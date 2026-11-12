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Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó mayor atención a los sectores vulnerables

Monseñor Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal, enfatizó que León XIV se conmovió especialmente con las historias de abandono, discapacidad y exclusión

12 de noviembre 2026 · 15:37hs
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Marcelo Colombo

Foto: Archivo / La Capital

Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, reclamó este jueves a los gobiernos y a la sociedad un mayor compromiso con los sectores más vulnerables y destacó que la reciente visita del Papa León XIV al país dejó un mensaje de esperanza, pero también una convocatoria a asumir responsabilidades frente al sufrimiento y la exclusión.

“A veces pedimos a los gobiernos, porque hay cosas que son propias de los gobiernos, pero también a la sociedad que mire hacia esos sectores y acompañe y sostenga”, afirmó el arzobispo de Mendoza al analizar el paso del Pontífice por la Argentina y, especialmente, su encuentro con personas con discapacidad y víctimas del abandono.

Colombo sostuvo que uno de los momentos más conmovedores de la visita fue el encuentro del Papa con dos mujeres del Cottolengo Don Orione, cuyas experiencias personales pusieron de manifiesto la necesidad de garantizar contención y dignidad a quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.

“Fueron dos historias de abandono, de exclusión, donde la Iglesia había logrado darles una casa, una experiencia de familia”, señaló el titular del Episcopado. Y destacó la importancia de sostener instituciones que brindan asistencia permanente a personas con discapacidad.

El mensaje de León XIV

El arzobispo consideró que el mensaje de León XIV también constituye una interpelación a una sociedad atravesada por los enfrentamientos y el malhumor, y advirtió sobre la naturalización de las expresiones de odio en la vida cotidiana.

“Cada mañana nos despertamos enojados o estamos como atribulados por todo”, reflexionó Colombo, quien contrapuso ese clima social con la actitud del Pontífice durante su recorrida por la Argentina.

En ese sentido, sostuvo que León XIV transmitió “una gran invitación a la esperanza” y destacó que su presencia dejó “alegría y esperanza y tarea para el hogar”, en referencia a las responsabilidades que, a su juicio, deberán asumir los distintos sectores de la sociedad.

Monseñor Colombo dijo que el verdadero alcance de la visita de León XIV deberá evaluarse por sus efectos duraderos en la sociedad.

Monseñor Colombo dijo que el verdadero alcance de la visita de León XIV deberá evaluarse por sus efectos duraderos en la sociedad.

Colombo también relató que el Papa se mostró particularmente conmovido frente a las historias personales de quienes sufren situaciones de abandono, enfermedad o marginación.

“Ante la historia personal, el dolor de alguien, es común escuchar y conmoverse”, expresó para describir la reacción del Pontífice durante los encuentros con personas que atravesaron experiencias traumáticas.

Al respecto, mencionó el caso de un sacerdote de Córdoba que sufrió graves secuelas físicas después de una complicación posoperatoria y que, gracias a herramientas de inteligencia artificial, pudo recuperar una forma de comunicación mediante su propia voz.

El Papa y las masivas movilizaciones

Colombo también destacó la masiva concurrencia a los actos encabezados por León XIV, aunque evitó interpretar esa movilización como una recuperación automática de la adhesión al catolicismo.

>>Leer más: "¡Hasta siempre, mi querida Argentina!": el Papa León XIV se despidió del país con un emotivo mensaje

“Lo otro supone una continuidad en el tiempo y, más que el catolicismo, un encuentro fuerte con Dios”, señaló, para luego considerar que el verdadero alcance de la visita deberá evaluarse por sus efectos duraderos en la sociedad.

Finalmente, el arzobispo describió al Pontífice como “un pastor enamorado de su pueblo” y sostuvo que su paso por la Argentina dejó un mensaje que excede el ámbito estrictamente religioso, con una convocatoria a la solidaridad, la convivencia y la atención de quienes más necesitan acompañamiento.

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