Perú, una cultura que se vive

De las técnicas textiles de Chinchero a la ceremonia en el Valle Sagrado, un viaje para descubrir las tradiciones que dan identidad a las comunidades andinas

Machu Picchu es una de esas imágenes capaces de despertar el deseo de viajar. La antigua ciudadela inca, rodeada de montañas, constituye uno de los grandes atractivos de Perú .

Pero detrás de esa postal hay mucho más por descubrir: tradiciones que siguen vivas, ciudades donde conviven distintas épocas y comunidades que conservan conocimientos ancestrales. Un recorrido de diez días permite adentrarse en un país cuya cultura se manifiesta mucho más allá de sus monumentos.

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El Valle Sagrado, donde las tradiciones siguen presentes

A pocos kilómetros de Cusco, Chinchero conserva una de las expresiones más interesantes del patrimonio andino: el arte textil. Allí, las técnicas transmitidas de generación en generación siguen formando parte de la vida cotidiana. La lana de alpaca, los tintes naturales y los diseños tradicionales dan forma a piezas que reflejan una historia de siglos.

Acercarse al trabajo de las tejedoras permite descubrir un legado que no se conserva solamente en las construcciones arqueológicas, sino también en los conocimientos y las costumbres vigentes.

En Moray, las terrazas circulares construidas en distintos niveles muestran los conocimientos agrícolas desarrollados por los incas. Ollantaytambo sorprende con sus construcciones de piedra, terrazas y espacios ceremoniales, que dan cuenta de su importancia militar, religiosa y agrícola.

La región también ofrece experiencias vinculadas con las creencias andinas. Una de ellas es la ofrenda a la Pachamama, ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra. La jornada puede completarse con una pachamanca, preparación tradicional en la que carnes y vegetales se cocinan bajo tierra, entre piedras calientes.

Machu Picchu, una aparición entre las montañas

Desde Ollantaytambo, el tren Vistadome acompaña el recorrido por el valle del río Urubamba hasta llegar a Aguas Calientes, punto de partida para ascender a la ciudadela. Durante el trayecto, el paisaje cambia progresivamente: las montañas, los campos de cultivo y las terrazas dan paso a un entorno cada vez más verde, mientras el río acompaña el camino.

Después llega el ascenso y la imagen tantas veces vista en fotografías. A más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, Machu Picchu se despliega entre montañas, con sus terrazas, escalinatas y construcciones de piedra integradas al entorno natural.

El conjunto impresiona por su arquitectura y por la manera en que sus constructores aprovecharon la geografía. Sus distintos sectores combinaban funciones agrícolas, residenciales y ceremoniales. La relación entre las construcciones y el paisaje permite comprender la dimensión de una civilización que supo adaptar sus obras a un territorio complejo.

Machu Picchu es mucho más que una postal: es uno de esos lugares donde la historia y la naturaleza se encuentran de una manera difícil de olvidar.

Cusco, una ciudad entre dos historias

La antigua capital del Imperio inca reúne testimonios de distintas épocas y permite observar cómo el pasado prehispánico y la herencia colonial se integraron en una identidad urbana singular.

En sus alrededores, Sacsayhuamán sorprende por sus enormes bloques de piedra ensamblados con precisión. Qenqo, Puca Pucará y Tambomachay completan el recorrido arqueológico.

En el centro histórico, la Catedral y el Koricancha muestran esa convivencia entre culturas. El antiguo templo inca dedicado al Sol fue transformado durante el período colonial. El barrio de San Blas suma otra faceta, con sus calles empedradas y talleres de artesanos.

Una cena de comida peruana acompañada por un espectáculo de danzas tradicionales completa la visita a través de los sabores y las expresiones populares.

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Lima, una capital para descubrir con todos los sentidos

La capital peruana ofrece una introducción a la diversidad histórica y cultural del país. El Museo Larco permite recorrer el pasado precolombino a través de su colección de cerámicas, textiles y objetos ceremoniales.

