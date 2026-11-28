Chipre, Bulgaria y Turquía son tres destinos que invitan a mirar más allá de los circuitos clásicos

Madrid, París, Roma y Londres suelen encabezar la lista de quienes planean un viaje por Europa . Sin embargo, el continente ofrece otras maneras de descubrir su historia y su diversidad cultural . A veces, la experiencia más interesante no está en una gran ciudad, sino en una celebración popular, una tradición que se transmite de generación en generación o un paisaje que adquiere un significado especial en determinada época del año.

Chipre, Bulgaria y Turquía son tres destinos que invitan a ampliar esa mirada. Cada uno propone un recorrido diferente, pero comparten una particularidad: la posibilidad de viajar en fechas que permiten acercarse a sus costumbres y celebraciones.

En el Mediterráneo oriental , Chipre reúne influencias griegas, bizantinas, otomanas y británicas que se reflejan en sus ciudades, arquitectura y costumbres. Su ubicación, en un cruce histórico entre Europa, Asia y África, contribuyó a construir una identidad singular .

Nicosia conserva las huellas de distintas etapas históricas, mientras que Bellapais, Kyrenia y Famagusta permiten descubrir otros capítulos del pasado insular. Hacia el interior aparecen pueblos tradicionales, viñedos y paisajes montañosos. Sobre la costa, Cabo Greco y Pafos completan un recorrido que entrelaza naturaleza y patrimonio arqueológico.

Pero existe un momento del calendario en el que la isla ofrece una experiencia particularmente especial: la Pascua Ortodoxa. Es una de las celebraciones religiosas más importantes de la comunidad local y transforma la vida de pueblos y ciudades.

Una celebración que ilumina la isla

Las iglesias se convierten en puntos de encuentro, las procesiones recorren las calles y las familias mantienen costumbres como teñir huevos y compartir comidas tradicionales. Uno de los momentos centrales es la Anastasi, la ceremonia de la Resurrección que se celebra a medianoche del sábado, cuando las velas encendidas iluminan los templos y sus alrededores.

En 2027, una propuesta de ocho días permitirá recorrer la isla coincidiendo con estas celebraciones, con salida desde Lárnaca el 29 de abril.

Bulgaria, el perfume de una tradición

Entre fines de mayo y comienzos de junio, una región de Bulgaria adquiere un protagonismo particular. Es el Valle de las Rosas, reconocido por el cultivo de variedades utilizadas especialmente para producir aceites esenciales destinados a la industria perfumera.

En torno a Kazanlak, la floración coincide con una de las celebraciones más representativas del país: el Festival de las Rosas. La festividad reúne desfiles, música, danzas y actividades vinculadas con una producción que forma parte de la identidad local. La cosecha, que comienza durante las primeras horas del día, permite acercarse a una tradición que combina conocimientos agrícolas y saberes transmitidos a lo largo del tiempo.

Pero Bulgaria ofrece mucho más. Sofía reúne testimonios de distintas épocas; Plovdiv conserva un importante patrimonio histórico, con un teatro romano y un casco antiguo de calles empedradas, mientras que Veliko Tarnovo permite acercarse a una de las antiguas capitales del país.

Monasterios, pueblos y paisajes

Un recorrido por Troyan, Lovech y Kazanlak completa una experiencia de monasterios, pueblos históricos y paisajes montañosos, en una Bulgaria todavía alejada de los circuitos europeos más habituales.

La temporada 2027 incluye una salida de ocho días desde Sofía el 3 de junio, coincidiendo con el período de floración y las celebraciones del festival.

Turquía, siguiendo los caminos de San Pablo

Turquía suele asociarse con Estambul, los paisajes de Capadocia y las grandes ciudades de la antigüedad. Pero también conserva lugares fundamentales para comprender los primeros siglos del cristianismo.

