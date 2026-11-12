Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas El novillo estuvo cerca de dos dos horas deambulando por la ciudad hasta que finalmente fue capturado en un gran despliegue 12 de noviembre 2026 · 21:09hs

Un toro escapó de un camión jaula en la ciudad de Santa Fe y durante más de dos horas atemorizó a vecinos con corridas y ataques a transeúntes. El animal logró embestir a dos personas, que sufrieron distintos traumatismos y heridas menores.

El animal, un novillo Angus, era trasladado junto a otros bovinos en un camión jaula. Según el relato de testigos, al llegar a la zona de Alem y Belgrano la puerta posterior del acoplado se abrió y el toro cayó en el asfalto. El camionero alcanzó a cerrar la puerta antes de que se escapara el resto de los animales, pero el novillo quedó libre y se lanzó en una marcha frenética por la ciudad.

UN NOVILLO SUELTO EN SANTA FE



El animal escapó de un camión jaula cuando se abrió una de las puertas del acoplado y atravesó distintos barrios de la capital provincial. Según detalló UNO Santa Fe, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Cullen. pic.twitter.com/HLgtMHoBf9 — Diario La Capital (@lacapital) November 12, 2026 En varias oportunidades el toro estuvo muy cerca de atropellar transeúntes que huían al ver llegar a toda velocidad al animal. En un momento intentó cornear a un ciclista que circulaba con una mochila de una aplicación de comidas, pero solamente alcanzó a golpear contra la rueda delantera, lo que hizo caer al muchacho.

Dos jóvenes resultaron heridos en sendas embestidas. Una chica de 19 años sufrió traumatismo de tórax y en un muslo, y un hombre presentó politraumatismos leves y escoriaciones. Ambos se encuentran fuera de peligro.

Luego de recorrer distintas zonas de la ciudad, como calle Rivadavia y los alrededores de la cancha de Unión, el toro fue capturado cerca de las 14 en un operativo que se montó en el Parque Garay. En el procedimiento participaron efectivos del Comando Radioeléctrico, la Brigada Motorizada, la Caballería, Los Pumas y la Brigada Ecológica, con la colaboración de un baqueano que fue quien enlazó al animal.