En el centro histórico, la Catedral y el Convento de Santo Domingo representan el legado colonial. Miraflores ofrece otra perspectiva, con sus paseos junto al océano Pacífico y el Parque del Amor. Allí también aparece la Huaca Pucllana, antiguo centro ceremonial que recuerda la presencia de las culturas prehispánicas en la ciudad actual.

La gastronomía ocupa un lugar central en la identidad limeña. Una degustación de sándwiches peruanos acompañados por una bebida elaborada con pisco permite acercarse a los sabores locales. Por la noche, el Circuito Mágico del Agua suma una propuesta diferente, con fuentes iluminadas y juegos de luces.

Diez días para descubrir Perú

Free Way propone este recorrido a través de una salida grupal acompañada de diez días, con partidas el 19 de marzo de 2027 desde Rosario, Córdoba y Buenos Aires, y el 20 de marzo desde Mendoza.

El itinerario combina Lima, Cusco, el Valle Sagrado y Machu Picchu, con vuelos de Latam Airlines, visitas culturales, experiencias gastronómicas y actividades vinculadas con las tradiciones andinas.

La propuesta permite conocer los grandes símbolos turísticos del país y acercarse a expresiones culturales que siguen formando parte de la vida de sus comunidades. Porque Perú no se descubre únicamente frente a sus monumentos: también aparece en las manos de una tejedora y en las costumbres que continúan transmitiéndose de generación en generación.

Entre montañas y vegetación, camino a Machu Picchu

El tren avanza junto al Urubamba mientras las montañas se cierran sobre el valle. La vegetación gana protagonismo, el agua dibuja su recorrido entre las laderas y el paisaje andino se transforma lentamente. Camino a Aguas Calientes, el entorno ofrece una de las postales más memorables del viaje: la naturaleza como antesala de Machu Picchu.

Datos útiles

Cómo llegar

La salida grupal acompañada de Free Way contempla vuelos de Latam Airlines, con partidas desde Rosario, Córdoba y Buenos Aires el 19 de marzo de 2027, y desde Mendoza el 20 de marzo.

Latam opera desde el aeropuerto de Rosario con vuelos a Lima.

Para los viajeros rosarinos, la conexión directa con Lima permite comenzar el viaje sin trasladarse a Buenos Aires.

Cuándo ir

Marzo coincide con el tramo final de la temporada de lluvias en la región andina. En Cusco y el Valle Sagrado todavía pueden registrarse precipitaciones, por lo que conviene llevar ropa adecuada y un impermeable. Lima presenta condiciones generalmente más cálidas y húmedas.

Tips de viaje

Adaptarse a la altura: Cusco se encuentra a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar. Conviene mantener un ritmo tranquilo al llegar.

Vestirse en capas: las temperaturas pueden cambiar entre Lima, Cusco, el Valle Sagrado y Machu Picchu.

Llevar calzado cómodo: muchas visitas incluyen caminatas por calles empedradas y terrenos irregulares.

Respetar las tradiciones locales: seguir las indicaciones de los anfitriones y pedir permiso antes de fotografiar personas.

Prepararse para Machu Picchu: llevar mochila pequeña, protección solar, impermeable liviano y respetar las normas de ingreso.

Más conexiones para viajar desde Rosario

Desde Rosario, cada vez hay más formas de conectar con el mundo junto a Latam Airlines. A través de dos rutas internacionales, los viajeros pueden acceder a una amplia red de destinos en América y Europa, comenzando su viaje desde el aeropuerto de Fisherton.

La ruta Rosario–Lima, que pasó de cuatro a cinco frecuencias semanales en octubre, permite continuar hacia distintos destinos del Caribe y Estados Unidos.

Por su parte, el vuelo Rosario–São Paulo pasará de cuatro frecuencias semanales a una operación diaria desde diciembre. Además, incorporará una salida a las 2.30 de la madrugada, un horario pensado para aprovechar las conexiones desde São Paulo hacia el nordeste brasileño, Europa y Estados Unidos.

Con el aumento de frecuencias, Latam amplía las posibilidades de conexión internacional desde el aeropuerto local.