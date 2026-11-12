Por qué borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina "ahora tiene dos Papas"

Una emotiva despedida en las redes sociales fue borrada horas después. Desde el protocolo, el "exceso de nacionalidad" a la teoría del discurso recortado

El cierre de la visita apostólica del Papa León XIV a la República Argentina , caracterizada por la celebración de cuatro misas multitudinarias, culminó con un inesperado episodio en el ámbito de la comunicación oficial. Tras concluir las actividades en territorio argentino, la cuenta institucional del Santo Padre en la plataforma X hizo público un emotivo mensaje de despedida, pero luego lo borró .

En el texto, el Pontífice agradecía la recepción en la patria del papa Francisco, aseguraba haberse sentido "como en casa" e indicaba que los ciudadanos locales podían proclamar desde ese momento que Argentina contaba con "dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción".

La publicación generó un impacto inmediato en el entorno digital, movilizándose en cuestión de minutos y acumulando holgadamente más de 200 mil interacciones de aprobación. El gesto fue interpretado como un reconocimiento a la masiva respuesta popular observada durante su estancia.

Sin embargo, en el transcurso de la noche y de manera simultánea al desplazamiento del Pontífice hacia el Perú, el mensaje fue retirado de la red social. Diversos usuarios de la plataforma lograron conservar capturas de pantalla de la entrada antes de su eliminación definitiva, mientras el hecho ocupaba la portada de los principales portales informativos nacionales e internacionales.

Por qué borraron el mensaje del Papa

De acuerdo con las valoraciones en torno a la gestión comunicacional de la Santa Sede, la eliminación de la publicación no obedeció a un error técnico, sino a una revisión de carácter protocolar e institucional.

Como Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y figura espiritual global, las manifestaciones públicas del Papa conllevan implicancias jurídicas y diplomáticas.

En el caso de León XIV, su perfil identitario ya contempla dos nacionalidades formales: la estadounidense, correspondiente a su lugar de nacimiento, y la peruana, otorgada oficialmente en el año 2015.

La formulación de un anuncio sobre una nueva pertenencia nacional —aun en sentido afectivo o figurado— habría sido evaluada por su equipo asesor como un exceso, motivando el retiro preventivo de la publicación.

Otra especulación es que esa parte había sido incorporada en el texto de la misa en Luján pero el Papa no la habría leído, por lo que se decidió solo incorporar lo verbalizado por el Santo Padre. El periodista Eduardo Feinmann abogó por esta teoría en su programa de Radio Mitre. Sin embargo, no hay registros que lo confirmen.