España hasta que concluyó el procedimiento.

¿Dónde hay cortes de tránsito este fin de semana en Rosario?

Al margen de las complicaciones que provocó el episodio de este viernes, la Municipalidad confirmó una serie de cortes de tránsito por obras en Rosario para el fin de semana. Los lista de sectores intervenidos entre el sábado 18 y el domingo 19 de julio incluye las siguientes zonas:

Bulevar Seguí entre San Martín y Entre Ríos, lado norte

Bulevar Seguí entre bulevar Oroño y Dorrego

Maipú y San Lorenzo (obra de Assa)

Por último, las autoridades locales recordaron que hay otros trabajos que demandan la reducción de calzada en: