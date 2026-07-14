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Santa Fe redobla su estrategia exportadora con la tercera edición del Business Forum

El encuentro se realizará del 31 de agosto al 4 de septiembre en Rosario y, por primera vez, también en la ciudad de Santa Fe. La provincia espera reunir a 1.200 empresas y fortalecer los vínculos comerciales con compradores internacionales

14 de julio 2026 · 14:26hs
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Santa Fe es la tercera economía del país

Santa Fe es la tercera economía del país, concentramos el 22 % de las exportaciones argentinas y nuestros productos llegan a 135 destinos del mundo.

Santa Fe se prepara para la tercera edición del Santa Fe Business Forum, el encuentro internacional de negocios con el que el gobierno provincial busca potenciar las exportaciones de las pymes santafesinas y consolidar su presencia en los mercados internacionales. El evento se desarrollará entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre y, por primera vez, tendrá dos sedes: Rosario y la ciudad de Santa Fe.

La provincia presentó en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires el encuentro que este año tendrá como novedad que la ciudad de Santa Fe se incorporará como segunda sede del evento, junto con Rosario.

Con esta nueva edición, el gobierno provincial busca consolidar al Santa Fe Business Forum como una de las principales plataformas de promoción comercial del país, generando oportunidades de negocios entre empresas santafesinas y compradores internacionales, además de fortalecer la inserción de las pequeñas y medianas empresas en los mercados globales.

La presentación estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; el subsecretario de Promoción de Comercio e Inversiones de la Nación, Tomás Villalba; y contó con la participación de empresarios y referentes del sector productivo.

Durante el acto, Puccini destacó el peso de Santa Fe en la economía nacional y explicó por qué la provincia decidió impulsar un foro internacional de estas características. “Somos la tercera economía del país, concentramos el 22 % de las exportaciones argentinas y nuestros productos llegan a 135 destinos del mundo. De los 87.000 millones de dólares que exporta la Argentina, cerca de 30.000 millones se generan o se canalizan desde Santa Fe”, afirmó.

Con la incorporación de la ciudad de Santa Fe como segunda sede y una convocatoria prevista de 1.200 empresas, la tercera edición del Business Forum buscará consolidar a la provincia como uno de los principales espacios de vinculación entre la producción argentina y los mercados internacionales.

Centro logístico y exportador

El ministro sostuvo que Santa Fe reúne condiciones únicas para consolidarse como un centro logístico y exportador. “Estamos en el corazón de la Argentina, conectados con el corredor bioceánico y la hidrovía. No solo producimos, sino que contamos con una plataforma exportadora que nos aporta una ventaja competitiva muy importante”, señaló.

En esa línea, recordó que la actual gestión provincial destinó cerca de 2.000 millones de dólares a obras de infraestructura vinculadas al desarrollo productivo. “Casi el 90 % de esa inversión estuvo destinada a infraestructura para la producción: rutas, caminos, gas y electricidad. Son obras que mejoran la competitividad de todo el sistema productivo santafesino”, remarcó.

Puccini también sostuvo que Santa Fe aspira a desempeñar un papel estratégico en los nuevos motores de crecimiento de la economía argentina. “No solo somos líderes en las exportaciones agroindustriales; también queremos ser el gran hub logístico que acompañe el desarrollo de la minería, el gas y el petróleo, sectores que hoy aparecen como grandes oportunidades para el país”, afirmó.

Objetivos del Business Forum

Respecto del Business Forum, recordó que la primera edición reunió a unas 800 empresas y más de 250 compradores internacionales, mientras que la segunda convocó a cerca de 1.000 firmas. Para este año, el objetivo es alcanzar las 1.200 empresas participantes.

“Queremos que quienes lleguen a Santa Fe vuelvan a elegir productos santafesinos. Nuestra producción combina calidad, innovación y sustentabilidad, y este foro es la herramienta para acercarla al mundo”, aseguró.

Por su parte, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, señaló que el escenario internacional plantea nuevas oportunidades para las provincias con perfil exportador. “La geopolítica está reconfigurando el comercio internacional y las cadenas globales de valor. Los países ya no solo compiten por exportar más, sino también por atraer inversiones y talento. En ese contexto, Santa Fe viene preparándose desde hace tres años para competir con mayores herramientas en los mercados globales”, afirmó.

A su turno, el subsecretario de Promoción de Comercio e Inversiones de la Nación, Tomás Villalba, destacó el rol que desempeña Santa Fe dentro de la estrategia nacional de promoción comercial. “La diplomacia debe estar al servicio de quienes producen y exportan. Santa Fe entiende ese lenguaje mejor que nadie: ocupa un lugar central en la matriz productiva argentina y cuenta con empresas que compiten todos los días con los más altos estándares internacionales”, sostuvo.

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