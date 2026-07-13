Artigas, López y un radical

Pullaro insiste contra el modelo centralista por uno liderado por el interior productivo. Rememora a Estanislao López y Artigas para justificar que la provincia sea un actor central en las decisiones nacionales

El gobernador Maximiliano Pullaro tiene idas y vueltas con el gobierno de La Libertad Avanza.

Maximiliano Pullaro insistirá con una receta tan trillada y fallida como crucial: federalismo versus centralismo. La mantiene como identidad para gobernar Santa Fe y en un eventual segundo mandato, pero también la pone sobre el paño nacional 2027: que la alternativa de poder sea del interior, puntualmente del centro pampeano productivo.

Una tarea compleja pero que no deja de tener su lógica en el contexto actual. Si los motores son la energía (no solo en Vaca Muerta) y el agro, bajo la tracción de la exportación, la Región Centro y, sobre todo, Santa Fe tienen autoridad como para ser una de las sillas principales de la mesa de decisiones nacionales.

De hecho, lo sostiene desde lo narrativo histórico . Para el acto por el 9 de Julio se encargó de sumar un tramo central de su mensaje a reivindicar el papel de Santa Fe en la construcción nacional del siglo XIX. Pero con una salvedad importante.

Recordó que la provincia no envió representantes al Congreso de Tucumán porque ya había declarado su independencia un año antes, como integrante de la Liga de los Pueblos Libres liderada por José Gervasio Artigas .

“Santa Fe no estuvo porque no creyera en la Patria o en la independencia. Ya había tomado esa decisión desde una mirada profundamente federal, defendiendo la autonomía de las provincias y una República donde ninguna fuera sometida por otra”, lanzó.

En la intimidad, Pullaro cuenta que lo sumó en su discurso porque entiende que “la discusión es tan actual como en ese momento”. ¿Qué de todo eso aplica en la coyuntura? ¿Qué cosa es tan similar?

Artigas empujaba un cambio en las relaciones de poder en ese entonces y luego Estanislao López se quedó con ese legado. El santafesino primero bloqueó las fuerzas del Directorio, después envainó el sable y fue hábil políticamente en una época caótica en que se configuraba el territorio. Impulsó el autonomismo provincial y la búsqueda de una constitución federal bajo su tutela.

Pullaro dice que también quiere cambiar las relaciones de poder actuales. ¿Cuáles serían? Básicamente, que el modelo de país no se realice en función del Amba y que las regiones sean parte de un desarrollo equilibrado.

"La causa federal es un debate todavía vivo en un país centralista y desigual", escribe el gobernador como prólogo en la historia de López Caudillo de una provincia invencible.

Por eso, también en términos políticos electorales habló en el acto patrio de construir un país de "libertad e igualdad"; por eso dijo que “Santa Fe y la ciudad pueden mostrarle un camino al país".

¿Hay alguien porteño o bonaerense que piense eso? No. Es condición necesaria (pero no suficiente) la idea, como hizo López circunstancialmente, de armar una alianza o pactos entre provincias y moverse en bloque. ¿Alcanza con aspirar a una opción federal sin una pata en Buenos Aires? Parece complejo sin una red y de un establishment que empuje para ese lado.

Próceres y políticos

Los paralelismos y contrafácticos son odiosos a la hora de revisar la historia y llevarlos a la actualidad, pero simpáticos para hacer olas. No todos los dirigentes evocan a caudillos para trazar una línea con su gestión.

Cristina Fernández reivindicó a Juan Manuel de Rosas como un líder popular y a Manuel Dorrego en esa línea federal como el amplio espectro peronista -incluso Montoneros-. Carlos Menem utilizó a Rosas para reconciliar a sabiendas de su controversia. Javier Milei salta hasta Juan Bautista Alberdi y lo arrastra a su nicho liberal. A Mauricio Macri no se le conoce deleite por alguna figura, probablemente tarde en recordar que el siglo XIX es el del 1800.

Pero solo con lo discursivo no alcanza. Las manifestaciones o pronunciamientos se acompañaron históricamente con hechos. Ahora bien: si hay un escenario similar de disputa de distribución del poder, la diferencia con aquellos tiempos son las formas.

Presentar batalla en otro territorio no es una opción, pero los planteos al centralismo sí son parte de la dinámica de esa lucha. Cuáles y con qué intensidad es la medida.

López se basó en pactos, algunos más frágiles y rotos, otros sostenidos, como el Pacto Federal para frenar el bloque unitario que le pautó la vida política santafesina hasta la Constitución de 1853.

El gobernador hoy en día practica una estrategia que evita confrontaciones directas o agresiones al gobierno nacional y a Milei, y marca diferencias puntuales, sobre todo, por intereses santafesinos.

Con el actual jefe de Gabinete (y exministro del Interior), Diego Santilli, recién se juntó ahora, después de meses y de asegurarse reclamos: autorizaciones de endeudamiento, convenio con la Ansés, la transferencia de la A012 y acercamientos para cobrar o compensar deudas.

Podría estar en una relación de concesiones mutuas sin comprometer su propia autonomía. Esa posición, moderada, le permite actuar con cierto oportunismo en situaciones.

Uno de los lugares de presión política a favor del interior más allá de los gobernadores es en los papeles el bloque de Provincias Unidas (PU), compuesto por santafesinos cercanos al gobernador y cordobeses. Por ahora no termina de tener el peso de imponer sino que apenas logra negociar cuestiones puntuales y coyunturales.

Un dato histórico final que para el caso: López se fue sacando de encima a sus socios federales como la tutela inicial de Artigas, al entrerriano Ramírez con el peor final y salvaje, la ascendencia en la región del cordobés Bustos. Con Rosas tuvo un vínculo cercano aunque el bonaerense era hábil y resbaloso hasta con el brigadier.

Pullaro menciona la provincia de Santa Fe como la “invencible”. La discusión por el modelo nacional será la batalla de fondo que definirá si se continúa permeable frente al modelo centralista histórico o se puede "federalizar" el país. El 2027 podría ser la plataforma para esto último, hoy una opción fría.