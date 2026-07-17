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La demolición de la cancha de Tiro Federal abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña

La Municipalidad invertirá $800.000.000 para construir un parque público, un polideportivo y un destacamento de Gendarmería Nacional

17 de julio 2026 · 13:14hs
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La demolición de la cancha de Tiro Federal abre espacios en barrio Ludueña.

Imagen: Prensa Municipalidad de Rosario

La demolición de la cancha de Tiro Federal abre espacios en barrio Ludueña.
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Foto: Prensa Municipalidad de Rosario

La demolición de la cancha de Tiro Federal abre espacios en barrio Ludueña.

El Fortín de barrio Ludueña dejará de ocupar un lugar central en la geografía de la zona oeste rosarina. Este viernes comenzó la demolición de la cancha de Tiro Federal para crear nuevos espacios públicos y mejorar la seguridad, entre otras reformas vinculadas al Plan de Pacificación de autoridades locales y provinciales.

El intendente Pablo Javkin ratificó que el proyecto se basa en la apertura de la calle Matienzo para avanzar hacia el sur desde el cruce con Casilda. En el área que ocupaba el estadio de los Tigres se levantarán un nuevo parque, un polideportivo y un destacamento para Gendarmería Nacional, así como un Centro Cuidar.

"El club tiene mucho que ver con la historia del barrio, pero tenía este predio abandonado", comentó el funcionario durante la presentación de las obras. Así planteó la necesidad de reformar ese sector con una consigna clara: "Nuestro objetivo es que esto sirva para que las escuelas y los jardines realicen sus prácticas deportivas".

¿Cómo será la transformación del barrio Ludueña?

Según fuentes oficiales, el proyecto en el barrio Ludueña representa una inversión total de 800 millones de pesos. El plan tiene un plazo de ejecución de seis meses y se dividió con presupuestos para tres etapas de trabajo distintas.

La demolición de la cancha de Tiro Federal abre espacios en barrio Ludueña.

La demolición de la cancha de Tiro Federal abre espacios en barrio Ludueña.

El primer paso consiste en la demolición del estadio de Tiro Federal y las estructuras a su alrededor. "Vamos a desmontar absolutamente todo", aseveró el jefe del Palacio de los Leones.

>> Leer más: Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares

Javkin indicó que la apertura de Matienzo hacia el sur consiste en evitar que el barrio "quede cortado o encerrado como estaba por el perímetro del club". Con respecto al resultado final de la intervención, explicó: "De un lado, vamos a tener un espacio público abierto, vinculado a una plaza y una cancha de fútbol".

La otra parte del espacio disponible se reconvertirá para mejorar su uso actual, dado que Gendarmería ya está utilizando las instalaciones. Entre otras modificaciones, se construirá un acceso vehicular independiente para el movimiento del personal de la fuerza de seguridad federal.

Demolición, nivelación y construcción

En este segundo sector se levantará un polideportivo junto al destacamento. Además se incorporará un Centro Cuidar, donde se prestan servicios específicos para los barrios de mayor vulnerabilidad con el fin de promover la inclusión de grupos familiares completos, priorizando la infancia.

El intendente indicó que la segunda etapa del proyecto requiere "mucho trabajo de nivelación del suelo" para aprovechar al máximo la superficie disponible. En cuanto al plazo de ejecución total de la obra, subrayó: "Esperamos terminarla rápido".

Por último, Javkin precisó que la Municipalidad contratará a cooperativas para completar la reforma y la construcción en Ludueña. En esta instancia, también intervendrá el Servicio Público de la Vivienda (SPV).

"El objetivo es abrir barrios que en su momento estuvieron muy marcados por indicadores de violencia y que hoy requieren un cambio de infraestructura para consolidar el nuevo proceso", manifestó el funcionario con respecto a la política actual del municipio. Entre los ejemplos recientes mencionó la apertura de la calle Andrade en el barrio ATE y la puesta en marcha de un proyecto de mejoras a gran escala para Empalme Graneros.

Plan de Pacificación

El Plan de Pacificación de Rosario es un programa integral de recuperación e integración urbana con distintas facetas. En general, se trata de obras ligadas a la conectividad, circulación, accesibilidad, infraestructura y puesta en valor del espacio público.

La iniciativa de la Municipalidad y el gobierno de Santa Fe apunto a promover entornos más seguros mediante obras que aporten soluciones duraderas, contemplando la particularidad de cada barrio. Con esa consigna, las autoridades eligieron distintos sectores de la ciudad.

La intervención integral en Empalme Graneros y Los Pumitas asoma como la más importante, ya que contempla una inversión de más de 43.000 millones de pesos. A esa lista se suman dos proyectos muy próximos geográficamente: la demolición de la cancha de Tiro Federal y las reformas de la Curva Tucumán, en el barrio Industrial. Por otra parte, con la misma propuesta se impulsaron mejoras en el parque de la Colectora, en Las Flores, y la reconversión de la costanera norte.

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