Uno de los recorridos posibles sigue las huellas de San Pablo, figura central en la expansión de las primeras comunidades cristianas. El itinerario conecta ciudades donde su historia y la difusión de sus enseñanzas dejaron una marca profunda.

La ruta arranca en Estambul y continúa hacia Antakya, vinculada con los orígenes del cristianismo, y Tarso, ciudad natal del apóstol. Más adelante aparecen Capadocia, con sus formaciones rocosas y antiguas iglesias excavadas en la piedra, y Konya, antes de llegar a la región de Éfeso.

Un recorrido por la historia antigua

Allí se conservan importantes testimonios de distintas etapas históricas. Sus calles, templos y construcciones permiten imaginar la dimensión que alcanzó esta antigua ciudad durante el período romano.

El recorrido propone una perspectiva diferente para descubrir Turquía: conectar sitios arqueológicos, ciudades y paisajes a través de una historia que dejó huellas profundas en la cultura occidental.

En agosto de 2027, una salida de once días propone realizar este recorrido coincidiendo con la festividad de la Asunción de la Virgen, celebrada a mediados de mes.

Viajar también es elegir el momento

Los tres destinos comparten una particularidad: la fecha del viaje forma parte de la experiencia. En Chipre, la Pascua Ortodoxa permite acercarse a las tradiciones religiosas de la isla; en Bulgaria, la floración transforma el paisaje y da lugar a una celebración popular; mientras que Turquía propone una mirada histórica y espiritual sobre los caminos de San Pablo.

Esa es una de las ideas que atraviesan Exploradores 2027, la nueva temporada de circuitos premium de Abreu, que comienza con estas tres propuestas y continuará incorporando nuevos destinos.

Los programas incluyen guía exclusivo Abreu en español, excursiones y comidas contempladas en los itinerarios y salidas garantizadas desde dos pasajeros. El objetivo es combinar visitas a lugares históricos con experiencias relacionadas con la identidad cultural de cada destino.

Porque conocer Europa no consiste únicamente en visitar sus ciudades más famosas. También puede significar llegar a una isla durante una celebración religiosa, descubrir una tradición que sigue vigente o recorrer una región siguiendo los acontecimientos que marcaron su historia. A veces, el momento elegido para viajar puede ser tan importante como el destino.

Un valle teñido de rosa

Entre fines de mayo y comienzos de junio, el Valle de las Rosas, en Bulgaria, cambia de aspecto. Los campos florecidos dibujan una extensa alfombra de colores y aromas, mientras los productores comienzan la cosecha antes de que avance el calor del día. La escena reúne paisaje, tradición y trabajo artesanal en una de las celebraciones más singulares del calendario europeo.

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Argentina, las principales puertas de entrada a estos recorridos suelen ser Madrid, Barcelona, Roma, París o Lisboa, según el itinerario elegido. Desde Buenos Aires existen vuelos directos hacia algunas de estas ciudades y también alternativas con una escala. Una vez en Europa, la combinación de trenes, vuelos internos y traslados terrestres permite conectar las distintas etapas.

Cuándo ir

La primavera europea, entre abril y junio, y el comienzo del otoño, entre septiembre y octubre, suelen ofrecer buenas condiciones para recorrer varias regiones en un mismo viaje. En pleno verano hay más horas de luz y una amplia oferta de actividades, aunque también mayor demanda en los destinos más populares.

Tips de viajes

No cargar la agenda todos los días: dejar algún espacio libre permite detenerse en una ciudad que sorprenda o disfrutar con más calma de una parada intermedia.

Combinar los medios de transporte: no siempre conviene hacer todo en avión. En algunos tramos, el tren permite disfrutar mejor del paisaje y llegar directamente al centro de las ciudades.

Investigar las pequeñas paradas: revisar qué pueblos o localidades aparecen entre dos grandes destinos puede revelar algunos de los mejores momentos del recorrido.

Viajar liviano: cuando el itinerario incluye varias ciudades y cambios de alojamiento, una valija fácil de transportar simplifica los traslados.