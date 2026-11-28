Dos especialistas abordarán los desafíos y oportunidades que plantea la tecnología para los profesionales del sector en un encuentro gratuito que se realizará en Rosario

La automatización y los nuevos hábitos están transformando la actividad.

El turismo está atravesando una de las transformaciones más vertiginosas de su historia. Frente a un viajero hiperconectado, cada vez más autónomo y exigente, las reglas del juego han cambiado. La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) generó un fuerte cimbronazo en el sector. Plataformas capaces de armar itinerarios en segundos y herramientas que cotizan vuelos en tiempo real instalaron una pregunta ineludible en agencias y operadores: ¿están los agentes de viajes en peligro de extinción?

La respuesta de los expertos es un rotundo no, pero con una condición: la reinvención es necesaria . Mauricio Majorano , licenciado en Turismo y especialista en marketing e innovación digital aplicada al turismo, sostiene que este cambio representa mucho más que la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas: implica una transformación estructural de la industria.

"El turismo es una actividad basada en la información, la conexión de servicios y la creación de experiencias , por lo que la Inteligencia Artificial, la automatización y el análisis de datos están modificando toda la cadena de valor: desde la inspiración y planificación de los viajes hasta la comercialización y la atención al pasajero", señala Majorano. En ese contexto, agrega, las agencias y los profesionales que logren integrar estas tecnologías a sus procesos tendrán mayores oportunidades de competitividad, eficiencia y diferenciación .

La transformación digital del turismo, entonces, no consiste simplemente en incorporar tecnología, sino en repensar cómo se hacen negocios, cómo se comercializan los viajes y cómo se construye la relación con los pasajeros. "La Inteligencia Artificial no va a hacer menos necesario al agente de viajes ; va a hacer más importante su capacidad de interpretar, asesorar y diseñar experiencias. El profesional que entienda este cambio tendrá una ventaja enorme en el turismo que viene ", afirma el especialista.

Un encuentro para anticiparse al cambio

Precisamente, estas transformaciones serán el eje del conversatorio "El nuevo agente de viajes inteligentes: cómo reinventarte para liderar el turismo que viene", que se realizará el próximo 10 de diciembre en Rosario. La actividad contará con la participación de Mauricio Majorano, licenciado en Turismo y especialista en innovación digital, y Rodrigo Gómez Insausti, desarrollador de software especializado en Inteligencia Artificial.

El encuentro propone analizar cómo la automatización y los nuevos hábitos de consumo están reconfigurando la industria, además de identificar las habilidades (tanto blandas como digitales) que serán fundamentales para diferenciarse en los próximos años.

La convocatoria está dirigida a profesionales del turismo, estudiantes y emprendedores interesados en comprender estos cambios y encontrar nuevas herramientas para su actividad. Se trata de una propuesta abierta y gratuita, que busca acercar conocimientos y experiencias para aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología.

"La tecnología ya está sobre la mesa y está transformando la forma en que el mundo viaja. La invitación ahora es a perderle el miedo, aprender a usarla para trabajar de manera más eficaz y llevar la profesión turística al siguiente nivel", concluye Majorano.

Datos útiles

Conversatorio: El nuevo agente de viajes inteligentes: cómo reinventarte para liderar el turismo que viene

Fecha: Jueves 10 de diciembre.

Horario: 19.00.

Lugar: Universidad del Gran Rosario (UGR), Corrientes 1254, Rosario.

Modalidad: presencial.

Entrada: gratuita, con inscripción previa.

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